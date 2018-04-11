Hayat, Bomonti'de evinizin altında:
Şehrin en gözde mahallesini tanıyalım!KAYDIR
katkılarıyla
Şehrin tam orta yerinde, İstanbul'un kalbinde Bomonti her geçen gün giderek değer kazanıyor. Çünkü hayat, Bomonti'de evinizden çıktığınız anda başlıyor. Peki, bu mahallede yaşayanların sahip olduğu ayrıcalıklar neler? Şehrin en gözde mahallesine yakından bakıyoruz...
Tarihsiz hayat olmaz; işte 100 yıllık mahalle kültürü
İstanbullu olmaya dair kafanızda ne varsa, Bomonti’nin sokaklarında onu hissetmek mümkün. Yaşayan 100 yıllık tarihi boyunca, İstanbul’u İstanbul yapan nice ismi ağırlamış. Buradan İstanbul’un başka bir yerine taşınan aile çok az görürsünüz. Burada büyüyen genelde bu mahallede kalır. Esnafı, sokakları, hoşgörüsü, gerçek bir kültür mozaiği olması; Bomonti’yi İstanbul’un bütün mahallelerinden ayıran en önemli özellikleri...
En güzel İstanbul, her yere 10 dakikada gidebildiğin İstanbul’dur
Taksim’de gece buluşması, Beşiktaş’ta Boğaz havası veya Nişantaşı’nda alışveriş arası… İşte Bomonti, öyle bir yerde ki; bunların hepsinin tam ortasında ve hepsine yürüyerek veya araçla en fazla 10 dakika. İstanbul’da neredeyse her semt için ‘her yere yakın’ denir ama kuşkusuz Bomonti’den daha fazla bu unvanı hak eden bir bölge yoktur. Burası, tam anlamıyla İstanbul’un kalbi…
En iyi kahveciler, en gözde kulüpler, en leziz restoranlar
Bomontiada, başlı başına şehrin eğlence hayatının kalbi haline gelirken Bomonti ve çevresinde ciddi bir kahve kültürü oluşmaya da başladı. Şehrin gurme pizzacıları, etçileri de burada; ara sokak lezzetleri ve şık bir akşam yemeği için kentin en gözde restoranları; hepsi İstanbul’un yeni kalbi Bomonti’de toplanmış durumda.
Boğaz tam karşınızda;
Nidapark Bomonti’de
hayat evinizin tam altında!
Eğer bir Nidapark Bomonti sakiniyseniz daha da şanslısınız çünkü alışveriş mağazaları, capcanlı meydanı, spor salonları ve kültürel faaliyetleriyle asansörden indiğiniz anda; henüz yaşam alanınızdan çıkmadan hayat başlıyor bile…
İsteyene manzara, isteyene teras, isteyene de bahçe keyfi sunan bölgenin en kapsamlı karma projelerinden, estetik, konfor ve kaliteyi bir araya getiren yepyeni bir mimari yaklaşımıyla Nidapark Bomonti, İstanbul’un en prestijli mahallelerinden Bomonti’nin göz bebeği olmaya hazırlanıyor.
Kolay ulaşılan, zor vazgeçilen ve hemen evinizin altında başlayan bir hayata 60 Ay 0 Faiz, %5 Peşinat avantajıyla kavuşmak için hemen burayı tıklayın!