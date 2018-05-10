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Çocuklar ile birlikte hazırlanacak en pratik ve eğlenceli tatlı tarifleri

Bu tarifler o kadar pratik ki, sadece yerken değil çocuğunuzla beraber yaparken de eğlenebilirsiniz. Çocuklarınızla beraber mutfağa girmek keyifli ve eğitici bir aktivitedir. El becerilerini geliştirir, sorumluluk almayı öğretir ve onu mutlu eder. İş bölümünüzü yapın ve kolları sıvayın.

Çikolatalı Mus

· 1 su bardağı su
· 265gr bitter çikolata
· 4 çorba kaşığı şeker


Orta ateşte, çikolata, su ve şekeri karıştırarak eritin. Çikolata tamamen eridikten sonra ateşten alıp tahta bir kaşık yardımıyla karışımı pürüzsüz bir kıvama gelene kadar, yaklaşık 2 dakika boyunca karıştırın. Ardından çikolatalı karışımı buzlu su dolu kabın içine oturttuğunuz diğer kabın içine aktarın ve bir mikser yardımıyla köpük kıvama gelene kadar çırpın. Katılaşmaya başladığı anda işlem tamam demektir. Afiyet olsun.

Muz çubukları

· 4 muz
· 2 paket çikolata
· Pasta süsleri ya da fındık
· 4 dondurma çubuğu

Çikolataları benmari usulü eritin. Muzları ikiye bölün ve bundan sonrasını çocuğunuza bırakın. Çocuğunuz muzları çikolataya batırdıktan sonra üzerine dilediği pasta süsünü ya da kuru yemişi dökebilir.

Çikolatalı Puding&Milkshake – İster Puding, İster Milkshake

· Soğuk süt
· 1 paket Puding&Milkshake

Puding için: 1 çay bardağı soğuk süte 1 paket Puding & Milkshake ilave edip 1 dakika boyunca karıştırın. Enfes pudinginizi birlikte kaşıklayın.

Milkshake için: 1 su bardağı soğuk süte 1 paket Puding & Milkshake ilave edip 1 dakika boyunca çocuğunuzun çalkalamasını isteyin. Bir dakika sonra lezzetli milkshake’iniz hazır.

İSTER PUDİNG İSTER MILKSHAKE! YER MİSİN İÇER MİSİN?

Bizim Mutfak’tan 12 vitaminli hem de 1 dakikada hazırlanan bir lezzet. Express Puding & Milkshake soğuk sütle sadece 1 dakikada hazırlanır, çikolata, çilek, muz ve vanilya çeşitleriyle yer misiniz içer misiniz size kalır.