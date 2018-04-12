Çocuklarda ayak gelişimi ve ilk adım ayakkabı tercihi

İlk adım ayakkabısı

Emekleme döneminden yürümeye geçiş evresinde giydirilecek olan ayakkabının yumuşak doğal deriden üretilmiş, esnek tabanlı, ayağı eldiven gibi saran ve ayak bileğini destekleyici özellikte olmalıdır Böylece hem ayak kasları gelişir hem de ayak, ayakkabıya uyum sağlayarak ideal şekli almasını sağlar. Bazı çocuklarda ise ayak taraklıdır. Bu ayak tipine sahip çocuklarda bağcıklı ve ya velkrolu ayarlanabilir ayakkabılar tercih edilmelidir. Dar ayakkabılardan kaçınılmalıdır. Çocukların ilk adım ayakkabı yaşı geçtikten sonra anatomik özellikli ayakkabı giymesi tercih edilmelidir.