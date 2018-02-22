Erken rezervasyon yapmadan önce mutlaka sormanız gereken 5 soru!

Tatile tek mi çıkacaksınız yoksa ailenizle, çocuklarınızla birlikte mi? Otelde sizin için konfor mu daha önemli, yoksa daha fazla aktivite mi? Belki de hepsinden çok otelin mutfağıyla, yemeklerin lezzetiyle ilgileniyorsunuzdur. Kısacası herkesin farklı bir önceliği, farklı ihtiyaçları ve tatil için ayırdığı bir bütçesi var. Bu noktada tercih ettiğiniz firmaya düşen görev, hem bütçenize, hem ihtiyaçlarınıza hem de önceliklerinize en uygun oteli bulup size sunmak olmalıdır. Bunun için de fiyat ve otel açısından çok fazla alternatife sahip olması gerekir.

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