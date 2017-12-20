Hem proteini yüksek ve sağlıklı, hem kar oranı yüksek, hem de ciro yüksek… Aslında bir hızlı yiyecek restoranı açmak için sağlanması gereken en önemli koşullar bunlar. Özellikle lokasyonu ve daha da önemlisi yatırım yapacağınız markayı da iyi seçerseniz; bu yatırımın günün sonunda sizi mutlu etme ihtimali çok yüksek.