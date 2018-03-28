Gerçek bir şehirliyi 7 adımda nasıl tanırsınız?

Trendleri ilk uygulayandır

Ondan “Ben duymadım, neredeymiş o?” gibi sorular duyamazsınız. Nerede, ne popülerse en iyi o bilir; en çok o takip eder. Şehrin en iyi balıkçısını da, en gözde gece kulübünü de, en iyi kahvecisini de ona sorduğunuz anda cevapları hazırdır.