Cesaretleriyle herkesi kendine hayran bırakan kadınların öyküleri

“Kadın başına” ne kadar çok şeyi başarabileceğinin farkında mısın?
Toplumun bize dayattığı hayata sıkışmak zorunda değiliz, hayallerimizin peşinde koşarken ön yargıların bize çelme atmasına izin vermemeliyiz. Kendi yolundan vazgeçme, engellerin üzerine git ve kendi iç sesini dinle!
Bu yazıda, cesaretleriyle herkesi kendine hayran bırakan başarılı kadınların öyküsünü göreceksiniz. Ve kendinizi bütün ön yargıları yıkarken bulacaksınız! Dokuz farklı kadın; kendileri gibi, bildikleri ve inandıkları yolda, doğalarındaki gücü kullanarak hayatlarını başka kadınlara da ilham olacak hikayelere dönüştürüyor!
Şimdi, kendi öykünü yazmaya hazır mısın?
Süreyya Karagöz 🕊
Bir insan bir şeyi yapamazsın diyorsa, Süreyya inadına yapanlardan 💪
O yüzden de şimdi hayalleriyle birlikte, gökyüzünde. ✨ Küçüklüğünden beri kuşlar gibi özgür olmak ve uçmak isteyen Süreyya, hayallerini gerçekleştirmiş. O bugün Kapadokya’nın en çok sevilen balon pilotlarından biri. Çevresindeki erkeklerin, özellikle meslektaşlarının eleştirilerine rağmen, çok da başarılı bir pilot!
Öykü Baştaş ✌
Paris, Londra ve Milano moda haftalarında dünyanın en büyük modaevlerinin defileleri için podyuma çıktı ve modellikte gelinebilecek en yüksek noktaya geldi. Kendi ülkesine döndüğünde sosyal medya üzerinden eleştiriye, hatta hakarete uğradı. “Güzellik herkese göre değişir, önemli olan eşitlik nezaket ve insanlık” diyerek çizgiyi çekmesi tüm genç kadınlara ilham oluyor.
Emel Ernalbant Bulgu📷
O, hayatlarına yeni bir pencere açtığı çocuklarla umutlandı... Onlarla güldü, onlara inandı.✨ 2014 yılında hızla yükselen fotoğrafçılık kariyerini ve İstanbul’u terk ederek daha sade, daha yavaş ve daha zengin bir yaşam için Mardin’e taşındı. Şimdi Mardin’inin İstasyon Mahallesi’nde kurduğu karanlık odada savaş yüzünden bu topraklara göçmüş çocuklara fotoğraf dersleri veriyor.
Hayatına güven ve hareket katan, kalıpları değiştirerek kendine farklı yollar çizen, özel hikayeleri mercek altına alan, yepyeni bir belgesel serisine destek veren Elidor, başka hayatlara dokunmayı hedefleyen bir farkındalık serüvenini BluTV’de sunuyor.
"Bu Kızın Öyküsü” dokuz farklı genç kadının cesur kararlarını ve değişen hayatlarını konu alıyor. Kendi potansiyelini gerçekleştirmiş, kendi yolunu çizmiş kadınların yolculuğunu kaçırmamak için tıklayın!
İlham veren öykülerimizi okuyun ve kendi öykünüzü yazmak için harekete geçin!