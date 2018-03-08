Dayatılmış 'ideal güzellik algıları'nı onlar yıkacak!KAYDIR
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Kadın konusunda yaptığı çalışmalar ve yürüttüğü kampanyalarla konunun öncüsü olan Hürriyet, ‘Kadının Gücü Konferansı’yla toplumun farklı kesimlerinden ilham verici hikayeleri bir araya getirdi. Kadının Gücü Konferansı’nın en merakla takip edilen bölümlerinden biri de Dove Özgüven Projesi’nin konuşulduğu dakikalardı. Dove Ürün Müdürü Nazlı Malatyalı ve Eğitim Bilimci Dr. Özgür Bolat’ı bir araya getiren, Melis Alphan’ın yönettiği oturumda ‘ideal güzellik algıları’ masaya yatırıldı. Kadınların, genç kızların hayat karşısındaki özgüvenli duruşlarının toplumumuza kazandıracakları, özellikle genç kızların özgüvenlerini yükseltmeleri için neler yapılabileceği üzerinde duruldu.
'OLDUĞUNUZ GİBİ GÜZELSİNİZ'
Konferansta, Dove Ürün Müdürü Nazlı Malatyalı, dayatılan ‘tek tip’ ve ‘kusursuz’ güzellik anlayışının zamana, coğrafyaya ve kültüre göre değişen bir algı olduğunu şu örnekle anlattı: “1960 ve 70’lerde balık etli kadınlar makbuldü. Yeşilçam’da başroldeki kadın figürlerde bugünün güzellik ölçülerinde bir kadın göremezsiniz. Bu örnekler çok daha eskiye gidebilir. Eskiden tarlada, bahçede çalışmayan, güneşe maruz kalmayan beyaz tenli kadınlar makbuldü. Şimdi ise solaryum çağındayız.”
Dove’un kadınlara, “Kendiniz olun, olduğunuz gibi güzelsiniz” mesajı verdiğinden söz eden Malatyalı, 2017’de yaptıkları Kızlarda Güzellik ve Özgüven Araştırması’nın çarpıcı sonuçlarından da bahsetti. İşte o rakamlardan bazıları:
10 kızdan 6'sı hayatlarında baskı hissediyor: Türkiye'deki 3 kızdan 1'i güzel olma baskısını üzerinde hissettiğini söylüyor. Türkiye’deki 10 kızdan 8’i doktora gitmeyerek ya da öğünlerini bilerek atlayarak hayatlarını riske atıyor. Kız çocuklarının yüzde 61'i ise hayatlarında genel olarak baskı hissettiğini dile getiriyor.
Yüzde 58'i online iletişimi tercih ediyor: Özgüven sorununun en büyük sonuçlarından biri de yüz yüze iletişimin azalması. Araştırmaya katılan kızların yüzde 58'inin en çok tercih ettiği iletişim şekli, online.
İki kızdan birinin fiziksel özgüveni yüksek değil: Araştırmaya katılan kızların yüzde 50'si fiziksel özgüveninin yüksek olmadığını dile getiriyor. Dünyada ise bu oran yüzde 54'e çıkıyor.
10 kızdan 7'si sosyal aktivitelere katılmıyor: Araştırmanın en çarpıcı sonuçlarından biri, kız çocuklarının sosyalleşmek için çoğunlukla ev içi aktiviteleri seçmesi. Orta özgüvene sahip kız çocuklarının yüzde 69'u bir kulüp veya takıma dahil olmak gibi aktivitelerden kaçıyor.
HEDEF: 2020’YE KADAR 500 BİN GENÇ!
Dove, 2004’ten beri dünya genelinde Dove Özgüven Projesi’ni yürütüyor. Türkiye’de 2016’da ivme kazanan proje kapsamında Dove, Dr. Özgür Bolat ve Toplum Gönüllüleri Vakfı’yla birlikte bir özgüven hareketi başlattı. Proje, Adıyaman’dan İzmir’e, Giresun’dan Mersin’e, Batman’dan İstanbul’a tüm Türkiye’de 50 bin gencin hayatına dokundu. Ergenlik dönemindeki gençlere kendilerine güvenmeleri, kendilerini oldukları gibi sevmeleri, dayatılan güzellik kalıplarındansa kendi yeteneklerine, becerilerine ve kişiliklerine odaklanarak özgüven inşa etmeleri yönünde eğitimleri kapsayan projede hedef, 2020’ye kadar 500 bin genci özgüven eğitimleri ile buluşturmak.
‘GÜZELLİĞİN RAKAMLARIN ÖTESİNDE’
Dove şimdi bu birikimi daha geniş kitlelere ulaştırmak ve kadınlara “Kendinizi olduğunuz gibi sevin” demek için yeni bir kampanya başlatıyor. Uzun bir araştırma döneminden sonra kadınların kendi güzelliklerini çoğunlukla rakamlar üzerinden (90-60-90, 1.70 boy gibi) tanımladığını gören Dove, yeni reklam filmiyle dayatılan güzellik kalıplarına karşı Türkiye’deki kadınlara sesleniyor ve “Güzelliğin Rakamların Ötesinde” diyor.