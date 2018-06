1. Bile Bile Bu ülkede kadın olmak, bazen seçeceğin yolun seni zorlayacağını ‘bile bile’ ama ‘bir ümitle ya olursa dersin hep’ diyerek yolundan caymamaktır biraz da… İşte Hülya’nın öyküsü de öyle bir öykü… Küçük bir erkek çocuğuna ileride kim olmak istiyorsun diye sorduğunuzda aklına gelen ilk mesleklerden biri belki de itfaiyeciliktir. Sebepler açık… Büyük, iddialı ve kıpkırmızı üniformalar, insanların hayatlarını kurtaran kişi olabilme imkanı ve ateşlere atlayabilecek kadar cesur görünebilmek… Peki, bu neden bir kız çocuğunun da hayali olmasın İtfaiye Eri Hülya’nın öyküsü BluTV’ de… Geri dönmek inan işten değil / Hani var ya tutamazsın kendini / Bir ümitle ya olursa dersin hep

