Duyguların inişli çıkışlı olduğunu kabul etmek lazım

Hayatımızdaki en önemli ‘dur-kalk’ anlarından biri de ani duygu değişimleriyle baş edememek. Ama aslında ilk aşamada çözümü basit. Bu yolculuğun tıpkı hayat gibi inişli çıkışlı olduğunu; o an mutsuz olacak bir şey başımıza geldiğinde, çok geçmeden mutlu olmak için bir sebeple karşılaşacağımızı kendimize sık sık hatırlatmamız gerekiyor. Kalıcı mutluluk diye bir şey yok ama kalıcı huzuru yakalamak bu sayede mümkün. Yaşananlardan ders çıkarmak, bir daha tekrarlanmaması için neler yapılabileceğini düşünmek, toparlanma ve hızlıca ayağa kalkma sürecindeki herkese iyi gelecektir.

Hayatımız dur kalklarla dolu. Biraz zorlayıcı değil mi? Oysa önlemlerimizi alırsak; ani değişikliklere karşı nasıl hazırlıklı olabileceğimizi öğrenirsek; beynimizi, vücudumuzu, bizi biz yapan bütün sistemleri nasıl besleyeceğimizi fark edersek belki de o kadar zorlayıcı olmaz.

Bizim reçetemiz böyle... Peki, arabalarımız bütün bu dur-kalk’lardan nasıl sağ çıkacak?