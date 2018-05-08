Çocukların açık havada daha çok vakit geçirmesi için 5 bilimsel neden
“Yaratıcılık çocuğun dehasında ve yerin ruhunda başlar.”
Erik Erikson
Türkiye’de yaklaşık her yedi çocuktan biri, ortalama bir günde hiç dışarıda oyun oynamıyor. Çocukların %74’ü cezaevi mahkumlarına verilen 60 dakikadan daha az bir zamanı açık havada geçiriyor. Oysa ki çocukların fiziksel ve psikolojik olarak sağlıklı olabilmesi için açık havaya ve oyuna ihtiyaçları var.
Stresi azaltıyor
Dışarıda koşup oynamak çocukların daha mutlu olmasını, kendisini daha özgür ve mutlu hissetmesini sağlar. Çünkü çocuklar enerjilerini oyun oynayarak atarlar. Açık havada oyun oynayarak çocuklar kendini daha özgür ve mutlu hisseder, streslerini atar, bedenlerine ve düşüncelerine kattığı hareketlilik onlara canlılık ve sağlık verir. Yapılan araştırmalar da açık havada zaman geçirmenin iyi hissettirdiğini ve çocukların psikolojilerine olumlu etkilerinin olduğunu gösteriyor.
Görme duyusunu geliştiriyor
Ohio Üniversitesi tarafından yayınlanan çalışmaya göre haftada 14 saat açık hava ışığında kalmak, daha iyi görmeyi sağlıyor. Yapılan diğer araştırmalar doğal gün ışığının çocuklarda miyopluğu azalttığını ve uzağı görmeyi geliştirdiğini gösteriyor.
Daha sağlıklı olmalarını sağlıyor
Koşma, atlama, tırmanma gibi fiziksel güç gerektiren hareketleri içeren açık hava oyunları; çocukların solunum, dolaşım, sindirim ve boşaltım gibi sistemlerinin düzenli çalışmasını sağlıyor. Açık havada oynayan çocuklar, D vitamininden daha fazla yararlanıyor ve bağışıklık sistemleri çok daha güçlü oluyor. Beyin dokuları yetişkinlere göre daha fazla oksijene ihtiyaç duyan çocuklar, açık havada temiz hava ve oksijenden de yeterince faydalanıyorlar.
Dikkat sürelerini uzatıyor
Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, açık havada deneyimleyerek öğrenen çocukların konsantrasyon süreleri uzuyor ve hafıza performansları artıyor. Illinois Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen farklı araştırmalara göre açık havada öğrenme dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda bile bu semptomları azaltıyor.
Hayal gücünü besliyor
Açık hava ortamları, değişen ve dinamik bir yapıda ve daha fazla bilinmez dolu olduğu için çocuklar sürekli yeni şeylere açık hale geliyorlar. Çocuklar, alışılan, bilindik kapalı alanların tam aksine; açık havada her zaman keşfedilecek yeni şeyler buluyorlar. Bu da çocukları gezmeye, görmeye, etraflarına bakmaya çağırıyor; merak ve hayal güçlerini kuvvetlendiriyor. Çocuklar açık havada oynayarak çevrelerini ve doğayı tanıma imkanı buluyor.
Ve dahası
Açık havada oynanan oyunlar çocukların uykusunun düzene girmesine yardımcı oluyor. Empati, hoşgörü, anlayış ve işbirliğine teşvik ediyor. İnce ve kalın motor beceriler için gerekli kasların çalışmasına destek oluyor. Olumsuzlukların üstesinden gelmeyi öğretiyor. Doğa ile ilişkilerini geliştiriyor. Çocukların nörotik, içine kapanık, çekingen ve alıngan bir yapıya sahip olmasına engel oluyor. Koşma, tırmanma ve atlama gibi hareket gerektiren oyunlar sayesinde denge, hacim ve ağırlık gibi kavramlar doğal şekilde öğreniliyor.
17 Mayıs’ta Türkiye’de sınıflar dışarıya çıkıyor!
2012 yılında İngiltere’de doğan ve 2016’da küresel bir harekete dönüşerek 2,5 milyondan fazla çocuğun hayatına dokunan “Okul Dışarıda Günü”, 17 Mayıs Perşembe günü Aktif Yaşam Derneği’nin desteğiyle Türkiye’de!
Çocukların içeride ve dışarıda geçirdikleri zamanı dengelemenin önemine dikkat çekmeyi amaçlayan Aktif Yaşam Derneği, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de “Okul Dışarıda Günü”ne destek veren OMO ile bütün velileri ve öğretmenleri 17 Mayıs Okul Dışarıda Günü’nde harekete geçmeye çağırıyor.