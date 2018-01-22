Güneşin şehri Doha’yı keşfetmek için 6 muhteşem neden

Güneşin şehri Doha’yı keşfetmek için 6 muhteşem nedenKAYDIR
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Katar’ın başkenti Doha, zengin kültürü ve ilgi çekici noktalarıyla keşfedildikçe daha da güzel bir hale dönüşüyor. Muhteşem mimarisi, dünya mutfağından farklı lezzetleri, kültür-sanat aktiviteleri, dolu dolu alışveriş günleri ile Doha size tüm Orta Doğu ülkelerinden daha fazla şey vadediyor. İşte her geçen gün yıldızı biraz daha parlayan, her gezginin seyahat planında mutlaka yer alması gereken Doha’yı keşfetmeniz için 6 muhteşem neden...
Vize derdi yok, hafta sonları için ideal!
Katar Uluslararası Yemek Festivali’nde dünya lezzetlerini tadın!
Gezecek ve keşfedecek çok yer var!
Tarihi ve kültürel zenginliklerle iç içe…
Çölde unutamayacağınız bir gece geçirin!
Doya doya alışverişin tadını çıkarın!
22 Ocak - 4 Şubat 2018 tarihleri arasında çağrı merkezimizden alacağınız ve 22 Ocak - 31 Ağustos 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek Doha turlarında oda başı 50 Euro indirim fırsatını kaçırmayın!