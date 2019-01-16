Çocukları sömestrda mutlu etmenin 5 eğlenceli yolu

Çocukları sömestrda mutlu etmenin 5 eğlenceli yoluKAYDIR
Eğitim-öğretim yılının ilk yarısını tamamlayan çocukların en büyük hayali, yoğun okul temposuna bir süre ara verip hızlıca eğlence moduna geçmektir. Hem çocukları hem de ailelerini mutlu edeceğini düşündüğümüz 5 eğlenceli yolu sizin için derledik.
Daha fazla uyku
Çocukların büyük bir kısmı, okula gittikleri sabahlarda erken uyanmayı sevmeyebilir. Sömestrda belki biraz daha keyif uykusu yapmak için, belki de sırf kendi kendine oyun yaptığı için yatakta vakit geçirmeyi isteyebilirler. Bu isteklerinde pek de haksız sayılmazlar, biraz keyif yapmak onların da hakkı :)
Daha fazla bilgisayar oyunu
Eğitim-öğretim sezonunda okul, ödev, etüt derken bilgisayar veya tabletlerle geçirilen oyun süreleri çocukların istediği kadar olmaz. Yoğun geçen birkaç aylık okul maratonundan sonra kısa bir mola için çocukların favori oyunlarına biraz daha vakit ayırmalarına izin vermeniz onları muhtemelen çok daha mutlu edecektir.
Daha fazla hikaye kitabı
Derslerden, ödevlerden, kurslardan fırsat bulup okuyamadıkları kitapları okumaları için çocukları teşvik etmek işe yarayabilir. Çoğu çocuk kitap okumaktansa oyun oynamayı tercih etse de uygun bir şekilde yaşına uygun hikaye kitabı veya benzeri kitaplar okumasını sağlamak gerekir.
Daha fazla spor
Okuldaki spor dersleri dışında belki de spor yapma fırsatı bulamazken heveslendiği spor kurslarına çocuğunuzu yazdırabilirsiniz. Böylece çocuğunuz başka spor dallarına merakını keşfedebilir, kaliteli vakit geçirebilir ve aynı zamanda da sosyalleşebilir.
Sömestrda daha fazla eğlence ve etkinlik İstMarina’da!
İstMarina Alışveriş Merkezi, sömestr tatilinde de küçük misafirleri için eğlenceli ve keyifli etkinlikler hazırladı. Çocuklar, hayranı oldukları Transformers’ın dev robotları Optimus Prime ve Bumblebee ile tanışıp fotoğraf çektirebilir; Nerf takımı kurup keyifli bir maceraya atılabilirler. Hasbro’nun süper oyunları, Bil Bakalım Kim?, Süper Doktor, Connect 4 ve Monopoly Junior ile Monopoly’nin unutulmaz maskotuyla tanışabilir; özel Hasbro Gaming Area’da gerçekleşecek 4 muhteşem oyunda çocuklar tatil boyunca şans, eğlence, bilgi, yetenek ve dikkatlerini kullanarak eğlencenin yeni boyutuna adım atacak.
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