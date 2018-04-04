Çiftlikten sofraya 8 soruda piliçler hakkında merak ettiğiniz her şey!KAYDIR
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Hem bu kadar severek tükettiğiniz hem de üretiminden tüketimine, hakkında pek çok şeyi merak ettiğiniz piliç dünyasını daha yakından tanımak ister misiniz? Piliç etinin kaliteli olması ne anlama gelir? Piliçlerin genetiği üzerinde oynanıyor mu? Piliçleriniz kaç günlükken kesiliyor? Bu ve benzeri daha pek çok sorunun cevabı haberimizde… Gelin, çiftlikten sofraya, piliçlerin kat ettiği bu uzun yolculuğa birlikte eşlik edelim…
Piliçler parmaklıkların arkasında mı yetiştiriliyor?
Çiftlikler piliçleri kötü hava koşullarından, yüksek sıcaklıklardan, yabani hayvanlardan ve hastalıklardan korumak için kapalı alanlardır ancak hiçbir koşulda kafesler içinde büyütülmezler. Uygun metrekareler içinde serbest dolaşım yöntemiyle yetiştirilirler. Çiftliklerde metrekareye ortalama 13 civciv düşer. Büyüdükçe, çiftlik içinde özgürce dolaşabildikleri, sosyalleşebildikleri, yem ve suya istedikleri zaman rahatlıkla ulaşabildikleri yoğunlukta yaşamaları için yeni alanlar açılır.
Tavuklar nasıl bu kadar hızlı büyüyor?
Etlik piliçler yaklaşık 90-100 yıldır süren ve halen de sürmekte olan ıslah çalışmaları sonucu büyüme hızı artırılmış özel hayvanlardır. Tüm özellikleri ile doğaldırlar, genetik yapılarına dışarıdan bir müdahale ile bir değişiklik yapılmamıştır. Sürekli devam eden ıslah çalışmalarına bağlı genetik ilerleme ve yem kalitesindeki iyileşmeler sayesinde günümüzde 6 haftalık bir sürede 2-2,5 kg canlı ağırlığa ulaşmakta ancak kesilmemeleri halinde çok daha uzun süre yaşamlarını sürdürebilirler.
Piliçler yetiştirilirken hormon kullanılıyor mu?
Avrupa Birliği ülkeleri de dahil, tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de kanatlı yetiştiriciliğinde hormon kullanılmamaktadır. Türkiye’de hormon kullanımı, imal edilmesi, satılması, bulundurulması da yasaktır. Hormonun ne yasal, ne bilimsel, ne de ekonomik olarak kullanımı mümkün değildir.
Piliçler yetiştirilirken büyütme amaçlı Antibiyotik kullanılıyor mu?
Kanatlı eti yetiştiriciliğinde antibiyotiklerin büyüme ve gelişme faktörü olarak kullanımı Avrupa Birliği’nde olduğu gibi ülkemizde de Ocak 2006 tarihinden itibaren tamamen yasaklanmıştır. Bu tarihten beri antibiyotikler sadece tedavi amaçlı olarak kullanılmaktadır.
Tedavi amacı ile kullanılan antibiyotiklerin hayvan vücudundan atılma süreleri vardır ve bu süreler yasalarla belirlenmiştir. Antibiyotik tedavisi gören piliçler ise antibiyotiğin vücuttan arınma süresi boyunca kesilemez ve dolayısıyla etleri tüketime sunulamaz.
Bu süreçler Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yakından takip edilir.
BUNU BİLİYOR MUSUNUZ? * Türkiye'de piliç eti sektöründe hammadde üreticisi, çiftçi, sektörle ilgili esnaf, yem, ilaç-aşı, yan sanayi, nakliye, pazarlama dalları dahil yaklaşık 600.000 kişi istihdam ediliyor * Bu kişilerin aileleriyle birlikte çarpan etkisi düşünüldüğünde yaklaşık 2.4 Milyon kişi sektörden geçimini sağlıyor * 15.000 Adet kayıtlı kümes sektörde üretim yapıyor * Sektörün 2014 yılı itibariyle yıllık cirosu 5,25 milyar dolar
Biyogüvenlik ne demektir?
“Biyogüvenlik”, hastalıkların tesislere girmesini önlemek için uygulanan çalışmaların bir bütünüdür. Yani olası hastalıkların oluşmasını ve yayılmasını baştan önlemek için yerine getirilmesi gereken önlemlerdir.
Biyogüvenlik kuralları, standartlara uygun olarak üretim yapan markaların tüm çiftliklerinde ve tesislerinde üst düzeyde uygulanır ve hiçbir şekilde taviz verilmez. Konuyla ilgili katı yaptırımlar mevcuttur. Yönetmeliklere uygun olmayan pilicin kesimine kesinlikle izin verilmez. Tüm süreçler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın resmi veteriner hekimleri tarafından denetlenir ve onaylanır.
Tavuklar helal kurallarına uygun mu kesiliyor?
Türkiye’deki tesislerin tamamında piliçlerin kesimi İslami usullere uygun olarak yapılmaktadır. Ülkemizde başka türlü kesim yapılması söz konusu olamaz. Burada, tesislerimizin tamamının helal sertifikasına sahip olması önemlidir. Bu sayede diğer Müslüman Ülkeleri’ne ihracat da gerçekleştirilmektedir. Türkiye’de piliçlerin kesim standartları, Diyanet İşleri Başkanlığı ve BESD-BİR tarafından davet edilen, merkezi Cidde’de bulunan FIQH Akademisi uzmanları tarafından da incelenmiş ve kesim sisteminin İslami kurallara uygun olduğu rapor edilmiştir.
Denetimler nelerdir?
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından en iyi şekilde denetleme yapılan sektörlerin başında beyaz et sektörü gelmektedir. Üretimin sayılı entegre firma tarafından yapılması da Bakanlığın kontrol işini kolaylaştırmaktadır. Sektörün oluşturduğu Sağlıklı Piliç Bilgi Platformu da bağımsız kuruluşlara kendi üyelerini denetletmekte ve belirlediği üst seviyedeki standartların daha üzerine çıkılması konusunda çaba göstermektedir.
Piliç eti satın alırken neden ambalajlı ürünleri tercih etmeliyiz?
Ambalajlı ürünler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış ve denetlenen tesislerde üretildiği için sağlıklıdır. Piliç etlerinden insanlara gelebilecek en önemli tehlike, etlere bulaşan mikroorganizmalardır. Bu mikroorganizmalar (bakteri, virüs, mantar) hijyenik olmayan ve standartlara uymayan alanlarda kesim yapılması durumunda Piliç etlerine bulaşmaktadır. İnsanlar böyle ürünleri aldığında iyi pişirmeden de tüketirlerse, hastalıklar veya gıda zehirlenmeleri ortaya çıkmaktadır.
Ambalajlı ürünlere mikroorganizma bulaşma riskinin olmaması, tüketicinin son kullanma tarihini bilmesi de büyük bir avantajdır.
Bu nedenle; hem bilgilendirilme hakkınıza sahip çıkmak, hem de sağlınızı korumak için ambalajsız ürün satın almamalısınız.
Piliç etinin üretim süreci ile ilgili yazılı ve sözlü medya aracılığıyla kamuoyuna sunulan ve bilimsel dayanağı olmayan bilgiler ve görüntüler çoğunlukla kaygı uyandırıyor ve bilgi kirliliği oluşturuyor.
Tüketiciler ise satın aldıkları ürünlerin kendileri, aileleri ve özellikle çocukları için ne kadar sağlıklı ve güvenilir olduğunu bilmek, piliçlerin hangi koşullarda yetiştirildiğini, üretim süreçlerinin nasıl ilerlediğini öğrenmek istiyor. Doğal kaynaklara, çevreye ve diğer canlılara zarar vermeden, ekonomik ve toplumsal değerleri koruyan sürdürülebilir üretim yapıldığından emin olup, gönül rahatlığıyla tüketebilmek istiyor.
Sağlıklı, lezzetli ve ekonomik bir yemek olan piliç etiyle ilgili aklınıza takılan tüm soruların bilimsel yanıtlarını bulabilmeniz için sizi sayfalarımızı ziyaret etmeye ve üretim aşamalarımızı anlatan videolarımızı izlemeye davet ediyoruz. Piliç etinin sofralarımıza ulaşmadan önceki tüm süreçlerini sizlerle paylaşmak amacıyla çiftliklerimizin kapılarını açıyoruz.