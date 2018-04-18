NE YAPMALI, NELERİ GEZMELİ Küçük Venedik’te gün batımı izlemeden dönmek olmaz. Gün batımını izlemek için bir diğer popüler adres de Cavo Tagoo. Bütün tantanadan uzaklaşıp adanın diğer ucundaki köy yaşamını görmek isterseniz Ano Mera köyünü mutlaka gezin. En azından kahvaltıyı burada yapın. Çok fazla turist de olmaz orada. Tarih ve arkeolojiyle ilgileniyorsanız Delos adası çok yakın ve her saat başı feribotla geçebilirsiniz. Gece eğlencesinin adresleri ise Cavo Paradiso, Remezzo ve yine Super Paradise.