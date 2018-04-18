En popüler 3 Yunan adası hakkında bilmeniz gereken her şey!KAYDIR
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Son yıllarda bütün tatilcilerin gündemi bu: Yunan Adaları... Biz de yanı başımızdaki bu cennetleri henüz görmeyenler ve görüp de tadına varamayanlar için tekrar mercek altına aldık. Şimdi gözünüzü kapatın ve müthiş bir gemi yolculuğuna çıktığınızı düşünün… Nerede denize girilir, en uygun fiyata en güzel yemek nerededir; gün batımı nerede izlenir; tek tek araştırdık. İşte bu yılın ve muhtemelen önümüzdeki 10 yılın en popüler rotasının en iyileri!
Mehmet ÖZDOĞAN / mozdogan@hurriyet.com.tr
Kimileri için çılgınlıklar adası, kimileri için romantizmin vazgeçilmez adresi. Son 10 yıldır, Küçük Venedik’inden, gün batımı teraslarına, birbirinden eğlenceli beach club’larından, lezzet mabetlerine kadar pek çok yönü ile Mikonos, Instagram’ın da gönüllerin de efendisi... Gelin, yakından bakalım…
NEREDE YÜZMELİ
Adanın son 2-3 yıldır onlarca beach club’ı öne çıkıyor ama en favoriler açık ara Super Paradise ve Scorpios… En şahane plaj partileri, en eğlenceli happy hour’lar hep orada. Yumuşacık kumlarda yuvarlanmak, buz gibi denizde ferahlamak isteyenleri de cennetten başka bir köşe Psarrou’ya alalım. Hem yerel lezzetleri keşfedeyim hem de müzikten başım şişmesin diyorsanız, Platis Gialos da tam size göre. Tam anlamıyla sakinlik için Saint Ioannis, partiye doyamayanlar için ise Elia!
NEREDE NE YEMELİ
Baştan uyaralım. Mikonos’ta en salaş görünen restoranlarda maaşın yarısını bırakma ihtimaliniz olduğu gibi en lüks görünen yerde uygun fiyatla masadan kalkma ihtimaliniz var. O yüzden önden araştırmalı. İlk önerimiz ‘köy içi lezzet’ arayanlara: Avra. O ahtapotun, o ıstakozun tadını çok uzun süre unutamayacaksınız. Eğer sıra beklemekle ilgili probleminiz yoksa Kiki’s de şahane bir yer. Nikos Gallop’un efsane midye ağırlıklı menüsüne de göz atmayı ihmal etmeyin.
NE YAPMALI, NELERİ GEZMELİ
Küçük Venedik’te gün batımı izlemeden dönmek olmaz. Gün batımını izlemek için bir diğer popüler adres de Cavo Tagoo. Bütün tantanadan uzaklaşıp adanın diğer ucundaki köy yaşamını görmek isterseniz Ano Mera köyünü mutlaka gezin. En azından kahvaltıyı burada yapın. Çok fazla turist de olmaz orada. Tarih ve arkeolojiyle ilgileniyorsanız Delos adası çok yakın ve her saat başı feribotla geçebilirsiniz. Gece eğlencesinin adresleri ise Cavo Paradiso, Remezzo ve yine Super Paradise.
DÖNERKEN NE ALMALI
Ada, Antik Çağ’ı hediyelik eşyalarına yansıtmayı çok iyi başarmış. Mikonos’tan günübirlik tekne turları ile ulaşabileceğiniz Delos adasındaki arkeolojik kazılarda alışverişin adresi yıllardır aynı sokak: Matogianni. Erkek giyim için Andronikou 5, kadın giyim için Panachratou 10’u tercih edebilirsiniz.
Antik Çağ’dan bugüne adaların belki de en önemlisi, bir nevi başkenti... Ada, Antik Yunan, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinden kalma çok önemli tarihi eserleri ve müzeleri barındırıyor. Lindos’undan Eski Kent’ine pırıl pırıl denizi, yaşayan tarihi ve büyüleyici sokaklarıyla başlı başına bir ülke gibi Rodos… Hiçbir Yunan adasına da bu yüzden benzemiyor.
NEREDE YÜZMELİ
Rodos’un en güzel tarafı bu: Adanın her yerinde deniz tertemiz. Sadece nasıl bir ortam istediğinizi planlamalısınız. Adanın en ünlü plajı Anthony Quinn koyunda. Faliraki’ye yakın. İki kişilik şezlonglar 5-10 euro. Özellikle akşam üstü 5-6’dan sonra bambaşka oluyor denizin rengi. Bir diğer cennet ise bembeyaz çakıl taşlarıyla kilometrelerce uzanan Afandou. “Kum sever”leri Lindos’un plajlarına ve Faliraki’ye alalım. Rüzgar sörfçülerine ve dalgalı deniz tutkunlara ise adanın en güney ucundaki Prasonissi’yi öneriyoruz.
NEREDE NE YEMELİ
Eski Şehir’de, limana yürüyüş mesafesindeki Hatzikelis, kaçırılmaması gereken bir gastronomik yolculuk vaat ediyor. Küçük kabuklulardan mürekkep bir tabakla yemeğe başlayabilirsiniz. Meze tabağı, somon ve uskumru füme, peynirli közde patlıcan, kılıçbalığı yumurtası... Yine Eski Şehir’de Nireas da favori restoranlar arasında. Symi usulü karides ve güneşte kurutulmuş ahtapot menünün yıldızları!
NE YAPMALI, NERELERİ GEZMELİ
Rodos büyük bir ada ve Lindos’u ayrı bir yer olarak düşünmek gerekiyor. Zaten karadan ulaşım yaklaşık 1 saat sürüyor. Eski Şehir’de Rodos Kalesi’ni mutlaka ziyaret edin ve kalenin pencerelerinden Ege Denizi’nin eşsiz turkuaz rengini izleyin. Lindos’ta ara sokaklarda kaybolun. Akropolis’te gün batımını izlemeyi ihmal etmeyin. Lindos ve Eski Şehir’den vaktiniz kalırsa Faliraki’de yumuşacık kumlarda yıldızlar eşliğinde bir gece yürüyüşü de hiç fena olmaz.
Adaların içinde belki de en özeli, en eşsizi… Yüksek uçurumlarının kenarlarına konumlanmış mavili, beyazlı efsane evlerinden Ege’nin en mavisini izlemek, başlı başına mükemmel bir deneyim. Meşhur Oia bölgesinin de, Fira bölgesinin de ayrı ayrı güzellikleri var.
NEREDE YÜZMELİ
İster kırmızı, ister beyaz, ister siyah… Küçücük bir adanın içinde üç renk plaj, üç renk coğrafya var. Mutlaka bu üç plajdan birini deneyimleyin. Başka bir plaj; Vlychada’nın koyu gri kumları, etrafını saran kayalıkları size şahane bir gün batımı sunuyor. Gerçek bir Ege plajı deneyimi istiyorsanız sizi biraz uzaktaki Perrisa Plajı’na alalım.
NEREDE NE YEMELİ
Oia bölgesinde eşsiz bir manzara eşliğinde güneşi batırabileceğiniz bir restoranda yemek yemediyseniz; Santorini’ye gitmiş sayılmazsınız. Bizim ilk önerimiz, adanın en mükemmel işletmelerinden FlyAway Creative Restaurant &Bar… Ege Mutfağını füzyonla buluşturan ve belki de Ege’nin en iyi restoranlarından biri olan bu mekanda deniz ürünlerini tek tek tatmak isteyeceksiniz. Biraz daha uygun fiyatlı bir mekan arıyorsanız; Melitini ve Pito Gyros tam size göre…
NE YAPMALI, NERELERİ GEZMELİ
Santorini demek, efsane gün batımını jakuziden izlemek, mükemmel bir restoranda Ege mutfağını deneyimlemek ve vakit buldukça güzel plajlardan birinde güneşlenmek… Yani öyle Mikonos ve Rodos’taki gibi bir gece hayatı değil; huzur beklentisiyle bu adaya gelin. Ama canınız çok sıkılırsa ve eğlenmek isterseniz PK Coctail Bar’ı tercih etmelisiniz.
DÖNERKEN NE ALMALI
Santorini’nin sanat galerileri de pek meşhur. Vakit bulursanız mutlaka MATI, Art Space ve Eduart Gjopalaj galerilerine uğramaya çalışın. Hem müthiş bir hediye hem de ömürlük bir anı sahibi olabilirsiniz. Özel takılar istiyorsanız, doğru adres: Aquamarine Jewelry!
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