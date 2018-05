Cesaretleriyle herkesi kendine hayran bırakan kadınların öyküleri

Your browser does not support HTML5 video.

Bir insan bir şeyi yapamazsın diyorsa, Süreyya inadına yapanlardan 💪

O yüzden de şimdi hayalleriyle birlikte, gökyüzünde. ✨ Küçüklüğünden beri kuşlar gibi özgür olmak ve uçmak isteyen Süreyya, hayallerini gerçekleştirmiş. O bugün Kapadokya’nın en çok sevilen balon pilotlarından biri. Çevresindeki erkeklerin, özellikle meslektaşlarının eleştirilerine rağmen, çok da başarılı bir pilot!