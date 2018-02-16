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Hem çocuğunuz hem sizin için bu yıl kaçırmamanız gereken 11 atölye

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katkılarıyla

Kariyerinizi geliştirmek, iş stresinden tamamen uzaklaşıp zevkli bir hobi edinmek veya çocuğunuzun gelişimine katkıda bulunmak için günümüzün en etkili organizasyonlarının başında kişisel gelişim atölyeleri geliyor. Hem siz, hem de çocuğunuz için Zorlu PSM’nin en ilgi gören, en çok merak edilen 12 atölyesini derledik.

Çocuklar için

Çiğdem Odabaşı ile Animasyon Film Okuma Atölyesi

Bu atölyede, çocukların animasyon filmlerden yola çıkarak hayal dünyalarında filmin çağrıştırdığı imgeleri yorumlamaları ve kendi yaşantılarından hareketle empati kavramını kullanarak ‘Ben olsaydım nasıl yapardım?’ sorusunu sorgulamaları, sembollerden yola çıkarak filmin alt katmanlarında yer alan detayları görebilmeleri hedeflenmekte.

Cumartesi günleri 16.30 – 18.00 arası gerçekleşmektedir. 

Mart Programı:
3 Mart - My Neighbor Totoro / Komşum Totoro, 8-12 yaş
10 Mart - Wall-E , 7-10 yaş
17 Mart - Despicable Me / Çılgın Hırsız, 7-10 yaş
24 Mart - Brave / Cesur, 8-12 yaş
31 Mart - Ratatouille / Aşçı Fare, 8-12 yaş

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Mini Filozofi / Seda Acar ile Çocuklar için Felsefe Atölyesi

Çocukların eğlenceli, güvenli ve demokratik bir ortamda; mutluluk, özgürlük, adalet, sevgi, cesaret gibi birçok kavramı sorgulayacağı mini milozofi atölyeleri, çocukların sorunlar karşısında farklı bakış açıları bulabilmeleri, düşünce alışanlıkları geliştirmeleri, akıl yürütmeleri, farklı görüşlere saygı duyarak dinleyebilmeleri, kendi görüşlerini ifade etme cesaretini gösterebilmeleri, konsantrasyon ve empati kurma yeteneklerini geliştirmeleri, her fikri kucaklayarak, hepsinin değerli olduğu bilincini vermeyi hedefliyor.

9-12 yaş içindir.
Pazar günleri 13.30 – 14.30 arası gerçekleşmektedir

Geleceğin Bilişimcisi ile Kendi Robotumu Yapıyorum

Bu atölyede çocuklar; sensör dünyasını, motor kullanımını, buton ve potansiyometre gibi devre elemanlarını tanıtıyıp, elektronik sistemlerin çalışma mantığını öğreniyorlar. Bu bilgileri kullanılarak bir robot donanımı oluşturuyorlar. Tablet ara yüzü ile blok programlama metoduyla robotun fonksiyonları tanımlayıp kodlamasını gerçekleştiriyorlar.

8-11 yaş içindir.
Pazar günleri 15.30 – 17.30 arasında gerçekleşmektedir.

Mavidans Akademi ile Street Jazz Dans Atölyesi

Jazz dans, free style ve pop danslarından öğeler barındıran Street Jazz Dans atölyesi, çocukların hareket kapasitesi ve beden farkındalığını geliştirmeyi hedeflerken, aynı zamanda keyifli ve eğlenceli bir aktivite olanağı da sunmaktadır.

7-10 yaş içindir.
Pazar günleri 12.00 – 13.00 arasında gerçekleşmektedir.

Çocuk Atölyesi ile Sanat ve Sayılarla Oyun

3 Mart - Origami: Çocuklar, origaminin temelleriyle tanışacak, sınırsız hayaller inşa etmenin kapılarını aralayacak. (6-14 yaş)

10 Mart - Harflerin Dansı: Harfleri tanımayı müzikal ve görsel bir şölene dönüştüren; her harfe bir şiir, her şiire bir harf atfeden bu çalışma, çocukların yazıyla nesneler arasındaki ilişkiyi kavramalarını amaçlıyor. (6-7 yaş) 

17 Mart - Mitolojiye Yolculuk: Yeryüzü ve gökyüzünden gelen gizemli Tanrılar, ışık saçan tanrıçalar ve onların hayalle karışık gizemli hikâyeleri. Çocuklar; kiminin gücünün suya, kiminin gücünün insanoğluna yettiği eski dönemlerin kahramanlarını tanıyacak, onların olduğu zamanlara ait hikâye yazacaklar. (7-10 yaş)

24 Mart - Parasını Yöneten Çocuklar: Finans uzmanı eğitimciler önderliğinde tasarlanmış interaktif ve oyun temelli bu atölye, çocukların parayla doğru ilişki kurması, kendi finansal durumunu yönetebilme özgüveni ve becerisini kazanmasını hedefliyor. (8-12 yaş)

31 Mart - Kağıt İşler – El Yapımı Defter Atölyesi: Çocuklar, farklı malzemeler ve tekniklerle kendi defterlerini tasarlayacaklar. (5-11 yaş)

Atölyeler Cumartesi günleri 14.00 – 15.30 arasında gerçekleşmektedir.

Çocuk Atölyesi ile Sözcükler ve Renklerle Oyun

4 Mart - Benim Kalemimden "Bugün Yarın Olsaydı? – Hikayede Zaman Kavramı": Hikâyelerin ana temasından biri olan “zaman” kavramını sorgulatacak olan atölyede, çocuklar hikâyelerini geçmiş ve şimdiki zamanda mekân geçişleriyle kurguladıkları hikâyeleri yazacaklar.

11 Mart - Kitap Resimlemek Nasıl Bir İş?: Bu atölyede genç tasarımcılar, Sanat Yönetmeni eşliğinde yazdıkları kısa hikâyelerini çizerek anlatacak, kendi kitaplarını tasarlayacaklar. Çizmekten keyif alan çocuklar, hikâyelerini kelimelerin ötesinde hayal edip kurgulayacaklar.

18 Mart - Kulaktan Kulağa Yaratıcı Masallar:

25 Mart - Geleceğe Mektuplar: Çocuklarla beraber, hayal ettiklerini, bugünde düşünüp gelecekteki kendilerine sormak istediklerini birlikte düşünüyor, sorular soruyoruz. Geleceğe Mektuplar Atölyesi, gerçek birer mektup yazma şeklinde olacaktır. Katılımcıların yazdıkları mektuplar, atölye sonunda toplanarak posta (PTT) yoluyla ailelerine gönderilecektir.

8-12 yaş içindir. Atölyeler Pazar günleri 16.00 – 17.30 arasında gerçekleşmektedir.

Mavidans Akademi ile Bale Atölyesi

Bale atölyesi, öğrencinin hayata ve dünyaya bakışını, bedenini, kişiliğini, soyut düşünme yetisini, çevresiyle iletişimini, sağlığını ve arkadaşlıklarını olumlu yönde dönüştürmeyi ve öğrencinin kendini bir birey olarak gerçekleştirmesine yardımcı olmayı hedeflemektedir.

5-7 yaş içindir.
Pazar günleri 10.30 – 11.30 arasında gerçekleşmektedir.

Yetişkinler için

Sinematerapi Atölyesi

Sinematerapi Atölyesi, film izleme hazzıyla içgörü ve farkındalık kazandıran psikolojik yorumları bir araya getiren, iyileştirici bir öğrenme ve gelişim platformudur. İlişkilerimizin kaderini belirleyen temaların ele alındığı seminerlerden oluşur.

 

28 Şubat - İlişkide Aile Etkileri

7 Mart - Kadınlık Erkeklik Sorunları

15 Mart - İlişkinin Dönüşümü

Food & Mood Atölyesi

Food & Mood eğitim serisi yediklerimizin hissettiklerimiz üzerindeki etkisi hakkında günlük hayatta kullanılabilir bilgiler içerir. Hayat tarzımızda yapacağımız küçük değişiklikler ile yaşam kalitemizi yükseltecek tüyolar verir.

1 Mart: Food & Mood: Hangi Derde Hangi Detoks?

15 Mart – Ben Şimdi Ne Yiyeyim?

29 Mart - Ah Tatlı Hayat!

12 Nisan - Küçük Mucize Takviyeler

İki haftada bir Perşembe günleri 20.00 – 21.30 arasında gerçekleşmektedir.

Qigong ile İçsel Liderlik

Katılımcılarının potansiyellerinin ortaya çıkması ve hayatlarının liderliğini alma yolunda, ilham verici ve dönüştürücü olması hedeflenen bu 6 haftalık atölyeler dizisinde, entellektüel seviyenin yanında deneyimsel seviyede öğrenme ve dönüşüm amaçlanmaktadır. Her bir atölye de kendi içinde bütündür ve katılıma açıktır.

12 Mart - Bilgelik – Zihin, Beden ve Enerji Farkındalığı

19 Mart - İnançlar ve Gerçeklik

26 Mart - Alışkanlılar ve Bağımsızlık

2 Nisan - Sorumluluk ve Özgürlük

9 Nisan - İrade, Kararlılık ve Korku

16 Nisan - Barış Sanatı

Kariyer ve Başarı Rezonansı

Hayatınızın en verimli dönemini, hayatınızın geri kalan kısmını rahat geçirmek için harcarken, hayatın daha kolay olması gerektiği izlenimine mi kapılıyorsunuz? Yoksa siz de yorgunluğunu keyifli bir şekilde giderebilmek için daha fazla yorulan ve bu döngüden bir türlü kurtulamayanlardan mısınız? Kariyer ve Başarı’nın enerjetik doğasını inceleyeceğimiz, ve öz enerjinizi ideal kariyerinizi yaratmak ve bolluk enerjisi ile uyumlamak üzere kullanmayı öğreneceğiniz “akıl-dışı” atölyemize tüm girişimci ruhları bekliyoruz.

20 Mart Salı 20.00 - 23.00

01 Nisan Pazar 14.00 - 17.00

17 Nisan Salı 20.00 - 23.00

29 Nisan Pazar 14.00 - 17.00

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