Eğer bir Nidapark Bomonti sakiniyseniz daha da şanslısınız çünkü alışveriş mağazaları, capcanlı meydanı, spor salonları ve kültürel faaliyetleriyle asansörden indiğiniz anda; henüz yaşam alanınızdan çıkmadan hayat başlıyor bile…

İsteyene manzara, isteyene teras, isteyene de bahçe keyfi sunan bölgenin en kapsamlı karma projelerinden, estetik, konfor ve kaliteyi bir araya getiren yepyeni bir mimari yaklaşımıyla Nidapark Bomonti, İstanbul’un en prestijli mahallelerinden Bomonti’nin göz bebeği olmaya hazırlanıyor.

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