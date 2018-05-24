Gelecek yolculuğunda doğru liseyi seçmek neden çok önemli?KAYDIR
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Sınava az bir süre kala hem öğrenciler hem de ebeveynlerde heyecan arttı. Değişen sınav sistemi sonrasında, yeni sistemle ilk defa sınava girecek olan öğrencilerin ve velilerin de sınav ve lise tercihleri konusundaki kaygıları, ‘İyi bir gelecek için nasıl bir lise?’ sorusunu tekrar gündeme getirdi. İletişimin daha da önem kazandığı ve karakterin oturmaya başladığı lise yılları, öğrenciler için her zaman özeldir.
Peki, öğrencilerin gelecek yolculuğunda çok kritik bir yere sahip olan lise eğitimi neden bu kadar önemli? Doğru lise seçiminin, öğrencilerin yeteneklerinin değerlendirilmesinde ve meslek seçiminde nasıl bir etkisi var? Lise tercihi yapmadan önce merak ettiğiniz soruların cevaplarını sizin için bir araya getirdik.
Gelecek tasarımında önemli bir yol ayrımı
Lise dönemi, bireyin meslek, kariyer, üniversite gibi seçimleri yaptığı kısaca kendini gerçekleştirebileceği bir tasarım oluşturduğu önemli bir dönemdir. Sınava giren öğrenciler puanlarına göre tercihlerde bulunurken, aynı zamanda “Nasıl bir lise?” sorusuna da cevap aramaktadır. Kariyer yolcuğunun bir parçası olan lise süreci ve seçimindeki en önemli belirleyici, öğrencinin ilgi, istek, yetenekleri, hayattan beklentileri, gelecek ile ilgili tasarımıdır. Çocuklarının başarılı ve iyi bir geleceğe sahip olmasını isteyen ebeveynlerin çocuklarını her yönüyle iyi anlamaları ve tanımalarının lise seçim sürecine katkısı büyüktür.
İyi bir gelecek için doğru seçim
Çocuklarının iyi bir geleceği sahip olmasını isteyen ebeveynler, kendi istek ve hayallerinden sıyrılıp, çocuklarını iyi tanımalı ve objektif bir şekilde gerçekçi hedefler koyarak, çocuklarıyla beraber onlar için en uygun seçimlere odaklanmalıdır. Doğru yapılamayan seçimler, çocuğun özgüveninden motivasyonuna ve yaşam kalitesine kadar pek çok süreci olumsuz etkiler. Bu çocukların olduğu kadar ailelerin de sınavı. Anne babalar objektif bir bakışla, çocuğun sahip olduğu potansiyeli ve nasıl mutlu olacağını bilerek ona destek olmalı. Başarının mutluluğu değil, mutluluğun başarıyı getirdiğini göz ardı etmemeleri ve çocuklarını bir birey olarak yetişeceği, kendisini doğru ifade edeceği, yetenek ve eğilimlerine uygun okullara gitmesi için cesaretlendirmeleri çok önemlidir.
21. yüzyılın ihtiyaçlarına uygun eğitim
Lise seçiminde önemli kriterlerden birisi de okuldaki müfredatın öğrencinin gelecek hedefleriyle doğru eşleşmesidir. 2030’lu yıllarda mesleki kariyerlerini gerçekleştirecek olan gençleri geleceğin mesleklerine hazırlanabilecekleri, 21.yüzyılın ihtiyaçlarına uygun eğitim alabilecekleri, farklı beceri alanlarıyla kendilerini geliştirebilecekleri çok yönlü öğrenme ortamı sunan bir lise seçimi gelecek tasarımında önemli bir başarı faktörüdür.
Gelecek tasarımına rehberlik eden bir lise
Tüm kariyer ve gelecek planlarının yeniden tanımlandığı, meslek seçiminde sadece bilginin değil bireylerin yetenek ve donanımlarının öne çıktığı bir dünyada, öğrencilerin kendilerini keşfetmesine öncelik veren, zengin eğitim programlarıyla onların gelecek tasarımına rehberlik eden bir lise seçimi çok önemlidir. Okul köklü gelenekleriyle güncel eğitim yöntemlerini buluşturarak, öğrencilerine doğru becerileri, donanımları, kültür ve deneyimleri kazandıran ve tüm zamanlara, tüm dünyaya adapte olabilen bireyler olarak yetişmelerine öncelik veren bir eğitim yaklaşımına sahip olmalıdır.
Dünya vatandaşı bireyler için uluslararası programlar
Dünya vatandaşı olmanın yolu, tek başına dil bilmekten geçmiyor. Daha kapsayıcı bir kavram olarak, dünyanın her yerinde geçerli akademik ve sosyal açıdan donanımlı bireyler olarak yetişmeyi zorunlu kılıyor. 21. Yüzyılın rekabetçi ortamında Dünya vatandaşı olmanın yolu, uluslararası standartlarda bir akademik eğitim ve evrensel değerleri kucaklayan yaşam becerileri kazanmaktan geçiyor. Uluslararası eğitim ve değişim programları ve iş birlikleri, lise seçiminde öne çıkan kriterlerden biri olarak önemini artırıyor.
TED RÖNESANS KOLEJİ İLE YENİLİKÇİ BİR EĞİTİM ANLAYIŞI...
Dünya çapında birçok akademik kurum ve işveren tarafından kabul gören uluslararası geçerlilikte zengin programlara müfredatında yer veren TED Rönesans Koleji’nde, İngilizce dil eğitiminde Avrupa Ortak Diller Çerçeve Programı esas alınarak hazırlanmış ve TED okullarında uygulanmakta olan K12 bütünlüğündeki TED’e özgün İngilizce müfredatı uygulanıyor. Kolej, dünya çapında en çok tanınan sertifikalardan biri olan “Cambridge Uluslararası Genel Ortaöğretim Eğitimi Sertifikası (IGCSE) ile öğrencilerine, dünyanın her yerinde yükseköğrenim kurumlarına girişte güvenilir bir kaynak sunuyor.
Aynı zamanda yurt dışındaki üniversitelerde okumak isteyen öğrencilere üniversite kabulünde avantaj sağlayan Advanced Placement (AP) Programı, hayallerindeki mesleklere ilişkin yeterlikleri kazandırmaya hizmet eden BTEC (Business and Technology Education Council) Programı ve TED-Kanada Hükümeti Öğrenci Değişim Programı ile anasınıfından itibaren öğrencilerinin geleceklerini şekillendiriyor.
TED Rönesans Koleji olarak; öğrencilerimize küresel eğitim yaklaşımımızla kazandırdığımız bilgi, birikim ve donanımla onları 21. Yüzyılın becerilerine sahip, ulusal ve uluslararası düzeyde dünya vatandaşı bireyler olarak yetiştirmek önceliğimiz. Türk Eğitim Derneği çatısı altında, kendi müfredatımızın yanı sıra saygın kurumlarla gerçekleştirmiş olduğumuz uluslararası iş birlikleriyle, öğrencilerimizi dünyanın neresinde olursa olsun bir adım önde olacakları dünya vatandaşı bireyler olarak yetiştiriyoruz.
Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul ve Lise bölümlerine öğrenci kaydı alan TED Rönesans Koleji; yenilikçi eğitim anlayışıyla 2017-2018 eğitim-öğretim yılının kayıtlarını almaya devam ediyor. Detaylı bilgi için 444 9 833’ü arayabilir veya www.tedronesans.k12.tr web sitemizi ziyaret edebilirsiniz