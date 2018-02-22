Erken rezervasyon yapmadan önce mutlaka sormanız gereken 5 soru!KAYDIR
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Erken rezervasyon ile tatilinizi önceden planlayarak son dakika sürprizlerinden kurtulabilir, tatili çok daha ucuza getirebilirsiniz. Ancak her şey bununla bitmiyor. Tatil için erken rezervasyon yapmak kadar, bunu nerede yaptıracağınız da çok önemli! Hayalini kurduğunuz tatilin, tam aklınızdaki gibi kusursuz bir şekilde gerçeğe dönüşmesini istiyorsanız, bu soruların cevabını almadan işe koyulmayın!
Tercih ettiğiniz firma size yeteri kadar tatil seçeneği sunuyor mu?
Herkesin tatil anlayışı ve tatilden beklentisi farklı… Kimi tatilini otelde geçirmek ister, kimi şehirde daha fazla vakit geçirmek, daha çok yer görmek, keşfetmek ister. Bu nedenle tercih ettiğiniz firmanın size tüm bu tatil seçeneklerini bir arada sunabilmesi çok önemli. Ayrıca her tatil tipi için farklı alternatifler olmalı. Tatilinizi nasıl geçirmek istiyorsanız, beklentiniz tam anlamıyla karşılayacak, sizin için en doğru tatili o seçenekler içinden bulabilmelisiniz…
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Her bütçeye, her ihtiyaca göre otel seçeneği var mı?
Tatile tek mi çıkacaksınız yoksa ailenizle, çocuklarınızla birlikte mi? Otelde sizin için konfor mu daha önemli, yoksa daha fazla aktivite mi? Belki de hepsinden çok otelin mutfağıyla, yemeklerin lezzetiyle ilgileniyorsunuzdur. Kısacası herkesin farklı bir önceliği, farklı ihtiyaçları ve tatil için ayırdığı bir bütçesi var. Bu noktada tercih ettiğiniz firmaya düşen görev, hem bütçenize, hem ihtiyaçlarınıza hem de önceliklerinize en uygun oteli bulup size sunmak olmalıdır. Bunun için de fiyat ve otel açısından çok fazla alternatife sahip olması gerekir.
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Uçak bileti de dahil komple bir hizmet anlayışı var mı?
Tercih ettiğiniz firmanın size yapacağı en büyük iyilik, olabildiğince üzerinizdeki yükü alıp sizi sadece tatille baş başa bırakabilmesidir. Sizin için en uygun tatilin planlanması ve hem ihtiyaçlarınıza hem de bütçenize en uygun otelin bulunmasının yanı sıra; uçak biletinin de aynı firma üzerinden temin edilebiliyor olması da sizi büyük bir dertten kurtaracak, önemli bir hizmettir. Eğer tercih ettiğiniz firmadan tatiliniz için komple bir hizmet alabiliyorsanız, doğru yoldasınız!
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Tercih ettiğiniz firmanın yurt dışına özel turları var mı?
Son yıllarda tatilini yurt dışında geçirenlerin sayısı bir hayli artmış durumda… Yurt dışı turlarında da herkesin farklı taleplerinin olması çok doğal… Örneğin, kimi tatilini bir grupla birlikte geçirmeyi tercih ederken, kimisi de bu tatili kendi istediği gibi planlayıp, bir gruba bağlı kalmadan tek başına geçirmeyi isteyebiliyor. O yüzden tercih ettiğiniz firmanın yurt dışı turlarında da ‘kişiye özel’ tatil seçenekleri sunması önemli bir avantaj sağlıyor. Böylece, size sadece gitmek istediğiniz ülkeyi ve nasıl bir tatil geçirmek istediğinizi belirlemek kalıyor.
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Tercih ettiğiniz firmanın gemi seyahati için özel tur seçenekleri var mı?
Aynı şekilde son yılların trend haline gelen bir başka tatil seçeneği ise gemi turları. Özellikle gemi ile vizesiz Yunan Adaları turları bu alanda en çok tercih edilen rotaların başında geliyor. Bu tip bir tatil deneyimi yaşamanın bütçenizi aşacağını düşünüyorsanız, çabuk karar vermemenizi öneririz. Özellikle erken rezervasyon döneminde çok uygun fiyatlar yakalayabilir, gemi ile seyahat hayalinizi gerçeğe dönüştürebilirsiniz.
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ARADIĞINIZ ERKEN REZERVASYON FIRSATLARI ETS’NİN SİHİRLİ DÜNYASINDA SİZİ BEKLİYOR!
Etstur, her yıl onlarca farklı otele yönelik, Erken Rezervasyon indirimi sunuyor. Oldukça cazip indirimlerle devam eden Erken Rezervasyon kampanyası, hesaplı tatil için uygulanan en iyi yöntem olarak biliniyor. Üstelik bu dönem içerisinde uygulanan Erken Rezervasyon Sigortası ile de tatilcilere konaklamalarına 72 saat öncesine kadar tatilini iptal etme güvencesi sağlanıyor.