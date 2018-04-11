OMO’nun 2016 yılında 10 ülkede 12.000 ebeveynle yaptığı Global Çocuk ve Oyun Araştırmasına göre çocukların yüzde 56’sı bir günde ortalama bir saatten az, yüzde 19’u ise 30 dakikadan daha az açık havada oyun oynuyor. Bir saatten az sokakta kalma oranı Türkiye’de yüzde 61’e kadar çıkıyor. Bu süre Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserlik Ofisi’nin mahkumların açık havada geçirmelerini tavsiye ettiği minimum sürenin bile altında…