Çocuğunuzun yurt dışı eğitimine açılan altın kapı: YAZ OKULLARI

Enforex, Barcelona – Madrid

Barcelona ve Madrid’de Yaz Okulu



ENFOCAMP, dünyanın her yerinden çocuklar ve gençler için İspanyol kültürünü en iyi şekilde öğrenerek ve İspanya’da unutulmaz bir yaz yaşayarak dil öğrenebilecekleri ve birçok akvitiveye, spor etkinliklerine ve gezilere katılabilecekleri değişik yaz programları seçenekleri sunar.

2 Hafta Her Şey Dahil Paket Fiyatı: 2225 GBP

4 Hafta Her Şey Dahil Paket Fiyatı: 3485 GBP

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