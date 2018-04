Kendine başka bir hayal yarat / Bunu ben seçmedim...

Her ayrılık zor; ve illa ki bir taraf daha fazla incinecek. Yapacak bir şey yok. Ama giderken dilenen o özürler çok kıymetli... R.E.M. ve özür denince aklımıza ilk gelen eserin The Apologist olması kuvvetle muhtemel... Ancak, esas gizli hazine bu şarkıda. Çünkü karşıdakine düzgün bir açıklama yapan ve ona devam edebilmek için yol gösteren bir özür, her zaman kıymetini koruyacaktır.