Doğanın gücünü bedeninizde hissettirecek 4 mucize bitki!

Dünyanın en hızlı uzayan bitkisi... Botanikte poaceae ailesine mensup olan, bambusoideae familyasından gelen bambu sürekli yeşil kalan, odunsu bitkilere verilen genel addır.

Bambu, yüksek protein ve lif içerir. Kuvvetli bir antioksidandır. Yaraları iyileştirici etkilisi vardır. Bambu sirkesi vücut kokusunu giderir, doğal bir deodoranttır. Bambudan elde edilen bitkisel esanslar ve yağlar dünyanın hemen hemen her yerinde aromaterapi olarak kullanılır. Bambu ayrıca dünyanın en hızlı uzayan bitkilerinden biridir. Bu özelliği sayesinde bambu özü saçın hızlı uzamasını ve hacim kazanmasını sağlar. Saçlara yumuşaklık ve parlaklık verir.