Erkekler bazen çok güzel özür diler:
Affedilmek için yazılmış 6 kült parça
katkılarıyla
“Erkek adam özür dilemez”, “Özür dileyen erkek iticidir”, “Erkek özür dilediğinde zayıf görünür”… Sıradaki altı parça, bu klişeleri ağzından düşürmeyenler için bütün dünyaya karşı özür dilediğini en güzel şekilde haykıran erkeklerden geliyor! Sesi açalım…
Mehmet ÖZDOĞAN / mozdogan@hurriyet.com.tr
John Lennon - Jealous Guy
İncitmek istememiştim seni / Ağlattığım için affet beni / İncitmek istememiştim seni / Sadece kıskanç adamın tekiyim ben
Sözlerde öyle şahane metaforlar, zorlama betimlemeler filan yok. Tam aksine John Lennon’ın bu efsaneleşmiş parçasında hissettirdiği şey, pişmanlığın alabildiğine naifliği. Pişmansan, yanlış yaptığını biliyorsan, arkasına dünya kadar ‘ama’ koymadan basitçe özrünü ortaya koymalısın çünkü. Etrafında dolandıkça, süsledikçe samimiyetini yitiriyor. Özür dile ve bir daha yapmayacağını söyle; sonra da sözünü tut. Bu kadar basit…
Nirvana – All Apologies
Daha ne diyebilirim / Daha ne yazabilirim / Daha ne olabilirim / Tüm özürlerim…
Kurt Cobain’in üzerine en çok şehir efsanesi yaratılan parçalarından biri… Hayatı için mi yazdı, ailesi için mi yazdı, Courtney Love ve kızı Frances için mi yazdı yoksa hayranları için mi? Aslında belki de ‘tüm özürlerim’ demesi hepsini kapsıyor. Bütün hatalarının sorumluluğunu alan ve bunu çekinmeden ortaya koyan bir özür şarkısı bu…
Prince - Purple Rain
Kesinlikle senin canını sıkmak istemezdim… / Kesinlikle sana acı vermek istemezdim / Sadece seni bir kez olsun gülerken görmek isterdim
Hem melodisi hem sözleri bir erkeğin çaresizliğini anlatmak için olabilecek en naif haliyle dizilmiş gibi… Purple Rain’i sadece Prince’in değil, dünya müzik tarihinin en kült eserlerinden biri yapan sebeplerden biri de aslında tam olarak bu. Çağın ötesinde klibini izlerken, onu dünyanın en iyi gitaristleri arasına koyabilecek o solosunu dinlerken geriye bir tek dışarıda yağmurun başlamasını beklemek kalıyor…Yukarıdaki video Prince'in efsane Super Bowl Halftime Show performansından... Videoda hemen şarkıyı dinlemek için sizi 5:00'a alalım.
R.E.M. - So .Central Rain
Kendine başka bir hayal yarat / Bunu ben seçmedim...
Her ayrılık zor; ve illa ki bir taraf daha fazla incinecek. Yapacak bir şey yok. Ama giderken dilenen o özürler çok kıymetli... R.E.M. ve özür denince aklımıza ilk gelen eserin The Apologist olması kuvvetle muhtemel... Ancak, esas gizli hazine bu şarkıda. Çünkü karşıdakine düzgün bir açıklama yapan ve ona devam edebilmek için yol gösteren bir özür, her zaman kıymetini koruyacaktır.
Bryan Adams - Please Forgive Me
Lütfen beni affet / Ne yaptığımı bilmiyorum / Lütfen beni affet / Seni sevmekten vazgeçemem
Bryan Adams, bu parçasını sanki bu zamana kadar o iki kelimeyi bir türlü bir araya getirememiş milyonlarca erkek için yazmış. Özür dilemenin bir kayıp olmadığını, hatta ısrarla özür dilemenin bazen karşıdakine onu sevdiğini anlatmanın en keskin yolu olduğunu gösteren bir kült Please Forgive Me… “I remember” derken yürekleri dağlar, “If you're feeling lonely, don’t” dediğinde ise son darbeyi vurur.
Willie Nelson - Always On My Mind
Belki seni saramadım tüm o yalnız zamanlarda / Eğer sana kendini ikinci hissettirdiysem… / Özür dilerim, kördüm.
Elvis hayranları bize kızmasın. Söz konusu ‘Always On My Mind’ olunca Willie Nelson’ın versiyonu en az Elvis’inki kadar değerli… Özür dilemek için asla geç olmadığını gösteren, yıllar sonra unutulmayan sevgiliye seslenebilecek en güzel parçalardan biri. Hesaplaşmanın hem erkek hem kadın için şart olduğu ve o hesaplaşma bitmeden konunun asla kapanmayacağının da göstergesi…
Onlar özürlerini diledi, şimdi sıra sizde!
AXE’ın başlattığı #KırdıysakÖzürDileriz hareketine katılın, çok geç olmadan erkeklikle ilgili bu klişenin yıkılabilmesi için siz de bir adım atın.
Bonus da AXE ve Can Bonomo’dan gelsin: Beni Affet!