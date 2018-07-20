Geleceğinize sağlam bir adım atın! 5 adımda oluşturacağınız tercih rehberi

Gelecekte kendinizi gördüğünüz yeri belirleyin

Hangi mesleği istediğiniz çok önemli. Unutmayın, hayatınız boyunca bu meslek ile var olacaksınız. Öncelikle buna karar vermelisiniz. Bu kararı verirken kendinize şu soruları sorabilirsiniz; Seçeceğiniz meslek ile karakteriniz örtüşüyor mu?, İlgi ve yeteneklerinize bu alan uyuyor mu?, Kariyerde ilerleme olanağı tanıyor mu?, Bu meslekte aranan kriterler nelerdir?, İş bulma imkanı ve gelir oranı nasıl? Tüm bu soruların cevaplarını doğru bir şekilde bulmalısınız.