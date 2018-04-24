“El alem ne der?” demeden kendi işini kuran ilham verici kadınlar!

GİRİŞİMCİ OLMAK SÜREKLİ HATA YAPMAK DEMEK

“O kadar bilinmezliklerle dolu bir yol ki, bu bilinmezlik içerisinde devam edebilmek çok zorlayıcı bir süreç. Ve bir yandan da girişimci olmak sürekli hata yapmak demek... Bütün imkânlarınız kısıtlı iken hata yapmama şansınız olmuyor. Öyle ya da böyle mutlaka hata yapıyorsunuz ve bence en büyük zorluk da bu hataları kabul ederek ve bunlardan ders alarak yola devam etmek. İşte o yolda, size gerçek bir yol arkadaşı lazım… TEB bizim için bir bankanın ötesinde fikrin en başından beri yol arkadaşı olmuştur. Daha şirket aşamasına gelmeden TEB Girişim Evi’ne fikrimizi sunarak girişim danışmanlık ve eğitimlerinden faydalandık. Sonrasında da TEB Girişim Bankacılığı ile, yatırımcılık ekosistemi, kamu destek ve hibeleri gibi konularda destek ve danışmanlık almaya devam ettik. Şirketin kurulduğu günden beri kredi, kredi kartı gibi tüm kurumsal bankacılık işlemlerimiz için TEB ile devam ediyoruz.”