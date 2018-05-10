Çocuklar ile birlikte hazırlanacak en pratik ve eğlenceli tatlı tarifleri
Bu tarifler o kadar pratik ki, sadece yerken değil çocuğunuzla beraber yaparken de eğlenebilirsiniz. Çocuklarınızla beraber mutfağa girmek keyifli ve eğitici bir aktivitedir. El becerilerini geliştirir, sorumluluk almayı öğretir ve onu mutlu eder. İş bölümünüzü yapın ve kolları sıvayın.
Çikolatalı Mus
Muz çubukları
Çikolatalı Puding&Milkshake – İster Puding, İster Milkshake
İSTER PUDİNG İSTER MILKSHAKE! YER MİSİN İÇER MİSİN?
Bizim Mutfak’tan 12 vitaminli hem de 1 dakikada hazırlanan bir lezzet. Express Puding & Milkshake soğuk sütle sadece 1 dakikada hazırlanır, çikolata, çilek, muz ve vanilya çeşitleriyle yer misiniz içer misiniz size kalır.