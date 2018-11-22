Bu yılbaşını Malta’da kutlamak için birbirinden cazip sebepler

Bu yılbaşını Malta’da kutlamak için birbirinden cazip sebeplerKAYDIR
Yılbaşı, Malta’da yılın en büyük sosyal etkinliği olarak kutlanır. Yılbaşı yaklaşırken gencinden yaşlısına bütün Maltalılar hem yılbaşı hem de Noel için yoğun bir hazırlığa başlar. Işıl ışıl sokaklar, Malta’ya özgü yemekler, sadece yılın bu zamanında yapılan etkinlikler; dünyanın her yerinden yılbaşını kutlamaya gelen insanların beğenisine sunulur. Bu sene bir değişiklik yapıp yılbaşını Malta’da kutlamanız için size cazip geleceğini düşündüğümüz bazı şeyler:
Işıl ışıl Valletta’da rüya gibi günler
1980’de UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası Listesi’ne dahil ettiği Malta’nın başkenti Valletta’nın, tarihi ve kültürel dokusunu bir de yılbaşı için süslenen ışıl ışıl sokaklarıyla görmek, büyük bir şölende yer almanın mutluluğunu yaşamanızı sağlayacaktır.
Hareketli gecelerin vazgeçilmezi: Partiler
Dans mekanlarından caz kulüplerine kadar gece hayatı sevenler için oldukça tatmin edici seçenekler barındıran Malta’da kendi zevkinize uygun parti mekanlarını St. Julians, Paceville, Rabat ve Mdina’da bulabilirsiniz.
Birbirinden leziz Akdeniz lezzetleri
Coğrafi konumu dolayısıyla medeniyet tarihi açısından Akdeniz, Asya ve Avrupa’dan izler taşıyan Malta mutfağı oldukça zengindir. Malta’ya özgü kapunata, lampuki pie, bragioli’nin yanı sıra Sicilya usulü semi-freddo tatlıları ile farklı yoğunluk ve tatlardaki yerel şarapları tadabilirsiniz.
Kiliselerde yılın en hareketli ve kalabalık etkinlik günleri
Maltalı yetişkinlere ve çocuklara hitap eden Manoel Tiyatrosu’ndaki yıllık geleneksel pandomim etkinliğini bir kenara not edip mutlaka izlemelisiniz. Valletta’daki meşhur St. John's Co-Katedrali’nde yılın en kalabalık buluşmasına katılabilirsiniz. Malta ve Gozo’daki bütün kiliselerin sunakları çiçeklerle bezenmiş, Mary ve Joseph alaylarından çocukların şarkı söylediği renkli ve insanüstü değerlere hitap eden etkinliklerle iyi vakit geçirebilirsiniz.
Dünyada sadece tek bir yerde görebileceğiniz eşsiz bir tarih canlandırması
Malta’nın şirin kentlerinden biri olan Ghajnsielem’de her yılın son ayı 20 bin metrekarelik terk edilmiş tarlalarda 150 oyuncu, 200 yıl öncesini canlandırmaya başlar. Hz İsa’nın doğuşunun canlandırıldığı bir ay süren bu etkinliğin ismi Bethlehem f'Ghajnsielem’dir. Tarihte yolculuk yapabileceğiniz bu etkinlikte değirmenler, otlayan hayvanlar, geleneksel el sanatlarının devam ettiğini ve tabii ki bebek İsa’yı görebilirsiniz.
Bu güzel seyahati hatırlatacak el yapımı eşyalar
Malta’da geçireceğiniz günleri, güzel birer hatıra olarak anmak için kendinize veya sevdiklerinize Malta’ya özel el yapımı hediyelik eşyalar satın alabilirsiniz. Malta danteli, gümüş işi, Malta’ya özel cam eşyaların yanı sıra ganutell gibi Malta’ya özgü tel, ipek ve boncuklarla yapılan yapay çiçekleri de görmeyi ihmal etmeyin.
Hadi, bu yılbaşına Malta’da girerek kendinize unutulmaz bir hediye verin!
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