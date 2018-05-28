Ev alırken nelere dikkat etmelisiniz?
Şüphesiz siz de aylık gelirinizin büyük bir kısmını kiraya verdiğiniz için ev aramaya başladınız. Belki bu yola girmek için giderlerinizi azalttınız, birikim yaptınız, her şeyi dikkatli harcadınız. Peki, ev seçimi konusunda da aynı dikkati gösterecek misiniz? İşte ev alırken dikkat etmeniz gereken durumlar…
Proje hakkında her şeyi araştırın
Öncelikle projeyi yapan inşaat firmasını araştırmalısınız. “Projenin arkasındaki güvence kim, bitmiş projeleri nasıl, sektördeki bilinirliği ve güvenirliliği nedir?” bu soruları cevaplayın. Teslim ettiği konut projelerini gezin. Maketlerde ya da reklamlarda değil yerinde görün. Firmanın daha önce yaptığı işleri, bu işlerin kalitesini, zamanında teslim edilip edilmediğini araştırmak sonradan karşılaşılabilecek tatsız durumların engellenmesini sağlar.
Ne için satın aldığınızı bilin
Ev alırken sormanız gereken diğer soru ise; “Bu evi oturmak için mi, yatırım için mi alıyorum?” Eğer oturmak için alıyorsanız kriterleriniz; işe ve okula yakın, trafik sorununun daha az olduğu, aile hayatına uygun, huzurlu bir yer bulmak olmalı.
İhtiyaçlarınızı ne kadar karşılıyor öğrenin
Almayı düşündüğünüz ev; ulaşım, ısınma, otopark, güvenlik gibi ihtiyaçlarınıza yeterli ölçüde cevap vermesine özen gösterin. Çocuklarınız için güvenli oyun alanları, sizin için sosyal imkanlar ve daha başka ayrıcalıklar var mı öğrenin.
Bu soruları mutlaka sorun
Dairede kullanılacak malzemelerin çeşidi ve kalitesi nedir? Konut kaç metrekare, oda, salon ve benzeri bölümlerinin kaç adettir? Ortak alanların ve bu alanlardaki tesisler nelerdir? Hangi ortak alanlar kimler tarafından kullanılabilir? Ses ve ısı yalıtımı var mıdır? Bina deprem yönetmeliğine uygun mudur?
BU SEFER BU EV SİZİN!
Herkesi ev sahibi yapmaya kararlıyız!
Bankalar kredili konut satışlarını canlandırmak için faiz oranlarını peş peşe indirirken, herkesi ev sahibi yapmaya kararlı Kiler GYO da dev indirime dev kampanya ile destek oluyor. Kampanya ile ‘Referans Bahçeşehir’, ‘Referans Güneşli’, ‘Referans Kartal Kordonboyu’ ve ‘Referans Kartal Towers’ projelerinde peşin satışlarda %20 indirim yapılırken, vadeli konut satın alacaklara yüzde 5 peşinatla birlikte 120 ay %0,45 faiz avantajıyla ev sahibi olma kolaylığı sağlanıyor.