Doğru adımlarla işinizi büyütün!
KOBİ’lerin mutlaka dikkat etmesi gereken 5 ipucu
Büyük umutlar ve emeklerle kurduğu işletmesini giderek büyütmeyi kim istemez ki? İşte, büyümek isteyen KOBİ’lere özel strateji önerileri…
Önce İnsan
Sektörünüz her ne olursa olsun nihayetinde insan odaklı bir iş yaptığınızı asla unutmayın. Gerek çalışan gerekse de müşteri memnuniyetini ön planda tutarak hareket etmeniz ve adımlarınızı uzlaşımcı olarak atmanız sizi ileriye taşır.
Bütçe kontrolünü elden bırakmayın
Gelir ve giderlerinizi sürekli kontrol etmeniz ve harcamalarınızı makul fiyata çekmeniz kâr elde etmeye başlamanızı sağlar. Örneğin; faturalarınızı azaltmak için firmaların Kobi'lere yönelik yaptığı kampanyaları takip edebilirsiniz.
Pazarlama stratejisi belirleyin
Öncelikle hedef kitlenizi saptayın ve hedef kitlenizi tanımaya çalışın. Ürününüzün hitap ettiği kitlenin ilgili olduğu mecralarda yapacağınız tanıtımlar, küçük bütçelerle bile etkili sonuçlar almanızı sağlar. Örneğin; hedef kitlesi gençlerden oluşan bir ürün için sosyal medyayı kullanmak ve ürününüzün tanıtımını sosyal medya üzerinden yapmanız isabetli bir seçim olacaktır.
Yeni iş bağlantıları
Yeni iş bağlantıları aynı zamanda yeni müşterileri de ifade eder. Gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında çevre oluşturmanız ve yeni iş bağlantıları kurmanız için sektörel fuarları takip etmeniz çok önemlidir. Bu fuarda karşılaşacağınız yenilikler ve yeni kişiler size yeni fırsat kapıları açar.
Teknoloji ve dijital dünyanın avantajlarından yararlanın
Uzmanlık alanınız her ne olursa olsun, verilimli bir şekilde büyüyebilnmeniz için dijital dünyada varlık göstermeniz ve kendi alanınıza uygun teknolojik trendleri uygulayabiliyor olmanız çok önemli. Çünkü ancak bu sayede, başta zaman olmak üzere, elinizdeki güçleri çok daha etkin bir şekilde kullanabilirsiniz.
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