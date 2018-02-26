Dubai’de gayrimenkul yatırımı yapmak için 11 cazip neden!

Gayrimenkul sektörü, her geçen gün yatırımcısının önüne yeni yatırım fırsatları getirmeye devam ediyor. Yurt içi yatırımlarda istikrarı yakalayan ve yüzünü yurt dışına çeviren yatırımcılar için çok değerli fırsatlar bir adım uzakta! Son zamanlarda öne çıkan yatırım merkezlerinin başında ise Dubai geliyor. Sahip olduğu pek çok avantaj sayesinde adeta bir cazibe merkezi haline gelen Dubai’de yatırım yapmak için o kadar çok neden var ki… Bu avantajlardan bazılarını sizin için bir araya getirdik.