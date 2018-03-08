Eğitime kadın eli değiyor, o zihniyet değişiyor…

Hürriyet Yazarı Elif Ergu’nun sorularını yanıtlayan İstanbul Kültür Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver , kendisi ve ailesinin yaşadığı bir hikâyeyi anlattı. Zihinsel bakışta ötekileştirme ve cinsiyet ayrımcılığına yönelik pek çok anekdot yaşadığını belirten Dr. Akıngüç Günver ,

“93 yaşındaki babam, Kültür Koleji’nin ve üniversitenin kurucusu. Yazdığı otobiyografi, erkek ayrımcılığını gösterdi. 1950’li yıllarda İstanbul’da eşinin ilk doğumundan bir kız çocuk oluyor. ‘İnşallah diğeri erkek olur’ diyor ve ikinci doğumda da kız çocuğu oluyor. Üçüncü çocuk da ben oluyorum. Toplumda kız çocuğunun olması negatif algılanıyor” dedi.