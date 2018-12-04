Bu 4 kriter çocuğunuzun geleceğini şekillendiriyor!

Sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarınızı doğru analiz etmeli

İyi bir okulun diğer önemli bir göstergesi ise öğrencinin akademik, sosyal, psikolojik ihtiyaçlarını doğru analiz edebilmesidir. Çocuğunuzun eğitim hayatında neye ihtiyacı var? Hangi konularda daha çok desteğe hangi konularda pekiştirmeye ve hangi konularda daha üst düzey beceriler geliştirmeye ihtiyacı var? Sınav ile lise ve ortaokula öğrenci yerleştirme gerçeğinin hala geçerliliğini koruduğu bir durumda öğrencilerin özellikle akademik ihtiyaçlarını belirlemek ve bu ihtiyaçlara uygun sınav, etüt, kaynak planlaması yapmak iyi okul olmak için gereklidir. Diğer yandan öğrencilerin sosyal gelişimleri için öğrencilerin çeşitli ulusal ve uluslararası projelere katılımı, MUN gibi eğitim organizasyonlarının içinde olması, üniversite ve özellikle iş yaşamına hazırlayıcı içeriklerle (yönetişim, girişimcilik, finans gibi) lise yıllarında karşılaşması önemlidir. Bir üst eğitim kademesine hazırlanırken çeşitli tanıma testleri ile psikolojik yönden de ihtiyaçları belirlenerek güçlendirilmeliler. Örneğin; öğrencilerin karakter yapılarına ilişkin temel özelliklerin bilinmesi, (dışa dönük, analitik gibi) üzerinde çalışacağı proje konusunun belirlenmesinden üniversite seçiminden meslek tercihine kadar çok önemli bir rol oynamaktadır.