Bu ilkbaharda kaçırmamanız gereken 5 program!

SALT, ilkbahar döneminde İstanbul ve Ankara’daki programlarına hızla devam ediyor. Türkiye güncel sanat üretiminde önemli yer tutan Aydan Murtezaoğlu ve Bülent Şangar’ın sergisi "Devamlılık Hatası", 17 Nisan’da İstiklal Caddesi’ne geri dönen SALT Beyoğlu’nda ziyaretçilerle buluştu. Bu sene "yenilenme" temasını işleyen Perşembe Sineması da ilkbahar gösterimleri ile yeniden SALT Beyoğlu'nda Açık Sinema'da. Ayrıca SALT Beyoğlu'na gelenler mekanda Robinson Crusoe 389 kitabevi, yeme içme servisi sunan ve gıda odaklı kültür incelemelerine ortam sağlayan Mutfak ile Kış Bahçesi'ni de deneyimleyebilir.

SALT Galata’da açılan Tanımsız Hizmetler Bürosu (T.H.B.) sergisi ise 15 Temmuz’a kadar ziyarete açık. İstanbul’daki ilkbahar programlarına, başkentte çeşitli mekânların ev sahipliğinde SALT Ankara konuşma ve atölyeleri eşlik ediyor. Hatırlatmak gerekir ki SALT'ın İstanbul ve Ankara'daki tüm programları herkesin katılımına açık ve ücretsiz. SALT'ın ilkbahar programları arasından bir seçkiye birlikte bakalım.