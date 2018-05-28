Çocuğunuza yaz kampı seçerken bu 4 detaya dikkat!

British Side Çocuklara ve Gençlere yönelik verdiği eğitimlerdeki tecrübesini velilerimizden gelen yoğun talepler ile bu sene hazırladığı 'Antalya İngilizce Yaz Kampı'nda buluşturuyor.

Hotel Berke Ranch’in katkılarıyla çocukların doğanın içerisinde, tamamen kamp ortamını yaşayabilecekleri, tüm gün ana dili İngilizce olan eğitmenler ile gerek sınıf içi gerek ise sınıf dışı aktiviteler ile İngilizce pratiği yapabilecekleri bir ortam hazırladık. Yaz kampımızda çocuklarımız organik besleniyor olacak ve tam pansiyon olarak düzenlenen kampta beslenme ve konaklama ihtiyaçlarının tamamı Hotel Berke Ranch ekibi tarafından karşılanacak.

Çocuklar için her türlü detayı düşündük ve öncelikli olarak gerekli olan tüm sağlık ve güvenlik önlemlerini aldık. Çocuklarımıza sadece İngilizce yaz kampının keyfini çıkartmak kaldı. Çocuklar için sınıf içi aktivitelerden doğa gezilerine, at binme, tenis, yüzme, el becerilerini geliştirme gibi farklı sportif aktiviteler, tarihi geziler ve yat turu da planladık.

Yaz Kampı hakkında detaylı bilgi almak ve kayıt formunu doldurmak için burayı tıklayın!