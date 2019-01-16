Çocukları sömestrda mutlu etmenin 5 eğlenceli yolu

Daha fazla uyku

Çocukların büyük bir kısmı, okula gittikleri sabahlarda erken uyanmayı sevmeyebilir. Sömestrda belki biraz daha keyif uykusu yapmak için, belki de sırf kendi kendine oyun yaptığı için yatakta vakit geçirmeyi isteyebilirler. Bu isteklerinde pek de haksız sayılmazlar, biraz keyif yapmak onların da hakkı :)