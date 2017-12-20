Dünya Üzerindeki En Zengin Mutfaklardan Biri Olan Türk Mutfağının Vazgeçilmezleri

Dünya Üzerindeki En Zengin Mutfaklardan Biri Olan Türk Mutfağının VazgeçilmezleriKAYDIR
Türk mutfağı, Balkan ve Ortadoğu mutfaklarını oldukça etkilemiş ve bu mutfaklardan etkilenmiştir. Orta Asya’dan başlayıp yaşadığımız topraklara kadar uzanan göçlerin ve yine Anadolu’nun ev sahipliği yaptığı pek çok medeniyetin kültürel birikimini ve çeşitliliğini barındırmaktadır. Türk mutfağını, elbette bir listeye sığdırmak çok zor. Yine de geçmişten günümüze tüm nesillerin tadına doyamadığı, her kuşağın, bir sonraki kuşağa üzerine ekleyerek miras bıraktığı bu lezzetleri bir kez daha hatırlatmak istedik…
Yaprak Sarma
Yaprak sarması ya da yaprak dolması, Türk mutfağı deyince hemen akla gelen, sofralarımızın vazgeçilmez lezzetleri arasındadır. Kökeni Osmanlı mutfağına dayanan sarma, bulgur ya da pirinç başta olmak üzere yöresine göre değişen iç malzemelerin, genellikle beyaz ve karalahana, dut, fındık, labada, vişne ve kiraz yaprağı veya yaygın olarak asma yaprağına sarılmasıyla yapılan bir yemektir. Zeytinyağlı sarma ya da kıymalı sarma şeklinde farklı çeşitleri mevcuttur.
Mantı
Mantı, Türk Mutfağında Orta Asya döneminden beri var olan özel bir hamur yemeğidir. Her milletin ve her kültürün kendine özgü mantı tarifleri olsa da Türk mutfağının mantısı bir başkadır. Türkiye’nin lezzetli ve güzel yemekleri arasında hemen ilk sıralarda akla gelen mantı, pek çok yörede yapılır. Kırşehir, Adana, Aksaray, Çorum, Konya, Niğde, Sivas, Tokat, Yozgat, Ardahan gibi şehirlerimizde geleneksel olarak yüz yıllardır hazırlanan ve yenilen mantı Kayseri ile özdeşleşmiştir.
Kebap
Kebap, tarihi geçmişinin ve lezzetinin yanı sıra sunumu ile de dünyanın dikkatini çekmeyi başarmıştır. Türk mutfağının vazgeçilmez zevki olan kebabın, farklı yörelerde yüzlerce çeşidi bulunmaktadır. Yörelerin zengin mutfaklarında Çömlek Kebabı’ndan Döner Kebap’a, Şiş Kebap’tan Sac Kebabı’na, Cağ Kebabı’ndan Beyti’ye, uzanan geniş bir kebap yelpazesi bulunuyor.
Gelecek nesiller de Türk mutfağını görebilsin diye, üreticileri ve kooperatifleri destekliyor, Türkiye'nin dört bir köşesinde yetişen yerel ve Coğrafi İşaretli ürünleri sizlerle buluşturuyoruz. Balıkçılığı ve hayvancılığı destekliyor, ağdan tabağa, çiftlikten rafa yolculuklarını takip ediyoruz. Mutfağımıza değer katan şeflerimizi destekliyor, dünyada hak ettikleri yere gelmeleri için onların gelişimlerine katkıda bulunuyoruz.