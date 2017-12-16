Çocuğunuzun yurt dışı eğitimine açılan altın kapı: YAZ OKULLARI

AVRUPA
Çocuğunuzun yurt dışı eğitimine açılan altın kapı: YAZ OKULLARIKAYDIR
katkılarıyla
Dünya çapında faaliyet gösteren özel bir bankanın, farklı milletlerden aileler arasında yapmış olduğu araştırmaya göre; Türk ailelerinin yüzde 83’ü çocuklarını yurt dışında okutmak istiyor. 16 ülke genelinde yapılan araştırma; katılımcı ailelerin yüzde 77’sinin çocuklarını yurt dışında okutmak istediğini gösteriyor. Her aile çocuğunun yurt dışında uzman kadrolarca eğitim almasını, yabancı dilini geliştirmesini ve geleceğe en iyi şekilde hazırlanacağı standartlara kavuşabilmesini ister. Ancak bazı aileler için elbette bu süreç soru işaretleri ve kaygılarla dolu… Okulların ücret politikaları; aracı eğitim kurumlarının güvenilirliği ilk akla gelen ve sorgulanması gereken konular! Ama bir de çocuğun ve ailenin böyle bir sürece hazır olup olmaması durumu var! İşte yaz okulları hem aile hem de öğrenciler için şahane bir test. Çocuk yurt dışındaki o kısa ve doyurucu deneyimde hem yurt dışındaki eğitim disipliniyle tanışıyor; hem de bu sistemi ne kadar çok sevebileceğini görüyor. İşte biz de sizin için çocuklarınızı gönül rahatlığıyla gönderebileceğiniz ve hayatlarını birkaç haftada bambaşka bir rotaya çevirebilecek yaz okullarını derledik.
Her yaş ve her eğitim grubuna hitap eden yaz okulu programları; yaz aylarında farklı bir deneyim yaşarken dilini ve mesleki becerilerini geliştirmek isteyenlere alternatif oluyor… İşte yurt dışında lise eğitiminden hemen önce lise ve üniversite için şahane bir hazırlık dönemi olarak kabul edilebilecek yaz okullarından İngiltere, ABD, Kanada, İspanya ve Fransa'dan en iyi seçenekler!
AVRUPA
Oxford Royal Academy
İngiltere’nin Şüphesiz En İyi Yaz Okullarından Birisi
Oxford Royale Academy birçok spesifik akademik alanda Oxford Üniversitesi kolejlerinde eğitim vermektedir. Okulda İngiltere'nin en iyi üniversitelerinde çalışan, yetenekli eğitmenler tarafından eğitim verilmektedir. İngilizce dersleri yanı sıra psikoloji, biyoloji, coğrafya, matematik, tarih, fizik, kimya, siyaset bilimi, drama, liderlik vs konularda ders takip edebilir.
3 Hafta Her Şey Dahil Paket Fiyatı: 4990 GBP
Mill Hill College
Öğrenirken Eğlenmek için Mükemmel Bir Yer
Kuzey Londra’da bulunan Mill Hill College Londra’nin en iyi yatılı liselerinden biridir. Olağanüstü kampüsü Londra’nın merkezine yalnızca yarım saatlik mesafededir. Nefes kesici bir alan içerisine kurulmuş olan okul kampüsünde geleneksel İngiliz yatılı okul geleneği sürdürülür. Mill Hill College yaz okuluna katılan öğrenciler, lise eğitimini bu okulda tamamlamak için başvurularını yaz okulu esnasında yapılabilir.
2 Hafta Her Şey Dahil Paket Fiyatı: 2950 GBP
Ecole Des Roches , Paris
Paris'te Fransızca!
2 Hafta Her Şey Dahil Paket Fiyatı: 3070 GBP
Yurtdışı Yaz Okulları Hakkında Detaylı Bilgi için Uzmana Ulaşın!
Studio Cambridge - Sir Lawrence
Cambridge’in Merkezinde Samimi Bir Atmosfer
Cambridge’in merkezine 5-10 dakikalık yürüme mesafesinde bulunan okul, üniversite hayatının tadını çıkarmak isteyen 13-16 yaşlarındaki öğrencilere samimi bir atmosfer sunar.
2 Hafta Her Şey Dahil Paket Fiyatı: 2580 GBP
Enforex, Barcelona – Madrid
Barcelona ve Madrid’de Yaz Okulu
2 Hafta Her Şey Dahil Paket Fiyatı: 2225 GBP
OHC SOL CAMPS, Oxford
Oxford Üniversitesi ile İç İçe Bir İngiliz Lisesi
İngiltere’de 45 yıldır eğitim veren Oxford House College’ın yaz okulları Sol Camp bünyesindedir. Oxford şehrinin Wychwood Yatılı Lisesi kampüsünde bulunan okulda öğrenciler İngilizce öğrenirken çeşitli etkinliklere ve gezilere de katılırlar. Oxford Üniversitesi kampüs turları programın bir parçasıdır. Tam pansiyon konaklama lise bünyesindedir. Yaz okuluna katılan öğrenciler lise eğitimi için bu okulu tercih edebilirler..
2 Hafta Her Şey Dahil Paket Fiyatı: 2540 GBP
Churchill House – Ramsgate
İngiltere’nin En Ekonomik Yaz Okulu
Ramsgate’deki Churchill House School, şehir merkezine 10 dakikadan az bir yürüme mesafesinde, sakin bir yerleşim bölgesinde bulunur. Ingiliz aile yanı konaklama sunan program ile öğrenciler doğal bir ortamda konuşma becerilerini geliştir. Fiyat Kalite dengesinde üst sıralarda yer alan okul ailelerin ilk tercihleri arasında yer alıyor.
2 Hafta Her Şey Dahil Paket Fiyatı: 1715 GBP
Yurtdışı Yaz Okulları Hakkında Detaylı Bilgi İçin Uzmana Sor
SKOLA – Londra
Aile ve Çocuk Programı
İngiltere’de katılabileceğiniz aile programlarının en keyiflilerinden... Anne, baba, çocuk katılabileceğiniz gibi sadece anne ya da baba da çocuğu ıle bu programa katılabilir. Bu program yaz ayları süresince yaşlarına göre Regent Park, Wyndham Place, Hyde Park ve Gloucester Gate merkezinde sunulur ve okullar birbirlerine 5-10 dakika yürüme mesafesindedir.
2 Hafta Fiyatı: 1900 GBP (Konaklama ücreti gidecek kişi sayısına ve konaklama tipine göre değişir )
KUZEY AMERİKA
University of Toronto , Toronto
İngilizce Deneyiminde Son Nokta
3 Hafta Her Şey Dahil Paket Fiyatı: 6095 GBP
Yurtdışı Yaz Okullar Hakkında Detaylı Bilgi için Uzman’a Sor
St Giles, University of British Columbia
Vancover’ın Kalbinde İngilizce’yi Öğrenin
2 Hafta Her Şey Dahil Paket Fiyatı: 5880 GBP
Summer Discovery, Georgetown University
Eski Amerikan Başkanı Bill Clinton’ın Okulu
Georgetown University’nin Potomac River kenarındaki kampüsünde 50 eyaletten ve 100 farklı ülkeden öğrenciler eğitim almaktadır. Öğrencilerin üniversiteyi tercih etmelerinin 2 ana nedeni vardır; eğitim kalitesi ile sahip olduğu ün ve Georgetown’unun eşsiz yerleşimi... Üniversite, 1789 yılında kurulmuştur ve ABD’nin en köklü üniversitelerinden birisidir. Üniversitenin mezunları arasında senatörler, NBC News çalışanları, NBA basketbol yıldızları ve ABD’nin 42. başkanı Bill Clinton yer almaktadır.
3 Hafta Her Şey Dahil Paket Fiyatı: 8600 GBP
Yurtdışı Yaz Okulları Hakkında Detaylı Bilgi İçin Uzmana Sor
OHC SOL CAMPS, Miami
Huzurlu Florida Kıyılarında İngilizce Öğren
Amerika’nin en popüler turistik merkezlerinden biri olan Miami, yazın veliler ve çocukların hem tatil yapacakları hem de İngilizcelerini geliştirebilecekleri bir şehirdir.
2 Hafta Her Şey Dahil Paket Fiyatı: 3120 GBP
Yurtdışı Yaz Okulları Hakkında Detaylı Bilgi İçin Uzmana Sor
VE SIRADA YURT DIŞINDA TAM DONANIMLI BİR LİSE EĞİTİMİ VAR...
Yaz okulu programlarını tamamlayan öğrencilerin bir sonraki durağı ise yurt dışında tam donanımlı bir lise elbette... Dikkat ediyorsunuzdur; etrafınızda her geçen gün çocuğunu lise için yurt dışına gönderen velilerin sayısı artıyor. Peki, neden? Çünkü lise eğitimini yurt dışında alan çocuklar için çok daha sağlam bir geleceğin temelleri atılıyor. Birer dünya vatandaşı olarak ve bu kültürle yetişerek en önemli yaşlarında dünyaya bambaşka bir gözle bakmayı öğreniyorlar. Sorumluluk duyguları, bakış açıları gelişiyor. Ana dil seviyesinde yabancı dil konuşmayı erken yaşta öğrenmenin ayrıcalığını hayatları boyunca yaşamaya devam ediyorlar. Pek çok milletten kurdukları arkadaşlıklarla dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeden sosyal ilişkilerine yön verebiliyorlar. Özgür düşünce ve yaratıcılığın ön planda olduğu eğitim sistemleriyle yetişiyor, kendini ve ne istediğini bilen bireylere dönüşüyorlar. En önemlisi de yurt dışındaki bağlantıları çoğalıyor ve dünyanın en önemli üniversitelerine girebilmeleri için önlerinde kapılar açılıyor.
Şu sıralar velilerin en çok araştırdığı 5 lise
Mill Hill School, Londra - İngiltere
Queen Ethelburga’s College, York - İngiltere
Bellerbys College, Londra – İngiltere
Royal Russell School - İngiltere
D’OVERBROECK’S College – İngiltere
David Game College - İngiltere
Bodwell High School Vancouver - Kanada
Pickering College – Kanada
Mac Duffie College - Amerika
College Du Leman - İsviçre
YURT DIŞINDA EĞİTİMİN EN KİLİT NOKTASI:
ÜNİVERSİTE DÖNEMİ
Ülkemizde üniversitelerin eğitim standartları yükseltilmeye çalışılsa da pek çok öğrencinin hedefi yurt dışında üniversite okuyabilmek... Küreselleşen dünyada bilgiye erişimin kolaylaşması, iletişimin gelişmesi, üniversite sınavlarında rekabetin artması, öğrencinin istediği değil yerleştirildiği bölümde okuyabilmesi, özel üniversitelerin maliyetlerinin yurt dışı üniversitelerle yarışır durumda olması, yurt dışında bir üniversiteden mezun olan öğrencinin daha rahat iş bulması ve kariyer basamaklarını hızla tırmanabilmesi, yurt dışında yaşama ve orada kalma/iş bulma arzusu gibi pek çok nedenden dolayı her yıl binlerce öğrenci yurt dışında eğitim almak için girişimlerde bulunuyor.
25 Ülke’den 300’un üzerinde üniversiteye ulaşabileceğiniz https://globalvizyon.dreamapply.com adresinden online araştırma yapabilir, üniversiteler için ön başvuru talebinde bulunabilirsiniz.
Çocuğunuzun geleceğini eğitimde 21 yıllık bir markaya emanet edin:
GLOBAL VİZYON
Global Vizyon olarak Standart Yaz Okullarının yanı sıra, yabancı dili iyi olan hedefleri ve hayalleri büyük gençlere dünyanın en iyi üniversitelerinde eğitim görebildikleri OXFORD - CAMBRIDGE, IVY LEAGUE turu ve SUMMER DISCOVERY programlarını, dil problemi olmayan ve belirli bir alanda eğitim görmek isteyen öğrencilere özel ÖZEL VE AKADEMİK programları, spor alanında profesyonel koçlardan eğitim almak isteyen öğrencilere SPOR KAMPLARINI, küçük çocukları ile yurtdışında eğitim görmek isteyen ebeveynler için, mükemmel bir program olan AİLE PROGRAMLARINI sizlerin seçimine sunuyoruz.
Yurtdışı Yaz Okulu programlarımıza eğitim programlarının yanı sıra, konaklama, uçak bileti, vize, sigorta gibi tüm giderler dahil olup sizin yapmanız gereken tek şey hangi programa katılmak istediğinize karar vermeniz ve ön kayıt işlemlerini gerçekleştirmeniz. Yurtdışı Yaz Okulu Paketlerimize dahil olan hizmetler ve giderler aşağıda listelenmiş olup çocuğunuza sadece cep harçlığını verip göndermeniz yeterli olacaktır. Bütün işlemler uzaman danışmanlarımız tarafından gerçekleştirilecektir.
A grubu bir Eğitim Turizm firması olan Global Vizyon, TURSAB üyesi olup , konaklama, uçak bileti, karşılama ve sigorta dahil paket programları yapma yetkisine sahiptir. TURSAB üyesi olmayan firmaların paket program satma yetkisinin olmadığını hatırlatır, çocuklarınızı emanet edeceğiniz firmayı seçerken bu konuya önem göstermenizi öneririz.