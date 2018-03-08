Eğitime kadın eli değiyor, o zihniyet değişiyor…KAYDIR
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Hürriyet Gazetesi’nin bu yıl ikinci kez düzenlediği Kadınların toplumsal yaşamdaki güçlü seslerini duyurmak ve ilham veren hikayelerini daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla yola çıkan “Kadının Gücü Konferansı" 5 Mart 2018 Pazartesi günü Raffles Otel’de gerçekleştirildi. Konferansta, Türkiye’nin önde gelen akademisyenleri, girişimcileri ve kadın dostu şirketlerin liderleri toplumsal cinsiyet eşitliği, girişimcilik ve kadın, iş dünyasında kadın olmak, kadın ve teknoloji konularında görüşlerini paylaştı.
Konferansın ilgiyle takip edilen “Eğitim Kadının Gücüdür” adlı oturumunda, Kültür Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver, oturumun moderatörü Elif Ergu’nun sorularını yanıtladı. Dr. Akıngüç Günver , Türkiye’de eğitimin geleceği ile ilgili önemli mesajlar verdi.
Yarım Asırda Değişen Yok
Hürriyet Yazarı Elif Ergu’nun sorularını yanıtlayan İstanbul Kültür Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver , kendisi ve ailesinin yaşadığı bir hikâyeyi anlattı. Zihinsel bakışta ötekileştirme ve cinsiyet ayrımcılığına yönelik pek çok anekdot yaşadığını belirten Dr. Akıngüç Günver ,
“93 yaşındaki babam, Kültür Koleji’nin ve üniversitenin kurucusu. Yazdığı otobiyografi, erkek ayrımcılığını gösterdi. 1950’li yıllarda İstanbul’da eşinin ilk doğumundan bir kız çocuk oluyor. ‘İnşallah diğeri erkek olur’ diyor ve ikinci doğumda da kız çocuğu oluyor. Üçüncü çocuk da ben oluyorum. Toplumda kız çocuğunun olması negatif algılanıyor” dedi.
‘Kadın hakları savunucusu bir Mütevelli Heyet Başkanı’
Üzerinden yarım asır geçmesine rağmen benzer olayların yaşandığını belirten Dr. Akıngüç Günver , şunları anlattı: “Bir iş toplantısına katılmıştım. Konuştuğum kişi erkekti ve aramızda bir bariyer olduğunu hissettim. Bariyeri aşmak için onun alanında olan bir üniversite projesinden bahsettim. Karşımdaki yönetici heyecanlandı. Konuşmaya başladı ve bu arada toplantının süresi bitti. ‘Hoşçakalın’ dedim, o da bana ‘Güle güle Bahar Bey’ dedi. Yarım asır sonra gerçekleşen bu olayda hâlâ kadının adının olmadığı açık.” diye konuştu.
Rakamlar ne söylüyor?
Türkiye’de çok uzun zamandan beri eğitimde kız çocuklarına fırsat eşitliği sağlamak için çalışmalar yapılıyor. Eskiye göre mesafe alınmış gibi görünse de hâlâ Türkiye’de eğitimde eşitlik konusunda gerilerdeyiz.
* Türkiye’de 38 milyondan fazla kadın nüfusu var.
* Kadınların 24.5 milyonu ilkokul mezunu.
* 2 milyon kadın okuma yazma bilmiyor.
* 8 milyon kadın okuma yazmayı sonradan öğrenmiş.
* Üniversite eğitimi alan kadın oranı yüzde 13’lerde.
* Üniversite mezunu her 4 kadından biri de iş hayatına atılmıyor.
Kız öğrencilere burs desteği
Bahar Akıngüç Günver konuşmasında, kız öğrenci oranının yüzde 51 civarında olduğunu, başarılı kız öğrencileri burs programlarıyla desteklediklerini söyledi. Kültür Üniversitesi’nin aslında yıllardır Ebeveyn Eğitimi konusunda da projeler yürüttüğünü belirten Dr. Akıngüç Günver , “Anne baba okulu” projelerinin ilgi gördüğünü ancak bu eğitimlere katılanların yüzde 70’inin anneler olduğuna dikkat çekerek amaçlarının daha çok babanın da katılımıyla bu projeleri geliştirmek olduğunu ifade etti.
Sanayi, üniversite ve sivil toplum işbirlikleriyle toplumsal cinsiyet konusunda yeni projelere de açık bir duruş sergileyen Bahar Akıngüç Günver, Z kuşağının duruşundan da çok umutlu. İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınevi’nin, Ocak ayında 'İşte Z Kuşağı' ismiyle Türkçe’ye kazandırdığı David ve Jonah Stillman’ın “Gen Z @ Work” çalışmasından da başlıklar sunan Dr. Bahar Günver kız çocuklarını ‘ayıp’ gibi soyut kavramlarla büyütmemek gerektiğinin de altını çizdi. Dr. Akıngüç Günver, kadın hakları savunucusu bir Mütevelli Heyet Başkanı olarak konuşmasını noktaladı.