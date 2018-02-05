Doğayı ve şehri aynı anda yaşamak hayatınızı nasıl değiştirir?

NOUVEL Maltepe Projesi, konum olarak İstanbul Asya yakasında, Maltepe’nin incisi Yalı Mahallesi’nin en iyi lokasyonuna sahip olurken Hızlı Tren İstasyonu’na da, sadece 2 dakikalık yürüme mesafesinde bulunuyor.

Bölgedeki % 75 yeşil alanı ile en geniş peyzaj alanına sahip olan projede, her daire ferah ve geniş bakış alanına, kapanmaz adalar ve panoromik deniz manzarasına da sahip.

Meyve bahçeleri, süs havuzlarından oluşan su kanalı, yürüyüş ve dinlenme alanları ve kamelyalarla çevrili NOUVEL Maltepe, daire sahiplerine aldıkları fiyatlar ile asla ulaşılamayacak sosyal donatılar da sağlıyor.

Sosyal olanakların öne çıkanları ise; Lounge, hobby odası, açık yüzme havuzu & çocuk havuzu, squash, hamam, sauna, buhar odası, fitness center, soyunma odaları, dinlenme odalarının yanı sıra çok amaçlı spor salonunda basketbol sahası, voleybol sahası ve tenis kortu… Projede güvenlik ise 7/24 saat sağlanıyor. Kapalı otopark ve açık misafir otopark alanları ise olmazsa olmazlardan…

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