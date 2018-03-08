'OLDUĞUNUZ GİBİ GÜZELSİNİZ'

Konferansta, Dove Ürün Müdürü Nazlı Malatyalı, dayatılan ‘tek tip’ ve ‘kusursuz’ güzellik anlayışının zamana, coğrafyaya ve kültüre göre değişen bir algı olduğunu şu örnekle anlattı: “1960 ve 70’lerde balık etli kadınlar makbuldü. Yeşilçam’da başroldeki kadın figürlerde bugünün güzellik ölçülerinde bir kadın göremezsiniz. Bu örnekler çok daha eskiye gidebilir. Eskiden tarlada, bahçede çalışmayan, güneşe maruz kalmayan beyaz tenli kadınlar makbuldü. Şimdi ise solaryum çağındayız.”

Dove’un kadınlara, “Kendiniz olun, olduğunuz gibi güzelsiniz” mesajı verdiğinden söz eden Malatyalı, 2017’de yaptıkları Kızlarda Güzellik ve Özgüven Araştırması’nın çarpıcı sonuçlarından da bahsetti. İşte o rakamlardan bazıları: