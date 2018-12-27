Çocuklarda gece yatak ıslatma tedavi edilebilir mi?KAYDIR
Enürezis Noktürna olarak da bilinen çocuklarda gece alt ıslatma problemi ülkemizde çok yaygın görülen bir durum. Çocuklarında bu problemle karşılaşan aileler, alt ıslatmanın geçici bir problem mi yoksa önemli bir sağlık sorunu mu olduğu konusunda net bir fikre sahip değil. Türk Çocuk Ürolojisi Derneği, gece yatak ıslatmanın bir sağlık sorunu olduğu ile ilgili toplumda farkındalık yaratmak, çocuklar ve ailelerinin tedaviye başvurmalarını sağlamak ve bu sebeple çocuklara uygulanan şiddeti durdurmak amacıyla bir etkinlik düzenleyerek merak edilen sorulara açıklık getirdi. İşte detaylar…
Gece yatak ıslatma 5 yaşından itibaren tedavi edilmelidir!
Türk Çocuk Ürolojisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Cem Aygün, çocukluk çağının en sık karşılaşılan ve tedavisi mümkün olan üriner sistem problemlerinden Enürezis Noktürna’nın, 5 yaşındaki her 100 çocuktan 15’ini etkilediğini belirtiyor. Aygün, istemsiz ve farkında olmadan uykuda yatağını ıslatma anlamına gelen bu durumun bir sağlık sorunu olduğuna dikkat çekiyor. 5 yaşına gelmiş bir çocuğun ayda 2 geceden fazla gece yatağını ıslatmasının normal sayılmadığını ifade ederek, tedavinin 5 yaşından itibaren başlaması gerektiği konusunda aileleri uyarıyor.
Uzmanlar uyarıyor: Gece yatak ıslatma tıbbi bir sorun!
Bazı aileler gece yatak ıslatmayı çocuğun tembelliği ve umursamazlığı olarak görebiliyor veya psikolojik bir sorun olarak değerlendirebiliyor. Ancak uzmanlar, gece yatak ıslatmanın tıbbi bir durum olduğu konusunun altını çiziyor. Altını ıslatma sorunu, çocuğun büyümesi sırasında idrar kontrolü ile ilgili bazı işlevlerinin olgunlaşmasının gecikmesi ile ilişkili bir durum.
Gece yatak ıslatmanın tedavisi mümkün!
Yapılan araştırmalarda, altını ıslatan bazı çocuklarda gece üretilen idrarın normalden fazla olduğu, bazılarında idrar kesesinin çalışmasıyla ilgili bozukluk bulunduğu saptanmış. Prof. Dr. Aygün’ün verdiği bilgiye göre, bu çocukların bir kısmının enürezis problemlerinin altında uyanma bozukluğu yatıyor. Gece yatak ıslatma sorununda genetik faktörler de rol oynamakta. Sebebi ne olursa olsun gece yatak ıslatmanın tedavisi mümkün ve başarı oranı yüksek.
Drama atölyesi farkındalık yaratacak
Türk Çocuk Ürolojisi Derneği gece yatak ıslatma ile ilgili toplumdaki farkındalığı artırmak, ailelerin ceza değil tedaviye başvurmalarını sağlamak için, ‘Mini Yıldızlar Mutlu Sabahlar Drama Atölyesi’ sosyal sorumluluk projesini düzenledi.
Proje kapsamında, enürezis noktürna sorunu yaşamayan ancak enüretik çocuklara destek olmak amacıyla drama eğitimine katılan 5-15 yaşlar arasındaki çocuklar, İstanbul Drama Sanat Akademisi tarafından gerçekleştirilen 2 saatlik atölye çalışmasında mutlu bir sabaha uyandıkları bir günü dramatize ettiler.
Çocuğunuzu suçlamayın ve asla cezalandırmayın!
Projeye destek veren tiyatro oyuncusu Doğa Rutkay bu proje sayesinde gece yatak ıslatma ile ilgili kendisinin de farkındalığının arttığını, böyle bir sosyal sorumluluk projesinde yer almaktan mutluluk duyduğunu söyledi ve ailelere şu mesajları verdi:
“Çocuklarda gece yatak ıslatma; sanki çok basitmiş gibi görünüyor ancak bu projeyle öğrendik ki aslında bir hastalık. Anne ve babalar duyarlı olsunlar. Lütfen çocuğunuzu suçlamayın ve asla cezalandırmayın. Bu tip davranışların çocuklarınızın durumunu daha da kötüleştirebileceğini unutmayın, mutlaka bu konuda uzman bir hekime başvurun.”
Gece yatak ıslatma ile ilgili daha detaylı bilgi için www.geceyatakislatma.com internet sitesini ziyaret edebilir ve Mutlu Sabahlar/Facebook, Twitter, Youtube, mutlusabahlartr/instagram hesaplarını takip edebilirsiniz.