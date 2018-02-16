Kariyer ve Başarı Rezonansı



Hayatınızın en verimli dönemini, hayatınızın geri kalan kısmını rahat geçirmek için harcarken, hayatın daha kolay olması gerektiği izlenimine mi kapılıyorsunuz? Yoksa siz de yorgunluğunu keyifli bir şekilde giderebilmek için daha fazla yorulan ve bu döngüden bir türlü kurtulamayanlardan mısınız? Kariyer ve Başarı’nın enerjetik doğasını inceleyeceğimiz, ve öz enerjinizi ideal kariyerinizi yaratmak ve bolluk enerjisi ile uyumlamak üzere kullanmayı öğreneceğiniz “akıl-dışı” atölyemize tüm girişimci ruhları bekliyoruz.



20 Mart Salı 20.00 - 23.00

01 Nisan Pazar 14.00 - 17.00

17 Nisan Salı 20.00 - 23.00

29 Nisan Pazar 14.00 - 17.00