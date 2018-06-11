Hangi tişörtü ne zaman, nerede, nasıl giymeli?

Nasıl kombin yapmalı?

Blazer altı açık renk tişörtler bu sene de moda

Tişörtleri beyaz jean, beyaz pantolon, beyaz bermuda ve beyaz keten ceketlerle giyin. Blazer ceketin içine açık renk tişört modası bu sene de tam gaz devam ediyor. Hatta öyle ki; düğünlere bile böyle gidenler var. Aklınızda olsun. Baskılı ve hafif yırtık tişörtler de yükselişte ama siz yine de bu modayı temkinli bir şekilde takip edin.