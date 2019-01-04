Bu kış vücudunuza iyi gelecek 6 bitkisel çay tarifi!

Yeşil Çay



Yeşil çay hazırlarken etkisini hissetmek için doğal yeşil çay yaprakları tercih edin. İlk olarak ne kadar yeşilçay hazırlamak istediğinizi belirleyin. 1 bardak suya 1 çay kaşığı yeşil çay yeterli olacaktır. İstediğiniz miktarda yeşil çayı bir süzgecin içerisine koyun. Suyu kaynama noktasına gelinceye kadar kaynatın. Ancak tam olarak kaynamasına izin vermeyin. Su kaynama soktasına geldiğinde içerisinde fesleğen yaprağını dilediğiniz kadar bal ve limonu ekleyip tüketebilirsiniz.