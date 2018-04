Çiftlikten sofraya 8 soruda piliçler hakkında merak ettiğiniz her şey!

Your browser does not support HTML5 video.

Piliç etinin üretim süreci ile ilgili yazılı ve sözlü medya aracılığıyla kamuoyuna sunulan ve bilimsel dayanağı olmayan bilgiler ve görüntüler çoğunlukla kaygı uyandırıyor ve bilgi kirliliği oluşturuyor. Tüketiciler ise satın aldıkları ürünlerin kendileri, aileleri ve özellikle çocukları için ne kadar sağlıklı ve güvenilir olduğunu bilmek, piliçlerin hangi koşullarda yetiştirildiğini, üretim süreçlerinin nasıl ilerlediğini öğrenmek istiyor. Doğal kaynaklara, çevreye ve diğer canlılara zarar vermeden, ekonomik ve toplumsal değerleri koruyan sürdürülebilir üretim yapıldığından emin olup, gönül rahatlığıyla tüketebilmek istiyor. Sağlıklı, lezzetli ve ekonomik bir yemek olan piliç etiyle ilgili aklınıza takılan tüm soruların bilimsel yanıtlarını bulabilmeniz için sizi sayfalarımızı ziyaret etmeye ve üretim aşamalarımızı anlatan videolarımızı izlemeye davet ediyoruz. Piliç etinin sofralarımıza ulaşmadan önceki tüm süreçlerini sizlerle paylaşmak amacıyla çiftliklerimizin kapılarını açıyoruz. Detaylı bilgi için burayı tıklayın!