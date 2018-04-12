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Çocuklarda ayak gelişimi ve ilk adım ayakkabı tercihi

Birçok ayak ve bel problemi yanlış ayakkabı tercihinden kaynaklanmaktadır. Anneler, çocuklarının küçük yaşlarda geçirdikleri gelişimin evrelerine göre doğru ürünler seçmeye özen göstermelidir. Kullanılan yanlış ayakkabılar kadar, çok erken yaşta kullandırılan ayakkabılarda sorunlara yol açabilmektedir.

Bütün çocuklar düztaban doğar


Bebekler ilk yürüme çabalarında kas dokuları gelişmemiş olduğundan zorlanarak yürür. Yürümenin başlaması ile kaslar gelişmeye başlar. Kaslar geliştikçe de doğru adım atmaya başlarlar.

Her çocuk ayak sağlığı kontrolünden geçmelidir


Ortalama bir insanda kemik sertleşmesi 22 yıl sürer. Taban düşüklüğünün önüne geçmek için ideal olarak tedavi, bebek 10 aylıkken başlamalıdır ve 4-5 yaşa kadar devam etmelidir. Bebeklerde ayak kasları gelişmediğinden tabanları düz olarak doğar. Kaslar geliştikçe ayak arkında yukarı doğru kavis oluşmaya başlar. Unutulmamalıdır ki ilerleyen yaşlarda diz ve bel ağrılarının kaynağı ayak arkının düşük kalmasıdır. Yani taban düşüklüğüdür (Düz Taban).

Çocuklara, yürümeye başlamadan önce ayakkabı giydirilmemelidir


Ayakkabının giydirilmemesi gereken bu dönemde ayağı korumak amacıyla kalın çorap giydirilebilir. Lycra oranı az, doğal malzemeden üretilmiş çoraplar tercih edilmelidir.

İlk adım ayakkabısı

Emekleme döneminden yürümeye geçiş evresinde giydirilecek olan ayakkabının yumuşak doğal deriden üretilmiş, esnek tabanlı, ayağı eldiven gibi saran ve ayak bileğini destekleyici özellikte olmalıdır Böylece hem ayak kasları gelişir hem de ayak, ayakkabıya uyum sağlayarak ideal şekli almasını sağlar.  Bazı çocuklarda ise ayak taraklıdır. Bu ayak tipine sahip çocuklarda bağcıklı ve ya velkrolu ayarlanabilir ayakkabılar tercih edilmelidir. Dar ayakkabılardan kaçınılmalıdır. Çocukların ilk adım ayakkabı yaşı geçtikten sonra anatomik özellikli ayakkabı giymesi tercih edilmelidir.

Yanlış ayakkabı seçimi


Bir binanın sağlam temele ihtiyacı olduğu gibi insan vücudunun da sağlam ayaklara ihtiyacı vardır. Yanlış ayakkabı içinde gelişmiş bir düztaban ayak; orta yaş bir insanda diz ve bel ağrılarına sebep olabilmektedir.
Buna göre; sert tabanlı, ayağın ayakkabı içinde yayıldığı, ayak parmağının ayakkabının ucuna temas ettiği, hava almayan ayakkabılardan uzak durulmalıdır.

Ayakkabı materyali


Ayakkabının doğal malzemelerden üretildiğinden emin olunmalı ve iç kısmında ayağa zarar verebilecek sentetik materyaller tercih edilmemelidir. Kapalı ayakkabılar kesinlikle çorap ile giyilmelidir.

Kifidis, bir asırlık tecrübesiyle minik ayakların konforunu sağlayan öncü marka olmaya devam ediyor…

Gelişmekte olan çocukların ayaklarının doğru biçimde şekillenmesi giydikleri ayakkabıyla da alakalıdır. Kifidis’in anatomik yapılı, tabanı destekleyen ayakkabıları sayesinde çocuklar rahat hareket ederken, gelişimlerinde de ayakkabı kaynaklı bir sıkıntı yaşamıyorlar. Detaylı bilgi için tıklayın!