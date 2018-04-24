“El alem ne der?” demeden kendi işini kuran ilham verici kadınlar!KAYDIR
katkılarıyla
Türkiye’de kadın olmak zor… Kadın girişimci olmak ise daha da zor! Ancak bazı güçlü ve cesur kadınlar, “El alem ne der?” demeden; erkek egemen iş dünyasına kendi hayalleriyle meydan okuyorlar. Kimden, nasıl destek almaları gerektiğini; yıllardır emek emek büyüttükleri hayallerini hangi noktada nereye doğru ilerletebileceklerini çok iyi biliyorlar. İşte o ilham veren kadınlardan sadece bazıları…
NEYİ HAK ETTİĞİME BAŞKALARI KARAR VERMESİN DİYE…
Deniz Madran / www.mammacoto.com
Deniz Madran’ın hikayesiyle başlayalım. Kurumsal hayatta çalışan ve girişimcilik hayalleri olan genç bir profesyoneldi. Hayali, 0-2 yaş bebek tekstili üzerine bir e-ticaret girişimine imza atmaktı. Madran, “Benim girişimci olmak istememdeki en büyük neden aslında başkalarının benim neyi, ne kadar, nasıl ve ne zaman hak ettiğime karar vermelerinden çok rahatsız olmamdı” diyerek başladığı girişimcilik kariyerinde bugün Mammacoto’nun firma sahibi ve bu platform her geçen gün büyümeye devam ediyor.
İKİ YIL ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİ
Kendi üretim ve tasarımlarının yanı sıra; çeşitli Türk markalarının ve yurt dışından ithal edilen ürünlerin online olarak satıldığı bu e-ticaret sitesini kuran Madran, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Uzun yıllar kurumsal firmalarda çalıştım ve genel kanım ortaya koyduğunuz çaba, emek, yetenek, gelişim ve isteğin oldukça öznel parametrelerle değerlendirildiği ve potansiyelinizi gösterebilme imkanının çok dar imkanlar dahilinde olması yönünde. Ben, girişimime başladığımda kurumsal hayatıma yaklaşık iki sene devam ettim. Pazar araştırma, sektörü tanıma gibi süreçlerde düzenli maaşım oldu ve bu zaman anlamında beni zorlasa da maddi zorluk yaşamama hatta vazgeçmeme engel oldu.
SADECE VE SADECE KENDİNE DUYDUĞUN İNANÇ!
“Yaşadığım bariz engel, zorluk vs gibi örnekleri pek hatırlamıyorum; hatırlamamamdaki neden bunları sadece birer öğrenme aşaması ve kendimi yetkinleştirme fırsatı olarak görmem. Bir girişimcinin en büyük motivasyonu sadece ve sadece kendine duyduğu inanç olduğundan zorlukları ve engelleri kısa sürede aşması, aşamıyorsa alternatifini bulması ve silkinip yola devam etmesi gerekiyor. TEB’in girişimciliğimde bana açtığı kapıların etkisi büyük. TEB Kadın Akademi’ye katıldım . TEB’te çok uygun şartlarda hesap açtırdım ve kredi kartı başvurusunda bulundum. Takım Yıldızları programına dâhil olarak 180 günlük koçluk hizmeti aldım.”
KUSURSUZ BİR EĞİTİM VE TAM ZAMANINDA ATILAN BİR ADIM
Zeynep Dereli / TİNK
Zeynep Dereli, bir iş kadını. Pek çok prestijli kurumun ve oluşumun başında bulundu, yayıncılık yaptı, genç liderler arasında yer aldı. Dereli, tüm bu unvanlarına bir de eğitimciliği ekledi. Ülkemizin ihtiyacı olan geleceğin iş kollarına nitelikli eleman ihtiyacını gidermek için bir bilişim okulu olan Türkiye’nin ilk insan odaklı teknoloji okulu TİNK’i kurdu. İşte Dereli’nin bütün kadınlara ilham verecek o hikayesi…
KÜLTÜRÜMÜZE EN UYGUN EĞİTİM MODELİ
“Hayatım boyunca ve özellikle de ülkeme döndükten sonra sosyal faydası olan bir yatırım yapmak istedim. Princeton Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Londra’da Shell Trading and Shipping firmasında risk analizi ve araştırma takımlarında çalıştım. Bu işi kurmadan önce de OECD’nin Genel Sekreteri ve Eğitim Bölümü Başkanı’nın liderliğinde yapılan bir çalıştayda Türk eğitim sistemini ve farklı sistemleri değerlendirdik. Dünyanın farklı ülkelerinde eğitim konusunda yapılan çalışmaları takip ettim. İngiliz Eğitim Bakanı’yla, oradaki en büyük eğitim yatırımcılarıyla konuştum. İskandinav ülkelerinin proje bazlı eğitimini, Amerika’nın uygulamalı eğitimini, Singapur ve İsrail’in teknolojideki ileri eğitimlerini inceledim ve bizim kültürümüze uygun olacak şekilde Teknoloji ve İnsan Kolejlerinde (Tink) harmanladım.”
TEB'İN KATKILARI ÇOK ÖNEMLİ!
“Girişimcilikse bir ruh hali aslında… Girişimci olmak risk almayı, yaratıcılığı, cesur olmayı ve pratik düşünmeyi gerektiriyor. Kendinizi girişiminize adamanız ve tutkuyla yapmanız durumunda da başarı elde etmeniz kaçınılmaz. Finans kuruluşları fon kaynağı yaratarak girişimcilik ekosisteminin temelini oluşturuyorlar. Bugün girişimcilerin fonların ötesinde entellektüel sermayeye ihtiyaçları var. TEB’in fikir üretme ve girişimcilere uzmanlık desteği verme yaklaşımını çok önemsiyorum.”
BİRBİRİNİ TAMAMLAYAN İKİ ORTAK VE İYİ BİR YOL ARKADAŞI
Nihan Gür – Banu Turgut / www.qumpara.com
Türkiye’de kadın girişimci olmak kolay değil; hele hele teknoloji sektöründe… Bütün köşeler ataerkil düzen tarafından kapılmış gibi görülse de; bazı kadınlar bütün zorluklara rağmen hayallerinin peşinden gidince başarının yakın olduğunu gayet iyi biliyor. Nihan Gür ve Banu Turgut, o kadınlardan sadece ikisi… Onlar başarılarının en büyük sırrını birbirlerini tamamlayan iki ortak olmalarına ve bugüne kadar edindikleri network’e bağlıyorlar. Hikayelerini onlardan dinleyelim…
ALIŞVERİŞ FİŞİNİN FOTOĞRAFINI ÇEK, ÖDÜL KAZAN!
“Qumpara, alışveriş fişinin fotoğrafını çekip gönderen tüketicilere anında dijital ödüller kazandıran bir mobil uygulama. Kullanıcılar, uygulama üzerinden gönderdikleri her bir fiş ile Qumpara puanlar ve dönemsel olarak markalarda sürpriz ödüller kazanabiliyor. Böylece tüketim markalarına ve perakende zincirlerine, minimum eforla, herhangi bir teknolojik ya da lojistik yatırıma gerek olmadan, günler hatta saatler içerisinde satış ve sadakat kampanyaları kurgulama imkânı sunabiliyoruz.”
GİRİŞİMCİ OLMAK SÜREKLİ HATA YAPMAK DEMEK
“O kadar bilinmezliklerle dolu bir yol ki, bu bilinmezlik içerisinde devam edebilmek çok zorlayıcı bir süreç. Ve bir yandan da girişimci olmak sürekli hata yapmak demek... Bütün imkânlarınız kısıtlı iken hata yapmama şansınız olmuyor. Öyle ya da böyle mutlaka hata yapıyorsunuz ve bence en büyük zorluk da bu hataları kabul ederek ve bunlardan ders alarak yola devam etmek. İşte o yolda, size gerçek bir yol arkadaşı lazım… TEB bizim için bir bankanın ötesinde fikrin en başından beri yol arkadaşı olmuştur. Daha şirket aşamasına gelmeden TEB Girişim Evi’ne fikrimizi sunarak girişim danışmanlık ve eğitimlerinden faydalandık. Sonrasında da TEB Girişim Bankacılığı ile, yatırımcılık ekosistemi, kamu destek ve hibeleri gibi konularda destek ve danışmanlık almaya devam ettik. Şirketin kurulduğu günden beri kredi, kredi kartı gibi tüm kurumsal bankacılık işlemlerimiz için TEB ile devam ediyoruz.”
Siz de "El alem ne der?" demeden, etrafınızın cesaret kırıcı sözlerini umursamadan, hayallerinizin peşinden koşun.
TEB Kadın Bankacılığı hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın!