Çocukların açık havada daha çok vakit geçirmesi için 5 bilimsel neden

Ve dahası Açık havada oynanan oyunlar çocukların uykusunun düzene girmesine yardımcı oluyor. Empati, hoşgörü, anlayış ve işbirliğine teşvik ediyor. İnce ve kalın motor beceriler için gerekli kasların çalışmasına destek oluyor. Olumsuzlukların üstesinden gelmeyi öğretiyor. Doğa ile ilişkilerini geliştiriyor. Çocukların nörotik, içine kapanık, çekingen ve alıngan bir yapıya sahip olmasına engel oluyor. Koşma, tırmanma ve atlama gibi hareket gerektiren oyunlar sayesinde denge, hacim ve ağırlık gibi kavramlar doğal şekilde öğreniliyor.