Güneşin şehri Doha’yı keşfetmek için 6 muhteşem neden

Bir yemek festivaline ev sahipliği yapması Doha’nın zengin yemek kültürü hakkında fikir verse de her şey bununla sınırlı değil. Doha’nın en ünlü simgesi The Pearl Qatar çevresinde günün her öğünü için çok özel mekanlar keşfedebilirsiniz. Shakespeare and Co, neredeyse her ülkenin kahvaltısını sunacak kadar zengin bir menüye sahip. Ancak ben özellikle “Arap kahvaltısı istiyorum” derseniz, Karak Mqanes Cafe’yi tercih edebilirsiniz. Biraz Fransız esintisi arayanların mekanı Maison du Pain ve Fleurs et Cafe… Yemek alışkanlıklarını değiştirmek istemeyenler için ise bu restoran ve kafelerin yanı sıra çok sayıda Türk restoranı da bulunuyor. Bunun dışında Souq Waqif’e değinmeden geçmek olmaz. Fas, İran, Mısır ve Türk restoranları, farklı kültürlerin yemekleri ve çok özel Arap mezelerini denemek için yolunuzu mutlaka bu bölgeye düşürmelisiniz.