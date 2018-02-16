Çocuklar için
Hem çocuğunuz hem sizin için bu yıl kaçırmamanız gereken 11 atölyeKAYDIR
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Kariyerinizi geliştirmek, iş stresinden tamamen uzaklaşıp zevkli bir hobi edinmek veya çocuğunuzun gelişimine katkıda bulunmak için günümüzün en etkili organizasyonlarının başında kişisel gelişim atölyeleri geliyor. Hem siz, hem de çocuğunuz için Zorlu PSM’nin en ilgi gören, en çok merak edilen 12 atölyesini derledik.
Çocuklar için
Çiğdem Odabaşı ile Animasyon Film Okuma Atölyesi
Cumartesi günleri 16.30 – 18.00 arası gerçekleşmektedir.
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Mini Filozofi / Seda Acar ile Çocuklar için Felsefe Atölyesi
Çocukların eğlenceli, güvenli ve demokratik bir ortamda; mutluluk, özgürlük, adalet, sevgi, cesaret gibi birçok kavramı sorgulayacağı mini milozofi atölyeleri, çocukların sorunlar karşısında farklı bakış açıları bulabilmeleri, düşünce alışanlıkları geliştirmeleri, akıl yürütmeleri, farklı görüşlere saygı duyarak dinleyebilmeleri, kendi görüşlerini ifade etme cesaretini gösterebilmeleri, konsantrasyon ve empati kurma yeteneklerini geliştirmeleri, her fikri kucaklayarak, hepsinin değerli olduğu bilincini vermeyi hedefliyor.
9-12 yaş içindir.
Geleceğin Bilişimcisi ile Kendi Robotumu Yapıyorum
Bu atölyede çocuklar; sensör dünyasını, motor kullanımını, buton ve potansiyometre gibi devre elemanlarını tanıtıyıp, elektronik sistemlerin çalışma mantığını öğreniyorlar. Bu bilgileri kullanılarak bir robot donanımı oluşturuyorlar. Tablet ara yüzü ile blok programlama metoduyla robotun fonksiyonları tanımlayıp kodlamasını gerçekleştiriyorlar.
8-11 yaş içindir.
Mavidans Akademi ile Street Jazz Dans Atölyesi
Jazz dans, free style ve pop danslarından öğeler barındıran Street Jazz Dans atölyesi, çocukların hareket kapasitesi ve beden farkındalığını geliştirmeyi hedeflerken, aynı zamanda keyifli ve eğlenceli bir aktivite olanağı da sunmaktadır.
7-10 yaş içindir.
Çocuk Atölyesi ile Sanat ve Sayılarla Oyun
3 Mart - Origami: Çocuklar, origaminin temelleriyle tanışacak, sınırsız hayaller inşa etmenin kapılarını aralayacak. (6-14 yaş)
Çocuk Atölyesi ile Sözcükler ve Renklerle Oyun
4 Mart - Benim Kalemimden "Bugün Yarın Olsaydı? – Hikayede Zaman Kavramı": Hikâyelerin ana temasından biri olan “zaman” kavramını sorgulatacak olan atölyede, çocuklar hikâyelerini geçmiş ve şimdiki zamanda mekân geçişleriyle kurguladıkları hikâyeleri yazacaklar.
Mavidans Akademi ile Bale Atölyesi
Yetişkinler için
Sinematerapi Atölyesi
Sinematerapi Atölyesi, film izleme hazzıyla içgörü ve farkındalık kazandıran psikolojik yorumları bir araya getiren, iyileştirici bir öğrenme ve gelişim platformudur. İlişkilerimizin kaderini belirleyen temaların ele alındığı seminerlerden oluşur.
28 Şubat - İlişkide Aile Etkileri
7 Mart - Kadınlık Erkeklik Sorunları
Food & Mood Atölyesi
Food & Mood eğitim serisi yediklerimizin hissettiklerimiz üzerindeki etkisi hakkında günlük hayatta kullanılabilir bilgiler içerir. Hayat tarzımızda yapacağımız küçük değişiklikler ile yaşam kalitemizi yükseltecek tüyolar verir.
1 Mart: Food & Mood: Hangi Derde Hangi Detoks?
15 Mart – Ben Şimdi Ne Yiyeyim?
12 Nisan - Küçük Mucize Takviyeler
İki haftada bir Perşembe günleri 20.00 – 21.30 arasında gerçekleşmektedir.
Qigong ile İçsel Liderlik
19 Mart - İnançlar ve Gerçeklik
26 Mart - Alışkanlılar ve Bağımsızlık
2 Nisan - Sorumluluk ve Özgürlük
9 Nisan - İrade, Kararlılık ve Korku
Kariyer ve Başarı Rezonansı
01 Nisan Pazar 14.00 - 17.00
17 Nisan Salı 20.00 - 23.00
29 Nisan Pazar 14.00 - 17.00