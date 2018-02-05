Doğayı ve şehri aynı anda yaşamak hayatınızı nasıl değiştirir?KAYDIR
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Şehrin merkezinde kalmak mı, yoksa şehirden kaçıp doğaya sığınmak mı? İstanbul’da kendinize bir yaşam kurarken en sık düştüğünüz ikilem bu. Peki, bu düğümü çözmek için üçüncü bir seçeneğiniz olsa, şehir ve doğa hayatını bir araya getirebilseniz bu durum, hayatınıza bambaşka bir değer katmaz mıydı? Gelin, böyle bir yaşam tarzının hayatınızı nasıl değiştireceğine daha yakından bakalım…
Şehrin dinamiği, doğanın sükuneti bir arada…
Hem şehrin merkezinde hem de doğanın kucağındasınız… Başka bir ifadeyle evinizin ön kapısı şehre, arka kapısı doğaya çıkıyor. İşiniz, sosyal hayatınız, tüm ulaşım seçenekleri birkaç adım uzakta… Evinizde ise sizi doğanın renkleri, sessizliği ve huzuru bekliyor. Yani doğayla iç içe olmak için şehirden; şehrin merkezinde yaşamak için de doğadan kaçmak zorunda değilsiniz. İkisi de size ait, o an neye ihtiyacınız varsa, canınız ne yaşamak istiyorsa onu yaşamamak için hiçbir neden yok…
Yeşilin huzuru, mavinin ferahlığı…
Şehrin tam kalbinde, doğanın kucağına uzanan böyle bir hayata, hemen karşınızda inci gibi dizilmiş Adalar’ın o eşsiz manzarası yakışmaz mı? Doğanın o tertemiz havasını içinize çekerken gözleriniz alabildiğine uzanan bir mavinin dinginliğine dalıp gidiyor… Günbatımını, gökyüzünün kızıllığını kapalı camların ardından değil, çiçeklerle donatılmış bahçenizde veya terasınızda yaşıyorsunuz. ‘Acaba manzaram kapanır mı?’ gibi bir derdiniz olmadan, mavinin ve yeşilin verdiği huzurun eşliğinde yaşamdan aldığınız keyif kat kat artıyor.
İki kat fazla sosyal yaşam…
Şehri ve doğayı buluşturan böyle bir hayata sahip olmak, yaşamınızı tümüyle yenileyecek, alışkanlıklarınızı değiştirecek yepyeni bir başlangıç noktası sunuyor size... Her şey gibi, sosyal hayatınız da bu değişimden etkilenecek. Bundan böyle, hem şehrin hem de doğanın sunduğu farklı imkanlar ile sosyal yaşamdaki hareketlilik iki katına çıkacak. Canınız istediğinde şehre karışıp, hareketli caddelerde, alışveriş merkezlerinde, cafe ve restoranlarda vakit geçirebilecek; canınız istediğinde ise evinizin havuzunda, fitness salonunda, hobby odasında, hamamında veya yürüyüş parkurunda kendinize apayrı bir dünya kurup, alternatif bir sosyalleşme deneyimi tadabileceksiniz…
Hayatın sağlıklı yüzüyle tanışın…
Doğa ve şehir yaşamını bir araya getiren ayrıcalıklar hayatınıza girdikçe, yepyeni deneyimlerle, yepyeni keşiflerle tanışacaksınız. Örneğin birkaç adım ötenizde meyve ağaçlarından oluşan doğal alanlar çıkacak karşınıza... Çocuklarınız bu meyve ağaçlarıyla, kuş sesleriyle, doğanın tüm renkleriyle iç içe büyüyecek. Bu esnada siz de ister yürüyüş ve fitness yaparak, ister voleybol, basketbol, tenis, squash gibi spor dallarına yönelerek sürekli formda kalmanın tadını çıkaracaksınız. Sağlıklı yaşam ve spor sizin için bir yaşam tarzı haline gelecek.
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NOUVEL Maltepe Projesi, konum olarak İstanbul Asya yakasında, Maltepe’nin incisi Yalı Mahallesi’nin en iyi lokasyonuna sahip olurken Hızlı Tren İstasyonu’na da, sadece 2 dakikalık yürüme mesafesinde bulunuyor.
Bölgedeki % 75 yeşil alanı ile en geniş peyzaj alanına sahip olan projede, her daire ferah ve geniş bakış alanına, kapanmaz adalar ve panoromik deniz manzarasına da sahip.
Meyve bahçeleri, süs havuzlarından oluşan su kanalı, yürüyüş ve dinlenme alanları ve kamelyalarla çevrili NOUVEL Maltepe, daire sahiplerine aldıkları fiyatlar ile asla ulaşılamayacak sosyal donatılar da sağlıyor.
Sosyal olanakların öne çıkanları ise; Lounge, hobby odası, açık yüzme havuzu & çocuk havuzu, squash, hamam, sauna, buhar odası, fitness center, soyunma odaları, dinlenme odalarının yanı sıra çok amaçlı spor salonunda basketbol sahası, voleybol sahası ve tenis kortu… Projede güvenlik ise 7/24 saat sağlanıyor. Kapalı otopark ve açık misafir otopark alanları ise olmazsa olmazlardan…