Dijitalde dünya standartlarında başarı öyküleri 3: Geleceğin sigorta sistemi

Türkiye'nin lider ve köklü sigorta şirketlerinden Aksigorta, geleceğin sigorta sistemini inşa etmek ve dijitalde var olmanın reçetesini uygulamak için Microsoft Dynamics 365 yazılımını kullanmaya başladı. Bu sayede müşteri ilişkileri deneyimini iyileştiren Aksigorta, Microsoft Dynamics 365 yazılımı sayesinde 3 milyon müşterisiyle artık daha hızlı ve daha yakın bir iletişim kuruyor.

Ana sigortacılık sistemlerinin ne yazık ki geleneksel tutucu yapıtaşları üzerine oturmuş olduğunu belirten Aksigorta BT ve Dijitalden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Metin Demirel, bu tutuculukla gelecekte var olmanın mümkün olmadığının altını çiziyor ve ekliyor: “Biz DNA’mızı müşteri ilişkileriyle, dijitalle ve inovasyonla yeniden yapılandırıyoruz. Bu geleneksel yapının dışına çıkabilmek için Microsoft Dynamics 365’i geleceğin sistemi olarak belirledik.”