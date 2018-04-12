Çocuklarda ayak gelişimi ve ilk adım ayakkabı tercihi
Birçok ayak ve bel problemi yanlış ayakkabı tercihinden kaynaklanmaktadır. Anneler, çocuklarının küçük yaşlarda geçirdikleri gelişimin evrelerine göre doğru ürünler seçmeye özen göstermelidir. Kullanılan yanlış ayakkabılar kadar, çok erken yaşta kullandırılan ayakkabılarda sorunlara yol açabilmektedir.
Bütün çocuklar düztaban doğar
Her çocuk ayak sağlığı kontrolünden geçmelidir
Çocuklara, yürümeye başlamadan önce ayakkabı giydirilmemelidir
İlk adım ayakkabısı
Emekleme döneminden yürümeye geçiş evresinde giydirilecek olan ayakkabının yumuşak doğal deriden üretilmiş, esnek tabanlı, ayağı eldiven gibi saran ve ayak bileğini destekleyici özellikte olmalıdır Böylece hem ayak kasları gelişir hem de ayak, ayakkabıya uyum sağlayarak ideal şekli almasını sağlar. Bazı çocuklarda ise ayak taraklıdır. Bu ayak tipine sahip çocuklarda bağcıklı ve ya velkrolu ayarlanabilir ayakkabılar tercih edilmelidir. Dar ayakkabılardan kaçınılmalıdır. Çocukların ilk adım ayakkabı yaşı geçtikten sonra anatomik özellikli ayakkabı giymesi tercih edilmelidir.
Yanlış ayakkabı seçimi
Ayakkabı materyali
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