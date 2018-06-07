Her zaman bir adım önde bireyler Fen ve Teknoloji Liseleri’nden mezun öğrenciler araştırmacı, yenilikçi, ülkemizin geleceğine yön veren, fen ve bilim dallarında donanımlı bireyler olarak kariyer hayatlarına bir adım önde başlıyorlar. Öğrenciler, bu ayrıcalıklı lise eğitimiyle dünyanın en saygın üniversitelerinden kabul ve burs imkanına sahip oluyor ve üniversite eğitimlerini yurt dışında sürdürebiliyorlar.