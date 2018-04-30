Doğru okul seçiminin 12 altın kuralı!

8.

Öğrencisi kadar öğretmeninin de gelişimine ve mutluluğuna önem vermesi gerekir. Çocuğunuza eğitim verecek öğretmen okul tarafından destekleniyor ve her anlamda kendini mutlu hissediyorsa, bu enerji doğal olarak çocuğunuza da yansıyacaktır. O nedenle seçeceğiniz okulun, öğretmenlerine yönelik hem kişisel hem de akademik anlamda zenginleşebilecekleri eğitimler ve atölyeler düzenleyen ‘Öğretmen Akademileri’ne sahip olup olmadığına mutlaka dikkat edin.