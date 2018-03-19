Ev alırken uzmanlar diyor ki!
İstanbul'da yatırım yapacağınız projeye karar vermek hayli zor! Kriterler ne olmalı? Hangi adımlar izlenmeli? İşte bu sorular için uzmanlar doğru yatırımı yapmanız için gereken başlıkları sıraladı!
Bitmiş bir proje önceliğiniz olsun
Birçok ev sahibi teslim zamanı, vaat edilenden farklı bir ev ile karşılaşabiliyor. Bitmiş bir projeden konut almak, kötü bir sürprizle karşılaşma riskini ortadan kaldırıyor. Önceliğiniz yatırım için de yaşam için de bitmiş projeden tüm ayrıntıları görerek, dokunup hissederek, içinize sinen evi almak olsun. İnşaat kalitesine, sosyal olanaklarına, çevre düzenlemesine kadar tüm ayrıntıları görerek mutlu olacağınız evi seçin. Metrekaresi söylenenle aynı mı? Brütü neti farklı mı diye düşünmeden ihtiyacınız ne ise, yatırımınız neyi karşılıyor ise emin olduğunuz büyüklükte bir eve sahip olun. Bundan sonrası kolay, ister yaşar keyfini çıkarırsınız ister kiraya verir mutlu kiracılar ile yatırımınızı değerlendirirsiniz.
Kiraya verebilir miyim derdiniz olmasın
Yaşam yerine, yatırım için ev sahibi olanların dikkat etmesi gereken önemli bir diğer unsur kira getirisi. Yapılan yatırım kendini sübvanse etmeye başlıyor mu? Kira getirisi yatırımın ne kadarını karşılıyor? Kolay kiraya verilebilir, merkezi lokasyonda mı? Gelişen bir bölgede beyaz yakalı popülasyonu ile doğru kiracılara hemen ulaşılabilir mi? Yatırımcı ilk bunları sorgulamalı. Yatırımcı açısından ev alıp kiracı derdi olmaması evi değerli kılan en önemli detay. Özellikle ofis yatırımları ile yoğunlaşan bölgelerde beyaz yakalı yoğunluğunun artması nitelikli kiracıya erişimi de kolaylaştırır.
Sosyal donatıların hepsi olacak mı diye düşünmeyin
Maket projelerde satış argümanı olarak en çok sosyal donatılar öne çıkarılır. Proje bittiğinde ise ya o donatıların birçoğu yoktur ya da çok küçük metrekarelerde işlevsiz, görüntü donatılardır. Yaşadığınız projede sosyalleşebilmek, günlük yaşamın gerektirdiği aktiviteleri yapabilmek oldukça önemli. Projeden çıkmadan uzun zaman geçirebileceğiniz, spor tesisleri, yürüyüş alanları, çocuk oyun parkları, fitness'ı, saunası, cafe ya da restoranı, marketi olan projeler mücevher değerindedir. Bu arada bitmiş bir projede komşularınız da hazırdır. Komşularla sosyalleşmek de ayrı bir keyiftir.
Merkezi lokasyonda ve her yere kolay ulaşımı olsun
Şehrin en canlı bölgesinde en kolay ulaşılır noktayı seçmekte fayda var. Birbirine entegre deniz, hava, kara ulaşım hat çeşitliliğinin olduğu; ulaşım sorunu olmayan projelere öncelik verin. Hastane, okul gibi kamu yatırımlarına, havalimanına, alışveriş merkezlerine ve eğlence merkezlerine yakınlık da oldukça önemli. Yoğun iş koşturmacasında evinizin yakınlarında sosyal yaşamınızı ve keyfinizi artıracak alışveriş merkezleri, keyifli yürüyüş parkurları ve hatta denizin keyfini çıkaracağınız bir sahil, yaşam kalitenizi artıracaktır.
Yalnızca ev değil, bir yaşam satın aldığınızı unutmayın.
Bitmiş bir proje olarak Nuvo Dragos, merkezi bir lokasyonda karlı bir yatırımla ev sahibi olma şansı vermesinin yanında, İstanbul Maltepe ve çevresinin en geniş sosyal alanına sahip projesi olmasıyla da yaşam kalitenizi yükseltiyor. Projede hem kendiniz hem de ailenizin tüm fertlerinin sıkılmadan zaman geçireceği alanlar mevcut. Hatta evcil hayvanınızın bile… 2726 metrekare alan üzerinde, açık ve kapalı sosyal alanlarıyla yaşam kalitesini yükselten, metropolün getirdiği streslerden uzaklaştıran, 7’den 70’e tüm sakinlerin keyifli ve eğlenceli zaman geçireceği özel bir proje. Nuvo Dragos’ta özel peyzajlı geniş bahçeler, açık ve kapalı 2 adet yüzme havuzu, basketbol, voleybol sahaları, fitness salonu, Türk hamamı, sauna, plates stüdyo odası, ortak kullanımlı seyir terasları, koşu ve yürüyüş alanları, çocuk oyun alanları, güneşlenme terasları ve köpek gezdirme alanları yer alıyor. Tüm bu sosyal imkanlara İstanbul’un en özel manzaralarından Adalar manzarası da eklenince Nuvo Dragos’tan ev değil dört dörtlük bir yaşam satın almış oluyorsunuz.
2+1 Dairelerde Yüksek Kira Getirisi ile Avantajlı Fiyatlar
Nuvo Dragos’un çift cepheli, çift banyolu, açık ve kapalı mutfak alternatifli 112 m2 net alana sahip 2+1 daireleri, 620 bin TL peşin fiyatıyla dikkat çekiyor. Konut sektöründe genelde 2+1 dairelere tek otopark verilirken, Nuvo Dragos’un 2+1 dairelerinden satın alanlar çift otopark kullanabiliyor. Bitmiş projeden ev almanın avantajlarını sunan Nuvo Dragos’u tercih edenler, evlerinde hemen yaşamaya başlayabilecekleri gibi, yeni ofis yatırımları ile beyaz yakalı popülasyonun arttığı bölgede dairelerini kiraya vererek yatırımlarını anında kazanca dönüştürebiliyorlar. Nuvo Dragos’un bölgede fiyatıyla avantaj sağlayan 2+1 daireleri, 3.050’ye kadar kira getirisi ile ödeme planının büyük bir bölümünü sübvanse edebiliyor.