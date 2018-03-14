Daha fazlasını isteyenler için İstanbul'da yeni yaşam tarzının yükselenleri…

Türkiye’nin seramik ustası Kale Grubu’nun kale rezidansı Daire Kartal, aldığı LEED Gold Sertifikası ile çevreye duyarlı bir yapı olduğunu resmen tescilledi. Dünyada ve Türkiye’de en çok tercih edilen “Çevreye Duyarlı Yapı Sertifikası” olan LEED Gold Sertifikası, sistemin sahip olduğu farklı değerlendirme kriterleri ile yeni inşa edilen binalara ve mevcut binalara veriliyor. LEED’in sağladığı gereklilikler, genel giderleri düşürerek aidatları da minimize ediyor.

Kale markalı ürünlerin en güzel örnekleri ‘Daire Kartal’da!

Kartal’da yükselen prestijli projede, Kale markalı ürünlerin en güzel örnekleri kullanılıyor. Metro istasyonuna yakınlığıyla da değer kazanan ‘Daire Kartal’, özgün mimarisi, hayatı kolaylaştıran tasarımı, Adalar’ı tam karşıdan gören deniz manzaralı konumu ile ayrıcalık yaratıyor.

Daire Kartal’dan cazip fırsatlar!

Mimarisinden dekorasyon ve tasarımına kadar her detayına özen gösterilen; kaliteli, sürdürülebilir ve niş bir proje olarak bölgeye değer katan ‘Daire Kartal’, 349.000 TL’den başlayan fiyatlar ve 60 ay sıfır faiz ödeme seçenekleriyle çok avantajlı koşullar sunuyor. Üstelik Daire Kartal’dan 1+1 daire alanlar Nissan Qashqai, 2+1 daire alanlar ise Mercedes CLA olmak üzere Intercity’den bir yıl boyunca araç kiralama hakkı kazanıyor! Hem yatırım yapmak, hem de keyifli bir yaşam sürdürmek isteyenler için ideal çözümler sunan Daire Kartal, hemen teslim, hemen tapu imkanı ile cazibesini arttırıyor.

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