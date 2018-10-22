Ev alacaklar dikkat! Bu tavsiyelerle kazançlı çıkacaksınız

İstanbul Anadolu yakasının son yıllarda gelişimiyle ve yatırım fırsatlarıyla öne çıkan ilçesi Maltepe’de yer alan ve tüm bu saydığımız artıları içinde barındıran Nuvo Dragos’ta komşularınız sizi bekliyor. Merkezi lokasyonu, konforlu ve şık daireleri, sosyal imkanları ve inşaat kalitesi ile Anadolu Yakası’nın marka projesi Nuvo Dragos’ta yaşam tüm renkleriyle başladı. Muhteşem Adalar manzarasına sahip ferah daireleri ve fonksiyonel kullanım alanları ile hayalinizdeki eve maketten değil gezerek, görerek sahip olun. Çift banyolu daireleri, geniş balkonları, yüksek tavanları, en yeni teknolojiye sahip ankastre ürünlerle donatılan mutfakları ile öne çıkan Nuvo Dragos, 1+1, 2+1, 3+1 ve dubleks daire çeşitliliği ile her ailenin ihtiyacına çözüm oluyor. Açık ve kapalı havuzları, pilates ve fitness alanları, basketbol, voleybol ve futbol sahaları, tenis kortu, koşu ve yürüyüş parkurları, hamam ve saunası, çocuk parkı, seyir terasları, hayvan gezdirme alanları ve kapalı otoparkı ile Nuvo Dragos, bir evden daha fazlasını sunuyor.

Hemen teslim avantajı ile yaşamın hemen başladığı projede, stoklarla sınırlı 2+1 daireler kısa bir süreliğine yüzde 25 peşin, 120 ay 5.500 TL aylık ödemelerle satışa çıkıyor. 60 ay vade seçeneğini tercih edenler ise yüzde 30 peşin 6.350 TL aylık ödemelerle daire sahibi olabiliyor. Peşin alımlarda ise yüzde 20 indirim sağlanıyor.

Kişiye özel ödeme koşulları, yüksek kira getirisi ve %1 KDV avantajı ile tapunuz hemen teslim!

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