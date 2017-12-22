7 Ütü en fazla elektrik enerjisi harcayan ev aletidir. Ütü yaparken son parçayı ütünün fişini çekerek ütünün kendi ısısıyla ütüleyebilirsiniz.

8 Çamaşır makinesini ne kadar düşük sıcaklıkta çalıştırırsanız elektrikten o kadar tasarruf edersiniz; bunu unutmayın.

9 Geceleri uyurken ve kullanmadığınız dönemlerde havalandırma sistemini kapatın.

10 Klimanız eskidiyse mutlaka yenileyin; özellikle 8 yıldan daha eskiyse bir an önce değiştirin çünkü elektrik faturasına eski klimaların yansıması büyük!