Bu yaz Kıbrıs’a gitmek için 5 muhteşem neden!KAYDIR
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Survivor seyircileri iyi bilir, adada yaşamak hem zor hem de yıpratıcıdır. Ancak adada tatil yapmanın yerini ise hiçbir şey tutmaz! Hele ki o ada hemen yanı başınızdaki Kıbrıs ise tatilden alacağınız tat, yaşayacağınız deneyim, kelimelere sığmayacak kadar büyük olur. İşte bu yaz kendinizi Kıbrıs’a atmanız için 5 muhteşem neden!
Dünya standartlarında seçkin oteller…
Kıbrıs otelleri gerek iş gerekse tatil amacıyla yapacağınız her türlü seyahat için size dünya standartlarında bir konfor sunuyor. Ada’daki otellerin pek çoğu dünyanın dört bir yanında açıklanan ‘en iyi oteller’ listelerinde başı çekiyor. Kıbrıs’ın büyülü dünyasına uygun konseptlerle tasarlanmış bu otellerde ultra her şey dâhil konaklama ile rahatlığın, lezzetin, eğlenmenin tadını çıkarabilir, unutulmayacak bir tatil deneyimleyebilirsiniz.
Altın rengi eşsiz kumsallar…
Değil Akdeniz’in; dünyanın en güzel kumsallarından biri burada. Altın Kumsal’ı yukarıdan izlemesi ayrı keyif, kumlarında yürüyüp turkuvazla bütünleşmek ayrı… Kıbrıs’ta yapılacak en güzel şeylerden biri de kendinizi denizin ılık sulara bırakmak ve el değmemiş bu doğanın ve maviliğin tadını çıkarmak. Bu plajları keşfettikten sonra bir anda tatilinizi uzatma kararı alabilirsiniz.
Kendinizi doğaya ve tarihe bırakın…
Kıbrıs deyince aklımıza sadece deniz, kum ve lüks oteller gelmemeli. Adadaki ilk yerleşim MÖ 10 binli yıllara kadar uzanıyor. Burası Mısır, Finike, Lüzinyan, Pers, Roma ve Osmanlı gibi farklı medeniyetlerin eserlerini bir arada bulunduran nadir bir coğrafya. Güneşin cömertçe aydınlattığı antik kalıntılar, kaleler, temiz deniz adanın çekiciliğini daha da artırıyor.
Bir lezzet cenneti…
Kıbrıs deyip de o muhteşem yemeklerinden bahsetmemek olmaz. Lezzet konusunda Kıbrıs’ın lüks otelleri adeta birbirleriyle yarışır durumda. Türk ve dünya mutfağından, Kıbrıs’ın yöresel lezzetlerine kadar aradığınız her türlü tadı, çok özel sunumlarda karşınızda bulacaksınız. Şeftali kebabı, Ada’nın en bilindik lezzetlerinin başında geliyor. Koyun veya keçinin iç zarının kıyma, soğan ve maydanoz ile karıştırılan ve dolma biçiminde sarılıp, şiş veya ızgara telinde pişirilen bir yemek… Hellim ise Ada’nın olmazsa olmazı! Gireceğiniz her restoranda nar gibi kızarmış hellimlerin tadına bakmadan dönmeyin.
Bambaşka bir gece hayatı…
Kıbrıs demek, eğlence demek… Gündüzün sakinliği yerini gece hayatının hareketliliğine bırakıyor. Burada eğlencenin ve iyi vakit geçirmenin bir sınırı yok. Ada’nın genelinde her zevke, her kesime hitap eden çok geniş bir eğlence anlayışı var. Sahip olduğu çok sayıda gece kulübü, disko, bar ve pub ile yıllar boyu unutamayacağınız gece eğlenceleri vadediyor. Size sadece ne tür bir eğlence istediğinize karar vermek kalıyor.
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