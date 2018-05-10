Çocuklar ile birlikte hazırlanacak en pratik ve eğlenceli tatlı tarifleri

Bu tarifler o kadar pratik ki, sadece yerken değil çocuğunuzla beraber yaparken de eğlenebilirsiniz. Çocuklarınızla beraber mutfağa girmek keyifli ve eğitici bir aktivitedir. El becerilerini geliştirir, sorumluluk almayı öğretir ve onu mutlu eder. İş bölümünüzü yapın ve kolları sıvayın.