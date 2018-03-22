Bu yaz Kıbrıs’a gitmek için 5 muhteşem neden!

Bir lezzet cenneti…

Kıbrıs deyip de o muhteşem yemeklerinden bahsetmemek olmaz. Lezzet konusunda Kıbrıs’ın lüks otelleri adeta birbirleriyle yarışır durumda. Türk ve dünya mutfağından, Kıbrıs’ın yöresel lezzetlerine kadar aradığınız her türlü tadı, çok özel sunumlarda karşınızda bulacaksınız. Şeftali kebabı, Ada’nın en bilindik lezzetlerinin başında geliyor. Koyun veya keçinin iç zarının kıyma, soğan ve maydanoz ile karıştırılan ve dolma biçiminde sarılıp, şiş veya ızgara telinde pişirilen bir yemek… Hellim ise Ada’nın olmazsa olmazı! Gireceğiniz her restoranda nar gibi kızarmış hellimlerin tadına bakmadan dönmeyin.