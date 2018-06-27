Bütün kadınlara güç ve ilham veren
9 Sezen Aksu parçasıKAYDIR
Kendini en çaresiz hissettiğin, önyargıların üstüne üstüne geldiği o durumlarda bazen sana amacını, hedeflerini tek bir Sezen Aksu şarkısı hatırlatabilir. Özellikle de bu toprakların kadınlarının hayallerinde çok büyük emeği vardır Sezen şarkılarının… Tıpkı BluTV’ nin “Bu Kızın Öyküsü” adlı belgeselinde izlediğimiz dokuz farklı hayat hikâyesinde olduğu gibi! İşte o şarkılar ve hepimize ilham verecek hikâyeler…
1. Bile Bile
Bu ülkede kadın olmak, bazen seçeceğin yolun seni zorlayacağını ‘bile bile’ ama ‘bir ümitle ya olursa dersin hep’ diyerek yolundan caymamaktır biraz da… İşte Hülya’nın öyküsü de öyle bir öykü… Küçük bir erkek çocuğuna ileride kim olmak istiyorsun diye sorduğunuzda aklına gelen ilk mesleklerden biri belki de itfaiyeciliktir. Sebepler açık… Büyük, iddialı ve kıpkırmızı üniformalar, insanların hayatlarını kurtaran kişi olabilme imkanı ve ateşlere atlayabilecek kadar cesur görünebilmek… Peki, bu neden bir kız çocuğunun da hayali olmasın İtfaiye Eri Hülya’nın öyküsü BluTV’ de…
Geri dönmek inan işten değil / Hani var ya tutamazsın kendini / Bir ümitle ya olursa dersin hep
2. Gidemem
Birinden gitmek, bir yerden gitmek; aşıksan zordur. Ucunda dünyanın en büyük, en gösterişli şehirleri, ülkeleri de olsa; seni bir yerde tutan her zaman o içindeki aşktır. Emel de, üç büyük aşkı birden Mardin’de bulmuş: Eşsiz bir şehir, yetenekli bir fotoğrafçı ve hayatını adadığı mesleği… İngiltere ve İstanbul’u bırakıp aşık olduğu Mardin şehrine yerleşen Emel’in hayatında şimdi kendi değerlerini en iyi şekilde aktarabildiği küçük küçük geleceğin fotoğrafçıları var.
Ben bu yüzden hiç kimseden gidemem gitmem / Unutmam acı tatlı ne varsa hazinemdir
3. Sızı
Bir de toprağından başka bir ülkede yaşamak var… Bütün özlemlerin, acıların, direnişin, hayatta kalma ve başarma isteğinin tek itekleyicisi ise bazen sadece müziğe duyduğun aşk olabilir. Sanata duyduğunuz aşk, sizi derinden besliyorsa hayatta her şey sizin için mümkün hale gelebilir. Bu Kızın Öyküsü’nün bu bölümünde Türk asıllı Hollandalı müzisyen Karsu’nun başarı öyküsü var.
Hiç aç susuz yaşamadım ki / Hiç parasız pulsuz kalmadım ki / Hiç aşksız sevgisiz olmadım ki / Neden neye kime bu özlem
4. Yalnızlık Senfonisi
Hiç bütün dünya üzerinize gelirken ve ‘Yapamazsın!’ derken derin bir yalnızlık hissinin içine düştünüz mü? Herkes gözlerini dikmiş sizin başarısızlığınızı beklerken ve üstünüze üstünüze gelirken aslında hayallerinizi gerçekleştirmek daha kolay. Çünkü, insan bazen en çok yalnızlığından güç alır. En çok yalnız kalınca kendine olan güveni artar. Başarmaktan başka çaresinin olmadığını en çok yalnız kalınca anlar insan… Bu Kızın Öyküsü’nde bu defa ele alınan konu, kendisine ve fiziksel özelliklerine gelen kötücül yorumlara rağmen dünya çapında bir model olma yolunda ilerleyen Öykü Baştaş’ın öyküsü…
Yalnızlığım yollarıma pusu kurmuş beklemekte / Acılar Gözlerini Dikmiş Üstüme Nöbette / Bekliyorum, Bekliyorum, Bekliyorum / Hadi Gelin Üstüme Korkmuyorum
5. Küçüğüm
Sezen’in ‘Küçüğüm’ şarkısı bir çeşit ‘özür dileme’ yöntemi gibi görünse de, aslında tam anlamıyla bir kim olduğunla ve neler yapabileceğinle yüzleşme şarkısı… Dünya şampiyonluğu gurur vericidir; onca emeğin sonucunu almak herkes için özeldir ama tarımla ilgilenen bir ailenin kız çocuğuysanız duyacağınız gurur bambaşka... Bu Kızın Öyküsü belgeselinde bu defa küçük bir şehirden dünya şampiyonluğuna uzanan Mizgin adında 17 yaşında bir kız çocuğunun azmine tanıklık ediyoruz.
Ne kadar az yoI aImışım / Ne kadar az YoIun başındaymışım meğer / EIimde yaIandan kocaman rengarenk / Geçici oyuncak zaferIer
6. Şarkı Söylemek Lazım
“Kadınlar çok gülmesin”, “Kadınlar bağıra bağıra konuşmasın”, “Kadınlar şarkı söylemesin…” Ne güzel değil mi hayat? Aksine aslında kadın kadına en büyük desteği şen kahkahalarıyla, şarkılarla, türkülerle veriyor bizim ülkemizde. Cana’nın hikayesi de öyle. Köy köy dolaşıp kimseden destek göremeyen kadınların ellerinden tutuyor; onlara hayat gücü veriyor. Köyün kadınlarıyla şarkılar türküler eşliğinde halı ve kilim dokuyarak o kadınların kendilerini tanımalarına yardımda bulunuyor.
O zaman şarkı söylemek lâzım avaz avaz / O zaman şarkı söylemeli çığlık çığlığa / O zaman yüreğin yükü hafifler belki biraz / O zaman şarkı söylemek lâzım avaz avaz
7. Şen Şarkı
Tam böyle dertlerden, tasalardan, olumsuzluklardan bunalmışken biri gelsin sizi oradan uçursun istemez miydiniz? Acaba Sezen’in şarkısındaki gibi hayata kuşlar gibi yükseklerden bakabilmek, bulutlara daha yakın bir seviyeye ulaşabilmek nasıl bir duygudur? İnsanların cesaret kırıcı sözlerine ve yorumlarına aldırış etmeyen Süreyya, anlaşılan o ki bu hayalini gerçekleştirmiş bile... Küçükken kuşların nasıl uçtuğunu, havada olmanın nasıl bir his olduğunu merak eden Süreyya, “Ben bunu neden yapamayayım?” sorusunun cevabını nasıl bulduğunu bizlere gösteriyor…
Sıkıldım, sıkıldım, uçmak istiyorum / Yalınayak yere basmak istiyorum / Ne eksiğimiz var çiçekten böcekten / Tabiat misali çoşmak istiyorum
8. Büklüm Büklüm
Eğer ulaşılması zor bir başarının peşindeysen Sezen’in dediği gibi uğrana savaş vermediysen o iş olmaz. Bu işin felsefesi aslında tam olarak o savaştan geçer. Her sporun altında da bir felsefe yatar ama önemli olan bu onu görebilmek ve kendi bedeninde hissedebilmektir. Bu Kızın Öyküsü’nün bu bölümünde Muay Thai sporunun felsefesine ulaşmış ve bunu başkalarına aktarmayı amaç olarak görmüş Gözde’yi izliyoruz…
Ne söylesen ne beklesen / Yaradan'dan ya da kaderinden / Ele geçmez istediğin / Uğruna savaş vermediysen
9. İzmir’in kızları
İzmir’in kızları denince aklınıza ne geliyor? Süslerinden ödün vermezler; orası tamam. Ama sadece bu kadar mı? İzmir’in kızları, belki de bu coğrafyanın en inatçı, en ona uygun görülen senaryoyu yaşamayı reddeden, kendi doğrularının peşinde giden geleceğin güçlü kadınları aslında… Ve sadece hemşerilerine değil, aslında bütün ülkeye ilham veriyorlar. Tıpkı Sezen Aksu’nun yazdığı gibi: Korku yok kitabında / Çal bıre bir harman dalı / Delikanlı makamında. İşte Tuğçe’nin öyküsü de tam böyle bir öykü. "Yürüyemezsin” dendi, ama onun planları vardı. Azmi ve zaferi en çarpıcı şekilde anlatan Tuğçe'nin öyküsü BluTV’de.
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