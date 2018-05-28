Çocuğunuza yaz kampı seçerken bu 4 detaya dikkat!KAYDIR
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Her yıl daha fazla öğrencinin katılım gösterdiği yaz kamplarının çocukların eğitimi üzerindeki katkısı çok büyük. Öğrenciler için hem eğlenceli, hem de öğrenme odaklı bir ortam sunan yaz kampları, aynı zamanda öğrencilerin İngilizce algılama becerilerini geliştirip daha anlaşılır İngilizce iletişim kurmaları konusunda çok değerli olanaklar sunuyor. Ancak çocuğunuzun yaz kampından verimli bir şekilde faydalanması için doğru okulu tercih etmeniz çok önemli. Buradaki sorumluluk da anne babalara düşüyor! İşte yaz kampı seçerken mutlaka dikkat etmeniz gereken 4 önemli kriter…
Yurt içinde iyi bir seçenek olup olmadığına bakın
Euro-dolar-pound cep yakıyor. Geçen yaz çocuğunuzu yurt dışına kampa göndermek istediğinizde harcayacağınız paradan yaklaşık yüzde 30 daha fazla bir bütçe çıkarmanız gerekiyor. İşte bu yüzden çocuğunuzun gideceği yaz kampını seçerken, mutlaka yurt içinde iyi bir seçenek olup olmadığını araştırın.
Çocuğunuzu anadili İngilizce olan öğretmenlere emanet edin
Hem en doğru aksanla konuşabilmesi hem de sadece İngilizce konuşmayı değil, İngilizce düşünmeyi de öğrenebilmesi için anadili İngilizce olan bir öğretmen kadrosu olması çok ama çok önemli! Araştırmalara göre anadili İngilizce olan öğretmenlerin kalıcı İngilizce öğrenmek açısından başarısı çok daha fazla.
Sadece dersler değil; bütün iletişim İngilizce olmalı…
Çocuğunuzun hem günlük diyaloglara daha kolay adapte olabilmesi, hem derste öğrendiklerini pratik konuşma dilinde pekiştirebilmesi; ama en önemlisi de İngilizce öğrenme konsantrasyonundan uzaklaşmaması için kamp içerisinde geçirdikleri öğretici ve keyifli ortama ek olarak doğa ile vakit geçirebilecekleri, gezerek öğrenecekleri etkinlikler de İngilizce olmalı.
Hem öğrenip hem de doyasıya tatil yapabileceği bir kamp olsun
Adı üstünde yaz… Bir çocuğun yaz aylarını güneşle, denizle, Akdeniz’in müthiş doğasının içinde geçirmesi lazım. Eğer böyle bir motivasyonu olmazsa, yaz aylarında dil öğrenmeye o kadar heves duymayabilir. İşte bu yüzden mutlaka ona aynı zamanda tatile gidiyormuş gibi hissettirecek bir organizasyon seçmelisiniz.
Çocuğunuzun yaz kampını seçerken ihtiyacınız olan her şey, Antalya’daki British Side English Summer Camp’te!
British Side Çocuklara ve Gençlere yönelik verdiği eğitimlerdeki tecrübesini velilerimizden gelen yoğun talepler ile bu sene hazırladığı 'Antalya İngilizce Yaz Kampı'nda buluşturuyor.
Hotel Berke Ranch’in katkılarıyla çocukların doğanın içerisinde, tamamen kamp ortamını yaşayabilecekleri, tüm gün ana dili İngilizce olan eğitmenler ile gerek sınıf içi gerek ise sınıf dışı aktiviteler ile İngilizce pratiği yapabilecekleri bir ortam hazırladık. Yaz kampımızda çocuklarımız organik besleniyor olacak ve tam pansiyon olarak düzenlenen kampta beslenme ve konaklama ihtiyaçlarının tamamı Hotel Berke Ranch ekibi tarafından karşılanacak.
Çocuklar için her türlü detayı düşündük ve öncelikli olarak gerekli olan tüm sağlık ve güvenlik önlemlerini aldık. Çocuklarımıza sadece İngilizce yaz kampının keyfini çıkartmak kaldı. Çocuklar için sınıf içi aktivitelerden doğa gezilerine, at binme, tenis, yüzme, el becerilerini geliştirme gibi farklı sportif aktiviteler, tarihi geziler ve yat turu da planladık.
Yaz Kampı hakkında detaylı bilgi almak ve kayıt formunu doldurmak için burayı tıklayın!