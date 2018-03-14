Daha fazlasını isteyenler için İstanbul'da yeni yaşam tarzının yükselenleri…KAYDIR
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İnsanın evi, onun kalesidir. Çünkü insanın kendini en güvende hissettiği yerdir ev. Hayata dair tüm güzel anılar o evde birikir. Hayatın akışını en çok, o evin penceresinden takip eder… O yüzden insanın en büyük ve en kalıcı yatırımı evidir ve bu nedenle eviniz için her zaman daha fazlasını istemek en doğal hakkınızdır… Peki günümüzde bir evden beklentimiz ne olmalıdır? Yeni yaşam tarzının yükselen değerlerini sizin için bir araya getirdik...
Daha merkezi…
Son yıllarda ülkemizde, özellikle İstanbul’da kentsel dönüşüm tüm hızıyla devam ediyor. Bu dönüşüm şehrin merkez algısını da değiştiriyor. Yapılan yatırımlar, yeni bir anlayışla inşa edilmiş yeni şehir merkezleri ortaya çıkardı. Bunların başında Kartal geliyor. Kartal’ın bu denli yükselmesinin pek çok nedeni var. Her şeyden önce merkezi konumu ve tüm ulaşım olanaklarına ve havaalanına yakınlığı, ilçeyi birkaç adım öne çıkartıyor. Bunun yanında eğitim, sağlık, teknoloji gibi pek çok alanda sınırsız imkanlara sahip.
Daha huzurlu…
Kartal’ın bu kadar merkezi bir konumda, hayatın içinde olması sahip olduğu tek özellik değil. Buna bir de yeni bir güne gözünüzü açtığınızda karşınızda beliriveren, bakmaya doyamayacağınız Adalar manzarasını da ekleyin. Günün her dakikası denizden gelen huzur, size yaşam enerjisi verecek… Hem şehrin kalbinde yaşayıp hem de denize ve huzura aynı anda sahip olabilmek, daha fazlasını isteyenler için gerçek bir ayrıcalık…
Daha çevreci…
Yeni yaşam tarzının yükselenlerini sayıp da doğal bir çevreden bahsetmemek olmaz. Artık hem siz hem de çocuklarınız için evinize ait yaşam alanlarının çevreye duyarlı, doğal bir yaşamla iç içe olması gerekiyor. İşte bu yüzden ‘yeşil bina’lar yükselişte! Yeşil bina sertifikasına sahip olmak, yaşadığınız evin çevreye duyarlı bir yapı olduğunun uluslararası yetkili kuruluşlar tarafından sertifika ile tescillenmesi anlamına geliyor. Böylece hayatınıza, deniz manzarasının getirdiği huzurun yanına çevre dostu bir evde yaşamanın verdiği rahatlığı da katmış oluyorsunuz.
Daha sosyal…
Bugüne kadar ev hayatını ve sosyal yaşamı hep ayrı düşündük. Ancak yeni yaşam tarzına uygun olarak inşa edilen evler, bu ikisini birleştirerek size günün her saati sağlıklı ve sosyal bir yaşamla buluşma imkanı veriyor. Keyifli zaman geçireceğiniz ve sosyalleşebileceğiniz alanlar, sağlıklı yaşam için gereken günlük spor aktivitelerinizi gerçekleştirebileceğiniz spor salonları, minikler ve gençlerin eğlenerek kendilerini geliştirebilecekleri oyun alanları, bu evlerin olmazsa olmazı. Daha sosyal, daha sağlıklı bir yaşam yükselişte ve sizin de bu yaşam tarzına dahil olmamanız için hiçbir neden yok.
Daha konforlu…
Yeni yaşam tarzının yükselenleri içerisinde tabii evinizin mimarisi ve konforu da var. Kalite standartları baştan başa değişiyor. Geniş ve balkonlu daire tipleri, yerden tavana kadar uzanan kapılar, kesintisiz elektrik kaynakları, su depoları, ilave depolar, yerden tavana uzanan doğrama camlar, yaşam alanlarınızı genişleten, tercihe göre petekli ve petek kullanılmayan kanallı ısıtma sistemi ile yaşam kalitenizi yükseltiyor.
DAHA FAZLASINI İSTEYENLER İÇİN… ‘LEED GOLD’ YEŞİL BİNA SERTİFİKALI DAİRE KARTAL İLE YAKINDAN TANIŞIN!
Türkiye’nin seramik ustası Kale Grubu’nun kale rezidansı Daire Kartal, aldığı LEED Gold Sertifikası ile çevreye duyarlı bir yapı olduğunu resmen tescilledi. Dünyada ve Türkiye’de en çok tercih edilen “Çevreye Duyarlı Yapı Sertifikası” olan LEED Gold Sertifikası, sistemin sahip olduğu farklı değerlendirme kriterleri ile yeni inşa edilen binalara ve mevcut binalara veriliyor. LEED’in sağladığı gereklilikler, genel giderleri düşürerek aidatları da minimize ediyor.
Kale markalı ürünlerin en güzel örnekleri ‘Daire Kartal’da!
Kartal’da yükselen prestijli projede, Kale markalı ürünlerin en güzel örnekleri kullanılıyor. Metro istasyonuna yakınlığıyla da değer kazanan ‘Daire Kartal’, özgün mimarisi, hayatı kolaylaştıran tasarımı, Adalar’ı tam karşıdan gören deniz manzaralı konumu ile ayrıcalık yaratıyor.
Daire Kartal’dan cazip fırsatlar!
Mimarisinden dekorasyon ve tasarımına kadar her detayına özen gösterilen; kaliteli, sürdürülebilir ve niş bir proje olarak bölgeye değer katan ‘Daire Kartal’, 349.000 TL’den başlayan fiyatlar ve 60 ay sıfır faiz ödeme seçenekleriyle çok avantajlı koşullar sunuyor. Üstelik Daire Kartal’dan 1+1 daire alanlar Nissan Qashqai, 2+1 daire alanlar ise Mercedes CLA olmak üzere Intercity’den bir yıl boyunca araç kiralama hakkı kazanıyor! Hem yatırım yapmak, hem de keyifli bir yaşam sürdürmek isteyenler için ideal çözümler sunan Daire Kartal, hemen teslim, hemen tapu imkanı ile cazibesini arttırıyor.