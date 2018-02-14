İş hayatına bir adım önde başlamak için 4 öneri

İş hayatına bir adım önde başlamak için 4 öneriKAYDIR
Teknolojik gelişmeler ve yeni üretim süreçleri, günümüzün iş dinamikleri de kökten değiştiriyor. İnsan kaynakları uzmanları yeni düzende iyi bir kariyer için lisans mezuniyetinin yeterli olmadığının altını çiziyor. İşte yeni düzende profesyonel yaşama bir adım önde başlamanın altın kuralları...
Doğru iletişim
İş görüşmelerine çağrılan onlarca aday arasından öne çıkan daima doğru iletişim kuranlardır. Tek yapmanız gereken iletişim hatalarınızı fark edip kendinizi geliştirmek. Anahtar kelime: Empati. Söylediklerinizin etki bırakması için beden dilinizi ve ses tonunuzu iyi kullanın.
Networking
Artık herkes networkün önemini biliyor ama nasıl geliştireceği hakkında hiçbir fikri yok. İş bağlantıları kurmayı henüz üniversitedeyken öğrenmeniz ve deneyimlemeniz, sizi profesyonel hayatta öne çıkaracak.
Zaman yönetimi
Etkili zaman yönetimi, sizi stresten ve karamsarlıktan kurtarır, başarılı bir iş hayatının kapılarını açar. Önceliklerinizi belirleyin, plan yapın, notlar alın ve “hayır” demesini bilin. Zaman yönetimi ile verimsizliğinizi giderebilir, belirlediğiniz hedeflere ulaşabilir ve kariyer gelişiminizi sağlayabilirsiniz.
Girişimcilik
Kafanızdaki projeleri hayata geçirme cesaretini gösterin, risk almaktan çekinmeyin. Yerinizde saymamak için yeniliklere açık olun. Öngörü sahibi olabilmeyi, gerektiğinde sıfırdan başlayabilmeyi ve sorumluluk almayı öğrenin.
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