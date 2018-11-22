Bu yılbaşını Malta’da kutlamak için birbirinden cazip sebepler

Yılbaşı, Malta’da yılın en büyük sosyal etkinliği olarak kutlanır. Yılbaşı yaklaşırken gencinden yaşlısına bütün Maltalılar hem yılbaşı hem de Noel için yoğun bir hazırlığa başlar. Işıl ışıl sokaklar, Malta’ya özgü yemekler, sadece yılın bu zamanında yapılan etkinlikler; dünyanın her yerinden yılbaşını kutlamaya gelen insanların beğenisine sunulur. Bu sene bir değişiklik yapıp yılbaşını Malta’da kutlamanız için size cazip geleceğini düşündüğümüz bazı şeyler: