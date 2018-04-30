Doğru okul seçiminin 12 altın kuralı!KAYDIR
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Her çocuk farklı özelliklere sahiptir ve doğru bir yönlendirme ile başarılı olamayacak çocuk yoktur. 21. yüzyılın iş dünyasının çocuklarımızdan beklentisi çok yüksek. O nedenle, aldıkları eğitim onların bütün hayatını temelden etkileyecek. İşte doğru okul seçimi, tam bu noktada karşımıza çıkıyor. Peki, hem öğrencilerin hem de velilerin okul seçimi konusunda özellikle dikkat etmesi gereken başlıca konular nelerdir? Bu sorudan hareketle, doğru okul seçimine giden yolda size rehber olacak 12 temel konuyu masaya yatırdık.
1.
Her türlü fiziki yapının çocuğu huzurlu hissettirebilecek ferahlıkta olması ve ayrıca, çeşitli aktivite ve benzeri çalışmalara uygun salonlarının bulunması gerekir. Bu yüzden, seçeceğiniz okulun sahip olduğu açık ve kapalı alanlara, fiziki yeterliliğine mutlaka dikkat etmelisiniz.
2.
Kitap okuma bilincinin çocuğun zihinsel gelişimini besleyen ve zenginleştiren temel bir bilinç olduğunun farkında olunması ve bu anlayışa uygun, zengin bir kütüphaneye sahip olunması gerekmektedir. Bu nedenle okul seçerken içinde bilim, mühendislik, tarih, insan ve toplum, sanat, edebiyat, gezi, Türk ve Dünya klasikleri, çocuk kitapları ve yabancı dilde yazılan kitaplar gibi her türde, her alanda yayınların bulunduğu zengin bir kütüphanenin varlığı mutlaka gözetilmelidir.
3.
Okulda verilen eğitimi destekleyici internet kullanımının öğretilmesi ve bunun teşvik edilmesi yönünde teknolojik imkanların sağlanması gerekir. Bu nedenle seçeceğiniz okulun, güçlü bir bilişim altyapısına ve sürekli internet erişimine açık denetimli bilgisayar odalarına sahip olmasına mutlaka dikkat etmelisiniz.
4.
Yabancı Dil eğitiminde ‘Avrupa Ortak Öneriler’le tescillenmiş bir model olması gerekir. Okulda verilen yabancı dil eğitiminin ne kadar önemli ve kritik bir konu olduğunu göz önüne alırsak, tercih edeceğiniz okulun uluslararası standartlarda bir yabancı dil eğitim sistemini uyguluyor olmasına dikkat etmelisiniz. Örneğin, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR), dilde yeterlilik seviyesini ölçmek için uluslararası bağlamda tanınmış bir standarttır. Avrupa çapında geniş ölçüde kabul edilmiştir ve dünya çapında git gide daha yaygın hale gelmektedir. Türkiye’de de bu sistemi uygulayan okullar yabancı dil eğitimi konusunda öne çıkmaktadır.
5.
Takım olma bilincinin, tüm verimi, üretkenliği, paylaşımı ve sorumluluğu maksimuma çıkardığının farkında olması gerekir. Bu nedenle okul tercih ederken yönetimden idareye, öğretmenden öğrencilere kadar okulun tüm kademelerinde ‘Yüksek Performanslı Takım Koçlukları’ çalışmalarının yapılıp yapılmadığına mutlaka dikkat etmelisiniz.
6.
Okul denince sadece akademik başarı değil, farklı dallarda sanatsal-sosyal başarıları da önceleyen ve destekleyen bir yapının akıllara gelmesi gerekir. Bu anlayıştan hareketle seçeceğiniz okulun, uygulama laboratuvarları, bilimsel çalışmalar, yurt içi ve yurt dışı geziler, müzik, resim, sinema, tiyatro gibi sanatsal alanlar ve sportif faaliyetler ile bunların ulusal uluslararası düzeyde temsil edilmesine yönelik çalışmaların ne boyutta olduğunu mutlaka araştırmalısınız.
7.
Uluslararası düzeyde geçerli akademik bir eğitimin, öğrencilerin yetişmesine yönelik hazırlık eğitimleri ile bir arada sağlanması gerekir. Okul tercihi yaparken, çocuğunuza standart akademik eğitimine ek olarak Uluslararası Bakalorya (IB) Programı’na yönelik hazırlık eğitiminin de verilecek olmasına mutlaka dikkat edin.
8.
Öğrencisi kadar öğretmeninin de gelişimine ve mutluluğuna önem vermesi gerekir. Çocuğunuza eğitim verecek öğretmen okul tarafından destekleniyor ve her anlamda kendini mutlu hissediyorsa, bu enerji doğal olarak çocuğunuza da yansıyacaktır. O nedenle seçeceğiniz okulun, öğretmenlerine yönelik hem kişisel hem de akademik anlamda zenginleşebilecekleri eğitimler ve atölyeler düzenleyen ‘Öğretmen Akademileri’ne sahip olup olmadığına mutlaka dikkat edin.
9.
Aileyi sürecin önemli bir parçası olarak görüp, yanlış davranışlara yer vermeden çocuğun bütünsel dönüşümü adına ailenin de desteklemesi gerekir. Okul ile aile arasındaki ilişki pek çok açıdan önemli. Bu nedenle seçeceğiniz okulun, ailelerin çocuğu ile ilişkisini daha doğru ve yerinde davranışlarla yürütmesini sağlayabileceği, ailelere yönelik eğitimler, seminerler düzenleyen bir ‘Aile Akademisi’ birimine sahip olup olmadığını mutlaka öğrenin.
10.
Her çocuğun farklı olduğunun bilinciyle ve pozitif bir bakış açısı ile onları birey olma yolunda desteklemesi gerekir. Bu nedenle seçeceğiniz okulun, öğrencileri için iletişim, özgüven, liderlik, üretkenlik, farkındalık, sorumluluk, IQ ve EQ yönelik sağ-sol beyin dengesini destekleyecek çalışmalar yapan bir ‘Öğrenci Gelişim Akademisi’ birimine sahip olup olmadığını mutlaka öğrenin.
11.
Yaş kaç olursa olsun oyunla öğrenmenin en etkin yol olduğunun farkında olması gerekir. Bu nedenle tercih edeceğiniz okulun iletişim ve öğrenme aracı olarak oyun ve oyun araçlarını kullanmaktan çekinmeyen bir okul olmasına mutlaka dikkat edin.
12.
Sınavlara yönelik çalışmalar yapabilecek bir tecrübeye sahip olması gerekir. Sınavlar her öğrencinin hayatında var olan bir gerçek. Sistem değişse de sınavlar bir şekilde varlığını sürdürüyor ve çocukların hayatında belirleyici bir rol oynuyor. Bu nedenle seçeceğiniz okulun sınavlara hazırlık sürecinde 20 yılın üzerinde bir tecrübeye sahip olmasına ve ülke genelinde önemli dereceler elde etmiş olmasına mutlaka dikkat edin.
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