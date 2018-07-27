Evcil hayvan sahibi olmak isteyenlere her duruma hazırlayıcı 6 öneri

Düzenli bakım ve aşılar

Sevimli dostlarınızın bakımı zevkli bir uğraş olacaktır ama bir o kadar da sorumluluk gerektirdiğini belirtelim. Onların da tıpkı bizim gibi ilgi ve sevgiye ihtiyacı var, bu nedenle sağlıklı bir yaşam sürmeleri için gereken her şeyi düşünmelisiniz.

Öncelikle vitamin ve mineral ihtiyaçlarını karşılayacak özellikte mamalarla beslemeniz gerekli. Tabii bu mamalar yaşlarına ve fizyolojik özelliklerine de uygun olmalı.

Dostlarınıza parazit oluşmaması için pişmemiş çiğ etlerin verilmemesi gerekiyor. Bunun yanı sıra bisküvi, çikolata gibi şekerli gıdalar köpek ve kedilerin dişlerinde tartar oluşturabiliyor, ayrıca gözleri için de zararlı olduğunu bilmenizde fayda var. Neredeyse hepimiz hayvanlarımızı dışardan geldiklerinde yıkamamız gerektiğini ve bunun zevkli olacağını düşünüyoruz. Ancak kediler neredeyse hiç yıkanmamalı, sadece dışarı çıktığında patileri silinebilir. Köpeklerin de çok sık yıkanmamaları lazım. Evcil hayvanlarınızı hastalıklardan ve parazitlerden korumak için düzenli aşı periyodları vardır. Veteriner hekiminiz ile beraber aşı karnesini takip edebilir, sağlıklı bir yaşam sürmesini sağlayabilirsiniz.