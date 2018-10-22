Ev alacaklar dikkat! Bu tavsiyelerle kazançlı çıkacaksınız

Kazançlı bir yatırım yapmanın ve sıfır riskle ev sahibi olmanın ilk şartı bitmiş ve teslim edilmeye hazır projeleri tercih etmektir. Bunun ardından sırasıyla projenin fiyat politikası ve ödeme kolaylıkları, daire içi özellikler, lokasyon ve site hayatını renklendiren ve yaşama artı değer katan sosyal imkanlar gelir. İster oturmak için ister yatırım amacıyla olsun, konut arayışında olanlar için doğru yatırımın şifrelerini paylaşıyoruz.
Maketten seçmeyin, bitmiş bir projeden daireyi gezerek tercihte bulunun.
Bitmiş bir projeden konut almak, kötü bir sürprizle karşılaşma riskini ortadan kaldırıyor. Birçok ev sahibi teslim zamanı, vaat edilenden farklı bir evle karşılaşabiliyor. Ayrıca ev sahibine, satın alınacak evin inşaat kalitesine, sosyal olanaklarına ve çevre düzenlemesine kadar vaat edilen tüm ayrıntıları görme olanağı sağlıyor.
Fiyat araştırması yapın, kira getirisini öğrenin.
Yaşamak istediğiniz bölgede fiyat araştırması yaparak metrekare fiyatları hakkında bilgi sahibi olun, fiyat sorgulaması yapın. Vade oranları ve ödeme şartlarını detaylıca inceleyin. Eğer yaşam yerine, yatırım için ev sahibi olmak istiyorsanız dikkat etmeniz gereken ilk unsur kira getirisi. Yapılan yatırım kendini sübvanse etmeye başlıyor mu? Kira getirisi yatırımın ne kadarını karşılıyor? Bu sorulara cevap arayın.
Site hayatını renklendiren ve hayatı kolaylaştıran sosyal imkanları gözden geçirin.
Projede; site hayatına renk katacak, sosyalleşebileceğiniz, komşularınızla sıcak ilişkiler kurabileceğiniz alanların olması, günlük yaşamın gerektirdiği aktiviteleri yapabilmeniz oldukça önemli. Siteden çıkmadan keyifli zaman geçirebileceğiniz spor tesisleri, yürüyüş alanları, kafe ya da restoranı, marketi olan projeler mücevher değerindedir.
Ulaşımı kolay lokasyonları tercih edin.
Şehrin en canlı bölgesinde, en kolay ulaşılır noktayı seçmekte fayda var. Birbirine entegre deniz, hava, kara ulaşım hatlarının ortasında bulunan; ulaşım sorunu olmayan projelere öncelik verin. Hastaneye, okula, havalimanına, alışveriş merkezlerine ve eğlence merkezlerine yakınlığı göz önünde bulundurun.
Nuvo Dragos ile yakında değil şimdi, maketten değil bitmiş projeden daire sahibi olun!
İstanbul Anadolu yakasının son yıllarda gelişimiyle ve yatırım fırsatlarıyla öne çıkan ilçesi Maltepe’de yer alan ve tüm bu saydığımız artıları içinde barındıran Nuvo Dragos’ta komşularınız sizi bekliyor. Merkezi lokasyonu, konforlu ve şık daireleri, sosyal imkanları ve inşaat kalitesi ile Anadolu Yakası’nın marka projesi Nuvo Dragos’ta yaşam tüm renkleriyle başladı. Muhteşem Adalar manzarasına sahip ferah daireleri ve fonksiyonel kullanım alanları ile hayalinizdeki eve maketten değil gezerek, görerek sahip olun. Çift banyolu daireleri, geniş balkonları, yüksek tavanları, en yeni teknolojiye sahip ankastre ürünlerle donatılan mutfakları ile öne çıkan Nuvo Dragos, 1+1, 2+1, 3+1 ve dubleks daire çeşitliliği ile her ailenin ihtiyacına çözüm oluyor. Açık ve kapalı havuzları, pilates ve fitness alanları, basketbol, voleybol ve futbol sahaları, tenis kortu, koşu ve yürüyüş parkurları, hamam ve saunası, çocuk parkı, seyir terasları, hayvan gezdirme alanları ve kapalı otoparkı ile Nuvo Dragos, bir evden daha fazlasını sunuyor.
Hemen teslim avantajı ile yaşamın hemen başladığı projede, stoklarla sınırlı 2+1 daireler kısa bir süreliğine yüzde 25 peşin, 120 ay 5.500 TL aylık ödemelerle satışa çıkıyor. 60 ay vade seçeneğini tercih edenler ise yüzde 30 peşin 6.350 TL aylık ödemelerle daire sahibi olabiliyor. Peşin alımlarda ise yüzde 20 indirim sağlanıyor.
Kişiye özel ödeme koşulları, yüksek kira getirisi ve %1 KDV avantajı ile tapunuz hemen teslim!