İncitmek istememiştim seni / Ağlattığım için affet beni / İncitmek istememiştim seni / Sadece kıskanç adamın tekiyim ben

Sözlerde öyle şahane metaforlar, zorlama betimlemeler filan yok. Tam aksine John Lennon’ın bu efsaneleşmiş parçasında hissettirdiği şey, pişmanlığın alabildiğine naifliği. Pişmansan, yanlış yaptığını biliyorsan, arkasına dünya kadar ‘ama’ koymadan basitçe özrünü ortaya koymalısın çünkü. Etrafında dolandıkça, süsledikçe samimiyetini yitiriyor. Özür dile ve bir daha yapmayacağını söyle; sonra da sözünü tut. Bu kadar basit…