Bu ilkbaharda kaçırmamanız gereken 5 program!KAYDIR
SALT Online katkılarıyla
SALT, ilkbahar döneminde İstanbul ve Ankara’daki programlarına hızla devam ediyor. Türkiye güncel sanat üretiminde önemli yer tutan Aydan Murtezaoğlu ve Bülent Şangar’ın sergisi "Devamlılık Hatası", 17 Nisan’da İstiklal Caddesi’ne geri dönen SALT Beyoğlu’nda ziyaretçilerle buluştu. Bu sene "yenilenme" temasını işleyen Perşembe Sineması da ilkbahar gösterimleri ile yeniden SALT Beyoğlu'nda Açık Sinema'da. Ayrıca SALT Beyoğlu'na gelenler mekanda Robinson Crusoe 389 kitabevi, yeme içme servisi sunan ve gıda odaklı kültür incelemelerine ortam sağlayan Mutfak ile Kış Bahçesi'ni de deneyimleyebilir.
SALT Galata’da açılan Tanımsız Hizmetler Bürosu (T.H.B.) sergisi ise 15 Temmuz’a kadar ziyarete açık. İstanbul’daki ilkbahar programlarına, başkentte çeşitli mekânların ev sahipliğinde SALT Ankara konuşma ve atölyeleri eşlik ediyor. Hatırlatmak gerekir ki SALT'ın İstanbul ve Ankara'daki tüm programları herkesin katılımına açık ve ücretsiz. SALT'ın ilkbahar programları arasından bir seçkiye birlikte bakalım.
1- Aydan Mürtezaoğlu ve Bülent Şangar’ın “Devamlılık Hatası” sergisi
SALT Beyoğlu
17 Nisan - 22 Temmuz 2018
Türkiye’de 1990’larda gelişmeye başlayan güncel sanat ortamının etkin isimlerinden Aydan Murtezaoğlu ve Bülent Şangar’ın bugüne kadarki en kapsamlı sergisi SALT Beyoğlu’nda gerçekleştiriliyor. Adını, sinema ve edebiyatta kurgusal tutarsızlıklar için kullanılan terimden alan sergi, pratiklerini ayrı yürüten iki sanatçının birlikte çalışmaya geçişi ve zamanla sergilemede karşılaştıkları kesintiye gönderme yapıyor.
2- Perşembe Sineması yeniden SALT Beyoğlu’nda
SALT Beyoğlu
3 Mayıs - 28 Haziran 2018
SALT tarafından Garanti Mortgage desteğiyle sürdürülen Perşembe Sineması'nın bu yılki programı, şehir hayatının zemin hazırladığı, dayattığı, aşina bir geçmiş ya da daha iyi bir gelecek için özlem uyandıran, zaman zaman da dirence yol açan "yenilenme" olgusunu işliyor.
Perşembe Sineması'nın 2018 seçkisi, söz konusu koşulları oluşturan yenilenme arzusunun geçmişteki tezahürlerine bakarken bugünden geleceğe dair öneri ve olasılıklar üzerine düşünme amacını taşıyor. Çeşitli ülkelerden kurmaca ve belgesel filmler, etki alanının genişlemesiyle sınırları bulanıklaşan şehirlerin anlatılarını birey hikâyeleriyle bir araya getiriyor.
3- “Tanımsız Hizmetler Bürosu (T.H.B.)” sergisi
SALT Galata
12 Nisan - 15 Temmuz 2018
Tanımsız Hizmetler Bürosu (T.H.B.), belirli bir ilişki ağından çıkan ve o ağ içerisinde bir amaç ve işlevi bulunan işlerle ilgileniyor. Sanatın haricinde bir alandan temellenerek sanatta bir dışa vurum veya bir tercüme şeklinde varlık gösteren bu örnekler, alanlar arasındaki kaçınılmaz gözenekliliğe işaret ediyor. Bu bağlamda sergi, sanat üretimlerinin başka çevrelerde nasıl uygulamaya geçirildiğini ve çeşitli disiplinlerle etkileşirken ne gibi nitelik ve roller edindiğini araştırıyor. T.H.B. kapsamındaki projelerin ortak özelliği, kapsayıcı bir temadan ziyade, yapım ve sunum süreçlerindeki her ayrıntı ve ilişkinin eşit düzeyde özen gerektirmesidir.
4- "Mekânsal Müzakereler" Mayıs ayında Açık Sinema'da
SALT Beyoğlu
19-20 Mayıs ve 26-27 Mayıs 2018, 14:00-18:00
"Mekânsal Müzakereler" gösterim programı, sanatçılar Rosa Barba, Jasmina Cibic, Steve Connolly, Maj Hasager ve Marie Voignier'nin video işlerinden oluşuyor. 2009 ile 2018 yılları arasında üretilen beş iş, yakın tarihin kentsel çevre üzerinde bıraktığı iz ve değişimlerin toplumsal bellekteki dışa vurumlarını irdeliyor.
Açık Sinema'da iki hafta sonu tekrarlı olarak gerçekleştirilecek gösterimler herkesin katılımına açıktır.
5- Ankara’da Kitap Takası
SALT Ankara
12 Mayıs 2018, 12.00-18.00
SALT Araştırma’da birden çok kopyası bulunan yayınlar SALT Ankara’da takasa açılıyor. Takas etmek istediğiniz kitap ve dergilerle katılabileceğiniz etkinlikten geriye kalan yayınlar diğer kütüphanelere bağışlanacak.
SALT Ankara Ofisi
Tunalı Hilmi Caddesi 112/1
Kavaklıdere Çankaya
Programlar hakkında ayrıntılı bilgileri saltonline.org ve SALT Online sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.