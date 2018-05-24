Gelecek yolculuğunda doğru liseyi seçmek neden çok önemli?

Sınava az bir süre kala hem öğrenciler hem de ebeveynlerde heyecan arttı. Değişen sınav sistemi sonrasında, yeni sistemle ilk defa sınava girecek olan öğrencilerin ve velilerin de sınav ve lise tercihleri konusundaki kaygıları, ‘İyi bir gelecek için nasıl bir lise?’ sorusunu tekrar gündeme getirdi. İletişimin daha da önem kazandığı ve karakterin oturmaya başladığı lise yılları, öğrenciler için her zaman özeldir.

Peki, öğrencilerin gelecek yolculuğunda çok kritik bir yere sahip olan lise eğitimi neden bu kadar önemli? Doğru lise seçiminin, öğrencilerin yeteneklerinin değerlendirilmesinde ve meslek seçiminde nasıl bir etkisi var? Lise tercihi yapmadan önce merak ettiğiniz soruların cevaplarını sizin için bir araya getirdik.