Dünya Üzerindeki En Zengin Mutfaklardan Biri Olan Türk Mutfağının Vazgeçilmezleri

Türk mutfağı, Balkan ve Ortadoğu mutfaklarını oldukça etkilemiş ve bu mutfaklardan etkilenmiştir. Orta Asya’dan başlayıp yaşadığımız topraklara kadar uzanan göçlerin ve yine Anadolu’nun ev sahipliği yaptığı pek çok medeniyetin kültürel birikimini ve çeşitliliğini barındırmaktadır. Türk mutfağını, elbette bir listeye sığdırmak çok zor. Yine de geçmişten günümüze tüm nesillerin tadına doyamadığı, her kuşağın, bir sonraki kuşağa üzerine ekleyerek miras bıraktığı bu lezzetleri bir kez daha hatırlatmak istedik…