Şu sıralar herkesin derdi aynı: Esmiyor! Buzdolabının önünde dakikalarca kalmak, olabildiğince klimanın altında yaşamaya çalışmak gibi yöntemler akla gelebilecek ilk çözümler gibi görünse de; aslında ufacık değişikliklerle nemin etkisini azaltabiliriz. Sizin için hem beslenme, hem cilt bakımı hem de hayatınızı kolaylaştıracak diğer detaylarla bir ‘sıcaklarla mücadele rehberi’ hazırladık.
DAHA AZ MAKYAJ DAHA ÇOK BUZ
Kuru ciltlerin en büyük düşmanı nem oranı… Çünkü nem oranı arttıkça cilt daha da kuruyor; yağlı ciltler nem kaybediyor. Bunların sonucunda da ciltte yağlanma artıyor. Yağlı ciltte salgılar artıyor; kuruyan yüzey nedeniyle tıkanmış gözeneklerde akneler oluşabiliyor. Aşırı ısıyla birlikte gözenekler açılıyor ve en ufak tozlardan bile etkilenebiliyor. Bu havalarda makyaj ürünleriyle aramıza mesafe koyup, yüzümüzü bol bol suyla yıkamamızda fayda var. Gerekirse buz küpleriyle masaj da yapabilirsiniz. Yağlı ciltlerin nefes alıp rahatlaması için günlük temizleyici jeller kullanıp, peeling yapılması gerekir. Kuru ciltler için yumuşak yapılı temizleyicileri tercih etmelisiniz. Güneşten koruma faktörlü nemlendiricileri de her gün kullanmayı ihmal etmeyin.
KAYBETTİĞİN SIVIYI GERİ AL
Sıcak havalarda vücudun sıvı dengesinin bozulması ve uzun süre hareketsiz kalmak; eklem ağrılarına, kramplara ve tutulmalara neden olabilir. Bu durumda terleyerek kaybettiğiniz sıvıyı bol su içerik yeniden kazanmalısınız. B,C ve D vitamin takviyesine dikkat! Bu vitaminleri aksatmamak, güçlü kaslar için çok önemli… Sabahları yapılacak 10- 15 dakikalık germe ve nefes egzersizleri de öyle… Hem de ağrıları azaltıyor.
NEM YÜZDE 60’I GEÇİYORSA…
Astım hastalarının nefes darlığı yaşamalarının nedenlerinden biri de yaz aylarındaki sıcaklar ve yüksek nem oranıdır. Ani astım ataklarına engel olmak için önlemlerinizi almanız şart! Nem oranının %60’ı geçtiği günler evden çıkılmamalı. Bulunulan ortamlarda nem oranını azaltmak için düzenli filtre temizliği yapılan klimalar tercih edilmeli; ancak ortam çok soğutulmamalıdır. Astım hastaları havuz yerine denizi tercih etmeli ve tatil için çok sıcak olmayan, yüksek nem içermeyen, polenlerin yoğun olmadığı yerleri tercih etmeliler. Ve yük taşımak gibi vücudu zorlayacak hareketlerden de uzak durulmalı.
GÜNDE KAÇ LİTRE SU İÇİYORUZ?
Nemli ve sıcak havalarda vücutta azalan terleme ve vücut sıcaklığının artması metabolizmanın yavaşlamasına yol açabilir. Yavaş metabolizma ağır yemeklerle daha da yavaşlıyor. O açıdan mutlaka sebze ve meyve tüketimini artırmaya özen gösterin. Aşırıya kaçmadan sıcaklık yükseldikçe sıvı tüketimi de arttırılmalı. Günlük su tüketiminin ortalama 2 litrenin altına kesinlikle düşmemesi gerekiyor. Egzersiz yapmak için ise, en uygun zaman akşam güneş battıktan sonra…
‘TERMAL STRES'E DİKKAT!
Artan sıcaklıklar ve yüksek nem oranı ile beraber vücudumuzda ‘termal stres’ denilen psikolojik bir durum başlar. Bunun sebebi ise havada yoğunlaşan nem… Peki nedir bu termal stres? Sıcak ortamlarda vücudumuzdan suyu dışarı atamadıkça artış gösteren strese denir. Hastalık sayılmayan ancak gerginlik yaratan bu durum; nefes sıkışması, baş ağrısı, baş dönmesi, agresiflik, geç algılama ve işe karşı ilgisizlik yaratır. Termal stresin en kolay etki ettikleriyse anksiyete, bipolar bozukluk, depresyon gibi sorunları olan kişiler…