BAMBU
Doğanın gücünü bedeninizde hissettirecek 4 mucize bitki!KAYDIR
Bambu, ayçiçeği, chia ve moringa… Son yıllarda oldukça popüler hale gelen bu bitki ve tohumların birbirinden farklı mucize etkileri var. Faydaları nelerdir ve nerelerde kullanılır öğrenmek için, bu yazıya göz gezdirin.
BAMBU
Dünyanın en hızlı uzayan bitkisi...
Botanikte poaceae ailesine mensup olan, bambusoideae familyasından gelen bambu sürekli yeşil kalan, odunsu bitkilere verilen genel addır.
CHIA
Omega 3 ve kalsiyum kaynağı...
Güney Amerika’da yetişen Salvia hispanica, tüm dünyada Chia bitkisi olarak bilinir. Bu bitkinin tohumları ise Chia tohumu olarak çeşitli yerlerde kullanılır.
Chia; kas kütlesi kazanmanıza yardımcı olur, erken yaşlanmayı önler, enerji verir, sahip olduğu potasyum ve magnezyum miktarı sayesinde, vücudun elektrolit seviyesini artırır, Omega-3 kaynağıdır, kalsiyum kaynağıdır. Saçları parlaklaştırır, rengini korur ve çabuk uzatır.
MORINGA
Kalsiyum, potasyum ve vitamin deposu...
Moringa Oleifera; Asya, Afrika ve Orta Amerika’da mucize sebze olarak kullanılan bir bitkidir. Yoğurttan 9 kat fazla protein, havuçtan 10 kat fazla A vitamini, muzdan 15 kat fazla potasyum, sütün 17 katı kalsiyum, portakalın 12 kat fazlası C vitamini ve ıspanaktan 25 kat fazla demir içerir.
Kırışıklıkları azaltır, cildi güzelleştirir, yaraları iyileştirir, doğal mineral eksikliğini giderir, etkili bir antioksidandır. İçerisinde bulunan A, C ve D vitaminleri sayesinde yaşlılık belirtilerine karşı etkilidir. İçerisinde metionin ve sistin içermesi sebebiyle güçlü bir amino asit kaynağıdır. Antimikrobiyal ve antibakteriyel özellikleri içerir. Moringadaki E vitamini, kafa derisi çevresindeki kan dolaşımını harekete geçiren güçlü bir antioksidandır. Saç büyümesini uyaran çinko içerdiğinden saçın hızlı uzamasını sağlar.
AYÇİÇEĞİ
Saç derisini güçlendirir, hücreleri korur...
1-2 metre boyunda, yaz aylarında sarı renkli, yassı, koni şeklinde çiçekler açan sert ve dik gövdeli bir bitkidir. Bütün gün yüzünü güneşe veren bu çiçeğin tohumlarında ayrıca pek az bitkide rastlanan D vitamini de bulunur. D vitamini bedenin kalsiyumu ve fosforu daha iyi kullanmasını sağlar. A, K ve B vitaminlerinden yana da üstündür.
İçerdiği çinko yaraların iyileşmesi, aknenin önlenmesi, bağışıklık sisteminin güçlenmesi, tekrarlayan enfeksiyonların ortadan kalkmasını sağlar. Saç derisini güçlendirir, dökülmeleri önler. Zengin oranda magnezyum içeriği sayesinde özellikle bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Hücreleri serbest radikallerden koruma görevini üstlenir.
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