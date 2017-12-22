1 Enerji tasarruflu ampuller kullanmak elektrik faturasındaki rakamı yüzde 2 ila 8 oranında indiriyor; bunu unutmayın.
Evde elektrik tasarrufu için bilmeniz gereken
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Kış geldi; doğalgaz faturalarıyla birlikte elektrik faturalarındaki artış da çoğaldı. Aslında birkaç küçük hamleyle faturanızdaki rakamı yüzde 30'a kadar indirebilirsiniz. İşte o küçük detaylar!
1 Enerji tasarruflu ampuller kullanmak elektrik faturasındaki rakamı yüzde 2 ila 8 oranında indiriyor; bunu unutmayın.
2 Gün ışığından yararlanmak önemli; perdelerinizi gündüz açık tutun ve mobilyalarınızı gün ışığını engellemeyecek şekilde yerleştirin. Hem ısınmadan hem aydınlatmadan tasarruf edin.
3 Duvarları açık renkte boyayın; daha çok ışık yansıması elde edin.
4 Lambalarınızı temiz tutun.
5 Telefon, bilgisayar ve televizyonlarda wifi ve bluetooth’u kapalı tutmaya özen gösterin.
6 En fazla enerji harcayan elektrikli ev aletlerinden biri de saç kurutma makinesi... Saçınızı kuruladıktan sonra kurutma makinesini en düşük ayarda kullanmaya özen gösterin.
7 Ütü en fazla elektrik enerjisi harcayan ev aletidir. Ütü yaparken son parçayı ütünün fişini çekerek ütünün kendi ısısıyla ütüleyebilirsiniz.
8 Çamaşır makinesini ne kadar düşük sıcaklıkta çalıştırırsanız elektrikten o kadar tasarruf edersiniz; bunu unutmayın.
9 Geceleri uyurken ve kullanmadığınız dönemlerde havalandırma sistemini kapatın.
10 Klimanız eskidiyse mutlaka yenileyin; özellikle 8 yıldan daha eskiyse bir an önce değiştirin çünkü elektrik faturasına eski klimaların yansıması büyük!
11 Mikrodalga fırınları kullanın çünkü geleneksel fırınlara göre yüzde 70’e yakın daha az elektrik harcarlar.
12 Beyaz eşyalarda A++ ürünleri tercih ederseniz; yüzde 20 ila 35 arasında tasarruf sağlayabilirsiniz.
13 Kızartma için elektrikli ocakları değil, fritözleri tercih edin; yüzde 30’a yakın tasarruf sağlayın.
14 Elektronik aletler prize takılıyken çalışmasalar bile enerji harcarlar. Aç-kapa düğmeli uzatma kablosu kullanmak, elektronik aletleri kullanmıyorken tek tuşla hepsini kapamaya yardımcı olur.
15 Özellikle bulaşık makinelerinizi tam kapasiteyle kullanmaya özen gösterin. Çünkü bulaşık makineleri yarı doluysa her daim daha fazla elektrik tüketirler.
Sepaş Enerji ile elektrik satış sözleşmesi imzalayarak geçerli satış tarifesi üzerinden indirimli elektrik fırsatlarından yararlanabilirsiniz.