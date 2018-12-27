Çocuklarda gece yatak ıslatma tedavi edilebilir mi?

Çocuğunuzu suçlamayın ve asla cezalandırmayın!

Projeye destek veren tiyatro oyuncusu Doğa Rutkay bu proje sayesinde gece yatak ıslatma ile ilgili kendisinin de farkındalığının arttığını, böyle bir sosyal sorumluluk projesinde yer almaktan mutluluk duyduğunu söyledi ve ailelere şu mesajları verdi:

“Çocuklarda gece yatak ıslatma; sanki çok basitmiş gibi görünüyor ancak bu projeyle öğrendik ki aslında bir hastalık. Anne ve babalar duyarlı olsunlar. Lütfen çocuğunuzu suçlamayın ve asla cezalandırmayın. Bu tip davranışların çocuklarınızın durumunu daha da kötüleştirebileceğini unutmayın, mutlaka bu konuda uzman bir hekime başvurun.”