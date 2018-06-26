Doğal Bronzluğun 5 Sırrı

Yaz aylarında güneşin yıpratıcı özelliklerine karşı geliştirilen özel formülü ile Solait serisi değerli cildinizi koruyor ve etkisi uzun süre devam eden doğal bir bronzluk sunuyor. İçeriğindeki E vitamini ve 24 saat nemlendirici olan Aquarich® ile de cilde derinlemesine bir bakım yapıyor. Sadece Watsons mağazalarında ve www.watsons.com.tr adresinde satışa sunulan Solait ürünlerini mutlaka deneyin!