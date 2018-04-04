Çiftlikten sofraya 8 soruda piliçler hakkında merak ettiğiniz her şey!

Piliçler yetiştirilirken büyütme amaçlı Antibiyotik kullanılıyor mu?

Kanatlı eti yetiştiriciliğinde antibiyotiklerin büyüme ve gelişme faktörü olarak kullanımı Avrupa Birliği’nde olduğu gibi ülkemizde de Ocak 2006 tarihinden itibaren tamamen yasaklanmıştır. Bu tarihten beri antibiyotikler sadece tedavi amaçlı olarak kullanılmaktadır.

Tedavi amacı ile kullanılan antibiyotiklerin hayvan vücudundan atılma süreleri vardır ve bu süreler yasalarla belirlenmiştir. Antibiyotik tedavisi gören piliçler ise antibiyotiğin vücuttan arınma süresi boyunca kesilemez ve dolayısıyla etleri tüketime sunulamaz.

Bu süreçler Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yakından takip edilir.