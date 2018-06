Your browser does not support HTML5 video.



Neyse ki motorunuzu dur kalk sürüşün zararlı etkilerine karşı korumanın bir yolu var:

Castrol MAGNATEC STOP-START, motora mıknatıs gibi tutunan akıllı molekülleri ve kendini yenileyebilen koruyucu katmanı ile motorunuzu korur.

Daha fazla bilgi için: https://www.castrol.com.tr