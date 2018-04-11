Dışarı çıkmayan çocuklar:
Rakamlarla günümüz çocuklarının sokakla imtihanıKAYDIR
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Eğer yaşınız 30’ların üstündeyse “Bizim zamanımızda...” diye başladığınız cümlelerin çoğu açık alanda geçiyor; değil mi? Anneniz babanız sizi balkondan çağırana kadar arkadaşlarınızla oynamaya devam ettiğiniz, “5 dakika daha!” diyerek onları ikna etmeye çalıştığınız dönemin artık çok uzağınızdayız. Ve yalnızca hafta sonları, onları parka götürmek yetmiyor; yetemiyor. Peki, durum gerçekten söylendiği kadar trajik mi? İşte rakamlarla günümüzde çocukların sokakla ilişkisi…
Çocuklar bir saat bile dışarıda değil
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OMO’nun 2016 yılında 10 ülkede 12.000 ebeveynle yaptığı Global Çocuk ve Oyun Araştırmasına göre çocukların yüzde 56’sı bir günde ortalama bir saatten az, yüzde 19’u ise 30 dakikadan daha az açık havada oyun oynuyor. Bir saatten az sokakta kalma oranı Türkiye’de yüzde 61’e kadar çıkıyor. Bu süre Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserlik Ofisi’nin mahkumların açık havada geçirmelerini tavsiye ettiği minimum sürenin bile altında…
Adım sayısını tamamlayamıyorlar
Türkiye’de ilköğretim öğrencilerinin günlük aktivite düzeyleri önerilen sürelerin oldukça altında kalıyor. Aktif Yaşam Derneği’nin araştırmasına göre erkeklerin %94’ü, kızların ise %85’i önerilen günlük adım sayısını geçemiyor. Çocuklar sadece okul günlerini değil, hafta sonlarını da oldukça hareketsiz geçiriyorlar. Okul harici günlerde %15 daha az adım atıyorlar.
Yedi çocuktan biri sokağa çıkmıyor
Türkiye’de yaklaşık her yedi çocuktan biri ortalama bir günde hiç dışarıda oyun oynamıyor. Türkiye'deki ebeveynlerin %94'ü oyun oynama fırsatına sahip olmayan çocukların öğrenmede zorluk yaşayacağına, %70'i ise çocuklarının dışarıda oynamak için yeterli fırsata sahip olmadığına inanıyor.
Ebeveynler sorunun farkında ama…
Ebeveynlerin %59’u çocuklarının kapalı alan ve açık hava oyunlarında daha iyi bir dengeye sahip olmasını istiyor. Türkiye’deki ebeveynlerin %57'si, çocuklarının kendi çocukluk dönemlerine kıyasla daha az oyun oynama fırsatına sahip olduğuna inanıyor. Her iki ebeveynden biri ise çocukları ile açık havada oyun oynamak için zamanlarının olmadığını söylüyor.
Siz düşe kalka büyüdünüz, öğrendiniz…
Çocuklarınızın da böyle anılara ihtiyacı var!
17 Mayıs Okul Dışarıda Günü’yle kirlenerek, deneyimleyerek, keşfederek öğrenmenin güzelliğini yeniden keşfedelim!
2012 yılında İngiltere’de doğan ve 2016’da küresel bir harekete dönüşerek 2,5 milyondan fazla çocuğun hayatına dokunan “Okul Dışarıda Günü”, 17 Mayıs Perşembe günü Aktif Yaşam Derneği’nin desteğiyle Türkiye’de!
Çocukların içeride ve dışarıda geçirdikleri zamanı dengelemenin önemine dikkat çekmeyi amaçlayan Aktif Yaşam Derneği, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de “Okul Dışarıda Günü”ne destek veren OMO ile birlikte bütün velileri ve öğretmenleri 17 Mayıs Okul Dışarıda Günü’nde harekete geçmeye çağırıyor.