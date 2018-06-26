Doğal Bronzluğun 5 Sırrı

Doğal Bronzluğun 5 SırrıKAYDIR
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Bu yaz doğal bir bronzluk isteyenler burada mı? Tatilinizi hem güneşin zararlı etkilerinden korunarak hem de bronzlaşarak geçirmek sanıldığı kadar zor değil. Bronzlaşırken doğallıktan ödün vermek istemeyenler için sırlarımızı açıklıyoruz.
Bronzlaşırken cildiniz de güzelleşsin
Doğal bir bronz tene sahip olmak isterken cilt sağlığınızı ihmal etmeyin. Güneşin en çok sakınılan etkisi erken yaşlanma belirtilerini önlemek sizin elinizde. Kullanacağınız kremlerin cilt tipinize uygun ve uzun süre etkili olması çok önemli.
Beyaz tenliler dikkat! Güneş kreminde doğru seçim yapın!
Güneşe çıkmak beyaz tenlilerin korkulu rüyası olabiliyor. Tenin hassasiyetinden ötürü yaz aylarını cildinizi koruyarak geçirmelisiniz. Mutlaka yüksek koruyucu özellikli güneş kremlerini tercih edin. Güneşe çıkmadan önce ve sonra cilt bakımınızı ihmal etmezseniz zararı en aza indirirsiniz.
Bronzlaşma zamanınızı doğru ayarlayın!
Doğal görünümlü bir bronzluğa sahip olmak için günün belirli saatlerinde güneşlenmelisiniz. 10.00 ile 16.00 saatleri arasında şezlongda veya kumda doğru açıyla yatın. Bu saatler arasında güneş etkisini daha fazla gösterdiği için kısa bir tatile çıkmış olanlar ten renklerindeki hızlı değişimi görebilecekler. Doğru saatler arasında kısa sürede bronz bir tene sahip olabilirsiniz.
Güneşin zararlı etkilerinden korunun!
Tabi ki güneşin zararlı ışınlarına maruz kalmak istemezsiniz. Cilt üzerindeki zararları etkileriyle bilinen UV (Ultraviyole) ışınlarına karşı önlem alın. Cilde zarar veren serbest radikallerin etkisinden korunma sağlayan kremleri tercih edin. Bu kremleri ne kadar düzenli kullanırsanız zararlı etkilerden o kadar korunmuş olursunuz.
Cildinizi mutlaka nemlendirin!
Cildinizi güneşin yıpratıcı etkilerinden korumak için 24 saat nemlendirici özelliği olan güneş kremlerini tercih edin. Nemi ciltte tutarak kurumalardan kaynaklanan çatlamaları engellemeye yardımcı olabilirsiniz. Bronzluğun yanında nemli bir cilt size ışıltılı bir görünüm sağlayacak.
BU YAZ SOLAIT İLE DOĞAL BRONZLUK HAYALİNİZ GERÇEK OLUYOR!
Yaz aylarında güneşin yıpratıcı özelliklerine karşı geliştirilen özel formülü ile Solait serisi değerli cildinizi koruyor ve etkisi uzun süre devam eden doğal bir bronzluk sunuyor. İçeriğindeki E vitamini ve 24 saat nemlendirici olan Aquarich® ile de cilde derinlemesine bir bakım yapıyor. Sadece Watsons mağazalarında ve www.watsons.com.tr adresinde satışa sunulan Solait ürünlerini mutlaka deneyin!