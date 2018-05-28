Ev alırken nelere dikkat etmelisiniz?

Ne için satın aldığınızı bilin Ev alırken sormanız gereken diğer soru ise; “Bu evi oturmak için mi, yatırım için mi alıyorum?” Eğer oturmak için alıyorsanız kriterleriniz; işe ve okula yakın, trafik sorununun daha az olduğu, aile hayatına uygun, huzurlu bir yer bulmak olmalı.

Yatırım için alıyorsanız kira çarpanı yüksek kendini kısa zamanda amorti edecek, yakın gelecekte prim yapma potansiyeli olan yerleri tercih etmelisiniz.