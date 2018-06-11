Hangi tişörtü ne zaman, nerede, nasıl giymeli?KAYDIR
Ona hep ihtiyacınız var. Özellikle bu sıcak günlerde daha çok... Tişörtlerden bahsediyoruz. Bu sade ama hayat kurtarıcı parçanın en iyi, en şık ve en ‘in’ modelleri hangileri, mercek altına aldık.
Hangi renkler?
Polo yaka beyaz tişört kurtarıcı!
Bu yılın moda renkleri beyaz, yeşil ve mavi olacak gibi görünüyor. Özellikle hafif bronzlaştıktan sonra mavi jean’lerinizle beyaz polo yaka tişörtlerinizi kombinleyip hem ofisinizde hem şehir içi aktivitelerinizde rahat edebilirsiniz. Kontrast oluşturmaya dikkat edin. Koyu pantolona açık renk tişörtler, açık renkli pantolon ve şortlara da pastel renkler tercih etmeye çalışın.
Hangi tarzlar hangi vücut tipine uygun?
Göbekte yağlanma varsa tişörtler biraz uzamalı!
Eğer göbek bölgenizin çevresinde hafif bir yağlanma varsa; tişört boyunun uzun olması oldukça önemli. Kısa tişörtler, o bölgedeki yağlanmaları daha da öne çıkarıyor. Omuzlarınız dar, kollarınız geniş ise; kolları bol kesim desenli tişörtler tercih edebilirsiniz. Polo yakalarda ise asla bol kesim tercih etmeyin; her şekilde üzerinize oturan modellere yönelin. Bol pololar kimseye yakışmaz.
Nasıl kombin yapmalı?
Blazer altı açık renk tişörtler bu sene de moda
Tişörtleri beyaz jean, beyaz pantolon, beyaz bermuda ve beyaz keten ceketlerle giyin. Blazer ceketin içine açık renk tişört modası bu sene de tam gaz devam ediyor. Hatta öyle ki; düğünlere bile böyle gidenler var. Aklınızda olsun. Baskılı ve hafif yırtık tişörtler de yükselişte ama siz yine de bu modayı temkinli bir şekilde takip edin.
Nerede giymeli?
Toplantıya giderken polo yaka şart!
Toplantılara giderken tişört giymek istiyorsanız polo yakadan şaşmayın. Seyahatte rahatlığın adresi ise geniş yakalı bol kesim desenli tişörtler! Şehir içi aktivitelerinizde şıklık düzeyine göre desenli veya desensiz tişörtlerin dengesini siz ayarlayın. Akşam etkinliklerinde daha koyu, gündüz gezmelerinde daha açık renklere yönelin.
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