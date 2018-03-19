Ev alırken uzmanlar diyor ki!

Bitmiş bir proje olarak Nuvo Dragos, merkezi bir lokasyonda karlı bir yatırımla ev sahibi olma şansı vermesinin yanında, İstanbul Maltepe ve çevresinin en geniş sosyal alanına sahip projesi olmasıyla da yaşam kalitenizi yükseltiyor. Projede hem kendiniz hem de ailenizin tüm fertlerinin sıkılmadan zaman geçireceği alanlar mevcut. Hatta evcil hayvanınızın bile… 2726 metrekare alan üzerinde, açık ve kapalı sosyal alanlarıyla yaşam kalitesini yükselten, metropolün getirdiği streslerden uzaklaştıran, 7’den 70’e tüm sakinlerin keyifli ve eğlenceli zaman geçireceği özel bir proje. Nuvo Dragos’ta özel peyzajlı geniş bahçeler, açık ve kapalı 2 adet yüzme havuzu, basketbol, voleybol sahaları, fitness salonu, Türk hamamı, sauna, plates stüdyo odası, ortak kullanımlı seyir terasları, koşu ve yürüyüş alanları, çocuk oyun alanları, güneşlenme terasları ve köpek gezdirme alanları yer alıyor. Tüm bu sosyal imkanlara İstanbul’un en özel manzaralarından Adalar manzarası da eklenince Nuvo Dragos’tan ev değil dört dörtlük bir yaşam satın almış oluyorsunuz.

2+1 Dairelerde Yüksek Kira Getirisi ile Avantajlı Fiyatlar

Nuvo Dragos’un çift cepheli, çift banyolu, açık ve kapalı mutfak alternatifli 112 m2 net alana sahip 2+1 daireleri, 620 bin TL peşin fiyatıyla dikkat çekiyor. Konut sektöründe genelde 2+1 dairelere tek otopark verilirken, Nuvo Dragos’un 2+1 dairelerinden satın alanlar çift otopark kullanabiliyor. Bitmiş projeden ev almanın avantajlarını sunan Nuvo Dragos’u tercih edenler, evlerinde hemen yaşamaya başlayabilecekleri gibi, yeni ofis yatırımları ile beyaz yakalı popülasyonun arttığı bölgede dairelerini kiraya vererek yatırımlarını anında kazanca dönüştürebiliyorlar. Nuvo Dragos’un bölgede fiyatıyla avantaj sağlayan 2+1 daireleri, 3.050’ye kadar kira getirisi ile ödeme planının büyük bir bölümünü sübvanse edebiliyor.