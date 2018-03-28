Gerçek bir şehirliyi 7 adımda nasıl tanırsınız?KAYDIR
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Koşullar değişiyor, alışkanlıklar değişiyor, şehirler değişiyor... Haliyle yeni şehirlilerin tanımı ve ihtiyaçları da aynı hızla günümüze göre şekilleniyor. Peki, bugünün şehirlisi ne yapıyor, ne istiyor, neyin peşinde koşuyor? İşte onları tanımak için 7 ipucu...
Trendleri ilk uygulayandır
Ondan “Ben duymadım, neredeymiş o?” gibi sorular duyamazsınız. Nerede, ne popülerse en iyi o bilir; en çok o takip eder. Şehrin en iyi balıkçısını da, en gözde gece kulübünü de, en iyi kahvecisini de ona sorduğunuz anda cevapları hazırdır.
Değişen koşullara hemen ayak uydurur
Hava, yol, iklim, mekan, zaman; fark etmez. O, bütün koşullara hazırdır ve hepsi için bir çözümü vardır. “Çok kar yağıyor; programı erteleyelim” gibi cümleler duyamazsınız ondan. Her koşulda en zevkli deneyimi yaşamaya çalışmak, onun en belirleyici özelliklerinden biridir.
Kimseye benzemek istemez
Herkes gibi olmayı sevmez, ufacık bir detayla farklılaşabilmek, ona özel bir görünüme kavuşabilmek ister. Estetiğin ve dış görünüşte farklılaşmanın ona hangi kapıları açabileceğini çok iyi bilir.
Performans onun için ‘her şey’ demektir
Şehri yaşamak demek, şehrin bütün imkanlarından yorulmadan faydalanabilmek demektir. İşte bu yüzden performansını hep yüksek tutmanın yollarını arar. Çevik ve pratik çözümlerle hayatını kolaylaştırmaya çalışır.
Spor onun hayatının vazgeçilmezidir
Sabah koşusu, yoga, pilates veya crossfit… Ona, en iyi gelen sporun hangisi olduğunu araştırmaktan ve sporu hayatının tam merkezine koymaktan hiç geri durmaz.
Neye ne kadar harcaması gerektiğini iyi bilir
Gerçek bir şehirli, paranın kolay kazanılmadığını gayet iyi öğrenmiştir. Ne, ne kadar ediyor; neye ne kadar harcanmalı; hepsine hakimdir.
Güvenlik olmadan olmaz
Şehir hem iyi hem kötü sürprizlere hep açık… Gerçek bir şehirlinin ihtiyacı ise; her koşulda onu koruyabilecek kadar güvenli bir yaşam alanını kurabilmek…
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