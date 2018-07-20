Geleceğinize sağlam bir adım atın! 5 adımda oluşturacağınız tercih rehberi

Belki de hayatınızın en büyük dönüm noktalarından biri ile karşı karşıyasınız. Geleceğinizi belirleyen bu yolda dikkat etmeniz gereken noktaları sizin için derledik.
Öğretim programı hakkında bilgi alın
Seçeceğiniz bölümde hangi dersleri alacağınız hakkında detaylı araştırmalar yapın. Akademik gelişmelere kolayca erişebileceğiniz imkanlara sahip olup olmadığına bakın. Kendinizi geliştirme ve yeteneklerinizi kullanma fırsatı veriyor olmasına dikkat edin.
Akademik kadrosunu araştırın
Üniversitede ders veren akademisyenleri daha yakından tanıyın. Çünkü akademik kadronun yeterli ve ulaşılabilir olmaları oldukça önemli. Daha önce yapmış olduğu yayınları, araştırmalarını ve verdiği dersleri öğrenin. Dünyadaki gelişmeler yakından takip ediliyor mu, akademik dünyada yol gösteriliyor mu araştırın.
Gelecekte kendinizi gördüğünüz yeri belirleyin
Hangi mesleği istediğiniz çok önemli. Unutmayın, hayatınız boyunca bu meslek ile var olacaksınız. Öncelikle buna karar vermelisiniz. Bu kararı verirken kendinize şu soruları sorabilirsiniz; Seçeceğiniz meslek ile karakteriniz örtüşüyor mu?, İlgi ve yeteneklerinize bu alan uyuyor mu?, Kariyerde ilerleme olanağı tanıyor mu?, Bu meslekte aranan kriterler nelerdir?, İş bulma imkanı ve gelir oranı nasıl? Tüm bu soruların cevaplarını doğru bir şekilde bulmalısınız.
Yurt dışı değişim programlarını araştırın
Tercih edeceğiniz üniversite, öğrencilerine uluslararası değişim programlarından faydalanma fırsatları sunuyor mu? Bu sorunun cevabının ‘evet’ olması geleceğinizde büyük bir fark yaratır. Yurt dışı programlarıyla dilinizi geliştirebilir, farklı kültürler tanıyabilir, dünyada tanınmış üniversitelerde eğitim imkanı bulabilir ve çok daha donanımlı bir şekilde mezun olabilirsiniz.
Staj ve işe yerleştirme prosedürlerine bakın
Öğrenim süresi boyunca kendi kurumlarında ya da farklı kurumlarda staj imkanı veren üniversiteleri tercih edin. İş yaşamına geçişi kolaylaştırıcı kişisel gelişim ve mesleki becerileri ücretsiz sertifika programları ile veren üniversiteler mevcut. Bu üniversiteler, CV yazma, mülakat teknikleri, izlenim yaratma konusunda seminerler veriyor ve danışmanlık çalışmaları yapıyor. Tercih listenizde buna dikkat etmeniz iş yaşamında aranan mezun olmanızı kolaylaştıracaktır.
Hayatının bu en kritik tercihinde sen de bilimin sınırlarını keşfetmek ve evrensel düzeyde başarı elde etmek istiyorsan seni İstinyeli olmanın ayrıcalıklarını yaşamaya davet ediyoruz.
İstinye Üniversitesi Tanıtım Günleri, 31 temmuz-14 Ağustos tarihleri arasında Topkapı Kampüsü'nde!
Detaylı bilgi almak ve servis saatlerini öğrenmek için buraya tıkla!