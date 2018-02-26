Dubai’de gayrimenkul yatırımı yapmak için 11 cazip neden!KAYDIR
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Gayrimenkul sektörü, her geçen gün yatırımcısının önüne yeni yatırım fırsatları getirmeye devam ediyor. Yurt içi yatırımlarda istikrarı yakalayan ve yüzünü yurt dışına çeviren yatırımcılar için çok değerli fırsatlar bir adım uzakta! Son zamanlarda öne çıkan yatırım merkezlerinin başında ise Dubai geliyor. Sahip olduğu pek çok avantaj sayesinde adeta bir cazibe merkezi haline gelen Dubai’de yatırım yapmak için o kadar çok neden var ki… Bu avantajlardan bazılarını sizin için bir araya getirdik.
Dubai’nin Jeostratejik konumu
Doğu ile Batı arasında bir köprü görevi gören Dubai, Basra Körfezi'nin güneydoğu kıyılarında bulunmaktadır. Eski bir ticaret yolu üzerinde bulunan ve hala önemini koruyan konumuyla doğal bir uğrak noktası olan Dubai, bu yüzden ticarette çok gelişmiştir. Ayrıca sahip olduğu iklimi Dubai'yi doğal bir tatil cennetine dönüştürmüştür. Bu özelliğinin avantajlarını çok iyi kullanan Dubai en popüler turizm sahalarından biri haline gelmiştir.
Dubai’nin gelişmiş altyapısı
Amerika, Avustralya ve Singapur gibi ülkeler de yüksek binaları ve gelişmiş altyapıları ile bilinirler. Ancak Dubai, dünyanın en yüksek binası Burç Halife'si, lüks otelleri ve daha birçok altyapı yeniliğiyle tüm bu ülkelerin bir adım önüne geçmeyi başarmıştır. Aynı zamanda, kara yolu ve denizcilik altyapısı ile de dünyanın en iyisi olarak tanımlanabilecek Dubai, dünyanın en ucuz ulaşım olanaklarına (otobüs ve taksi hizmetleri,metro, tramvay hattı...) sahiptir.
Dubai’de liman ve marinanın kusursuz işleyişi
3,5 km uzunluğunda bir kanal üzerinde kurulu 5 farklı marinaya sahip Dubai Marina, etrafında yükselen gökdelenler ve her zevke hitap eden restoran ve kafeleriyle Dubai’nin en prestijli bölgesidir. Dünyanın en işlek deniz limanlarına sahip olan Dubai, bu yönü ile de bir adım öne çıkmaktadır. Her yıl milyonlarca tonluk kargoların taşındığı limanda, hiçbir iş aksatılmadan kolaylıkla halledilmektedir. Bu yüzden de Dubai deniz limanları, dünyanın önde gelen nakliye devleri tarafından tereddütsüz tercih edilmektedir.
Dubai’de bulunan eşsiz güzellikteki Tema Parklar ve Plajlar
Dubai'nin her yıl binlerce turist ve iş adamı tarafından ziyaret edilmesinde, tema parkları ve ayrıcalıklı plajları da etkilidir. Dünyanın en iyi tema parklarına sahip olan Emirlik, aynı zamanda ayrıcalıklı plajları ile de en sevilen uğrak noktalarından biri oluyor. Sonuçta çöl ikliminin yaşandığı Dubai'de isterseniz denizin keyfini çıkartabilir, isterseniz de yazın ortasında kayak yapma ayrıcalığını yaşayabilirsiniz.
Zenginliğin doruk noktası ve lüks yaşam stilini anlatan Dubai
Lüks yaşam stili ile çoğu insanın yaşamak istediği bir yer olan Dubai, bu anlamda da bir yatırım cenneti. Çünkü insanlar buraya para harcamak için geliyor. Diğer yandan, işsizlik oranı sadece %4 olan Dubai'nin yerli halkı da lüks yaşam stili ile ünlü.Sonuçta, dünyanın dört bir yanından gelen iş adamları Dubai'ye iyi bir yatırım yapmak için adeta yarışıyor.
Dubai’nin inanılmaz gayrimenkul gelirleri
Dünyanın en yüksek kira getirilerine sahip olan Dubai, emlak devlerinin yatırım yapmak için can attığı noktalardan biri olarak da karşımıza çıkıyor. Her yıl inanılmaz bir oranla artış gösteren gayrimenkul kazancı, kent ekonomisine de büyük ölçüde katkı sağlıyor. Hatta birazcık daha detay verecek olursak, Dubai ekonomisinin %22.6'lık dilimini gayrimenkul gelirleri karşılıyor.
Dubai’de sürekli yeni bir proje!
Gün geçmiyor ki Dubai'nin yeni bir projesi konuşulmasın! Sürekli yeni binalar, gökdelenler, eğlence tesisleri, iş merkezleri vs. inşa etmekle meşgul olan Dubai, bu yönüyle hem sakinlerine yeni iş fırsatları yaratıyor hem de yatırım ortaklarına şans tanıyor. Bu zengin kent, Dubai'nin gelecek vaat eden projelerinden bir pay satın almak isteyen yatırımcılarla dolup taşıyor.
Dubai’de Gayrimenkul Yatırımında Vergi: %0
Kurulduğundan beri her türlü ürün ve hizmette verginin %0 olduğu Dubai’de, 2018 yılı itibarı ile gıdadan tekstile, elektronikten benzine, sudan elektriğe birçok alanda %5 vergi alınmaya başlandı. Ancak gayrimenkul yatırımları ve gelirleri bu vergiden muaf tutuldu. Yani gayrimenkul yatırımı yaptığınızda ve bunun kira gelirlerinde herhangi bir vergi ödemeyeceksiniz. Haliyle Dubai, bir çok yatırımcı için hala çok cazip ve kaçınılmaz bir fırsat sunuyor.
Dubai ve Expo 2020
27 Kasım 2013'de Paris'te yapılan oylama sonucu Expo 2020'nin Dubai'de yapılmasına karar verildi. Bu küresel etkinliğe sadece 4 yıl kaldığı düşünülünce, heyecanlanmamak elde değil. Çünkü şehir bu etkinliğe gerçekten çok iyi hazırlanıyor. Birçok ilke imza atan Dubai, EXPO 2020'ye katılan yatırımcılar için sürekli yeni binalar, oteller inşa ediyor. Sonuçta küresel müşterileri ağırlayacak Dubai, 2020'den sonra çok daha yüksek kazançlarla ekonomisini bir üst seviyeye taşıyacak gibi gözüküyor.
Dubai’de politik ve ekonomik istikrar
Dünyanın en güvenli kentlerinden birisi olan Dubai hem ekonomisi hem de izlediği politikalarda istikrarlı adımlarla ilerliyor. Dubai hükümeti; eğitim, sağlık, eğlence, ikamet ve diğer olanakları ile de yatırımcılar ve iş adamlarına kendisini en iyi şekilde tanıtıyor. Aynı zamanda, aralarında dünyanın en zengin isimlerinin de yer aldığı Dubai yatırımcıları güvenliğe önem verdiklerini ispatlıyor. Bu kentte alınan yüksek seviyeli güvenlik önlemleri sayesinde, mülklerine gelecek zarar riskinin en alt seviyede olduğunu görmek onları mutlu ediyor olmalı.
Dubai’de eğlence ve dinlenme!
Evet, dinlenme ve eğlence tesislerini her yerde bulmak mümkün; ancak Dubai'deki gibi üstün kaliteli tesisler, parmakla gösterilecek kadar az sayıda. Dalgıçlık, su altı otel odaları, yerden metrelerce yüksekte tasarlanmış tenis sahaları, kapalı kayak merkezleri... Hayatınız boyunca unutamayacağınız aktiviteler sunan Dubai, aynı zamanda misafirperverliği ve birinci sınıf hizmeti ile de alkışlanacak niteliklere sahip!
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