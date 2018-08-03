DAHA AZ MAKYAJ DAHA ÇOK BUZ

Kuru ciltlerin en büyük düşmanı nem oranı… Çünkü nem oranı arttıkça cilt daha da kuruyor; yağlı ciltler nem kaybediyor. Bunların sonucunda da ciltte yağlanma artıyor. Yağlı ciltte salgılar artıyor; kuruyan yüzey nedeniyle tıkanmış gözeneklerde akneler oluşabiliyor. Aşırı ısıyla birlikte gözenekler açılıyor ve en ufak tozlardan bile etkilenebiliyor. Bu havalarda makyaj ürünleriyle aramıza mesafe koyup, yüzümüzü bol bol suyla yıkamamızda fayda var. Gerekirse buz küpleriyle masaj da yapabilirsiniz. Yağlı ciltlerin nefes alıp rahatlaması için günlük temizleyici jeller kullanıp, peeling yapılması gerekir. Kuru ciltler için yumuşak yapılı temizleyicileri tercih etmelisiniz. Güneşten koruma faktörlü nemlendiricileri de her gün kullanmayı ihmal etmeyin.