Gıda sektöründe yatırımcının yeni gözdesi:
DÖNERKAYDIR
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Türkiye’de dönerci sayısının eczanelerden bile daha çok olduğunu biliyor muydunuz? Yıllardır Türkiye’de açık ara en sevilen lezzetlerden biri olan dönerin geleceği de oldukça parlak… Peki, neden şu sıralar döner restoranlarındaki artışın sebepleri neler? Tek tek inceledik.
AVM’lerde açık ara en kalabalık restoranlar dönerciler
Bir AVM’nin yemek katını incelediğinizde en yoğun kalabalığın her daim dönercilerin önünde olduğuna rastlarsınız. Bunun sebebi dönerin belli bir yaş kitlesine veya sosyo-ekonomik gruba değil; tüm kitlelere hitap edebilen bir yemek olması… 7’den 77’ye; beyaz yakalıdan mavi yakalıya bütün kitleler için döner her zaman ilk akla gelen öğünlerden biri!
Rekabette en kilit nokta: Markaya güven ve bilinirlik
Eğer siz de bu sektöre girmeye niyetliyseniz, seçtiğiniz markanın öncülüğü kadar, bilinirlik düzeyinin de rakiplerinden fazlaca üstün olmasına dikkat edin. Hali hazırda en az 50 şubeye ulaşmış, güven veren ve sektöründe öncü bir markayla yola çıkın. Gıda sektöründe kalite her şeydir. Kalıcı bir yatırım yapmayı planlıyorsanız hem müşteri algısında hem de belgelerle onaylanmış ürünleri satmanız gerekiyor.
Hızlı yiyecekler içinde en sağlıklısı döner
Malum, artık sağlık çağındayız. Yediğimiz tek bir yumurtanın bile nereden geldiğini öğrenmeden alışverişe çıkmıyoruz. Hal böyle olunca, bu hızlı yiyecek sektörüne de sirayet etti. Döner, hızlı yiyecekler arasında tüketicinin ulaşabileceği en sağlıklı yiyecek. Çünkü hem protein ihtiyacını karşılıyor; hem de katkı maddesi kullanılmıyor. Üstelik tüketicinin gözü önünde pişirilip servis edildiği için de hijyen konusunda güven veriyor.
Türkiye’ye gelen turistin de en iyi tanıdığı yiyecek
Avrupa’da en popüler hızlı yiyeceklerden birinin döner olduğunu biliyorsunuz. Haliyle hem Avrupalı turist, hem de daha önce Avrupa’da dönerin tadına bakmış turist; İstanbul’a geldiğinde önce dönercileri dikkate alıyor; bu eşsiz lezzeti bir de ana vatanında tüketmek istiyor. Restoranların masalarına dikkat ederseniz, turistlerin çoğunluğunun dönercileri tercih ettiğini siz de gözlemleyebilirsiniz. Özellikle AVM’ye alışverişe giden turistler mutlaka AVM’den çıkmadan bir dönerciye de uğruyor.
Hem proteini yüksek ve sağlıklı, hem kar oranı yüksek, hem de ciro yüksek… Aslında bir hızlı yiyecek restoranı açmak için sağlanması gereken en önemli koşullar bunlar. Özellikle lokasyonu ve daha da önemlisi yatırım yapacağınız markayı da iyi seçerseniz; bu yatırımın günün sonunda sizi mutlu etme ihtimali çok yüksek.
Bu maddelerin hepsi KasapDöner’de tamam!
Girdiği her AVM’de cirosuyla en yakın rakibini ikiye katlayan, ülkenin en kilit noktalarındaki şubeleriyle sadece birkaç yılda Türkiye’nin en iyi bilinen döner markası haline gelen 70 yıllık et deneyimine sahip ve sadece bifteklik etten hazırladığı döneriyle müşteriye ilk günden güven veren KasapDöner’le işbirliği avantajından siz de faydalanın.