Bu 4 kriter çocuğunuzun geleceğini şekillendiriyor!KAYDIR
Eğitimde fırsat olur mu dediğinizi duyar gibiyiz. Türkiye’de on binlerce öğrenci akademik başarısını % 100’e varan eğitim burslarıyla taçlandırıyor. Böylece anne ve babalar çocuklarına hayal ettikleri geleceği sunma imkanı elde ederken öğrenciler de dünyanın eğitimde gelişmiş ülkeleri standardında eğitim alıyor. Anne babaların çocukları ile ilgili belki de en temel kaygıları dünya standartlarında kaliteli bir eğitim almalarıdır. Bu kaygı onları doğru bir okul arayışına götürmektedir. Bu noktada dünya standartlarında kaliteli eğitimin olmazsa olmazları vardır. Peki, nedir dünya standartlarındaki eğitim?
Teoriyi pratikle birleştirmeli
Okul eğitim mimarisine uygun, atölyeleri, uygulama alanları, öğrenmeye uygun sınıf tasarımları var mı? Çocukların ders saatlerinin önemli bir kısmını atölyelerde öğrendiği bilgilere ilişkin uygulamalar yapabileceği alanlar sunuyor mu? Okul seçerken diğer önemli husus ise ulusal ve uluslararası eğitim alanında yapılan tüm değişiklikleri takip ederek uyarlandığı nitelikli, güncel öğrenme programlarıdır. Okulun programı farklı ders içerikleri ile öğrencilerin temel becerilerini geliştiriyor mu? Okul öğrencilerin yaratıcılık, stratejik düşünme, karar verme, problem çözme gibi günlük hayatta da çok sık kullandığı becerileri geliştirmek için neler yapıyor?
Yabancı dil eğitimiyle fark yaratmalı
Bir okulun uluslararası düzeyde eğitim verme iddiasının en somut göstergesi yabancı dil programıdır. Yabancı dil öğretimi için ayırdığı süre kadar dil öğretirken kullandığı yöntem ve materyal de çok önemlidir. Küçük yaş gruplarında oyunla, daha üst sınıflarda dil seviyelerine göre öğrenmelerini kolaylaştıracak farklılaştırmalar yaparak, daha ileri sınıflarda ise öğrencilerin ihtiyaçlarını göz önüne alarak doğru yöntem ve doğru materyal ile öğrencilerin buluşturulması önemlidir. İyi bir okul yabancı dil programında öğrencilerin dil edinimi ile ilgili kazandırdığı beceriler ile fark yaratır. Bir okul çocuğunuz bir yabancı dile ilişkin konuşma, anlama, yazma, dinleme gibi becerilere etkin sahip olmasını mı destekliyor yoksa yabancı dil kurallarını, dilbilgisi yapısını bilmesini mi istiyorsunuz?
Sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarınızı doğru analiz etmeli
İyi bir okulun diğer önemli bir göstergesi ise öğrencinin akademik, sosyal, psikolojik ihtiyaçlarını doğru analiz edebilmesidir. Çocuğunuzun eğitim hayatında neye ihtiyacı var? Hangi konularda daha çok desteğe hangi konularda pekiştirmeye ve hangi konularda daha üst düzey beceriler geliştirmeye ihtiyacı var? Sınav ile lise ve ortaokula öğrenci yerleştirme gerçeğinin hala geçerliliğini koruduğu bir durumda öğrencilerin özellikle akademik ihtiyaçlarını belirlemek ve bu ihtiyaçlara uygun sınav, etüt, kaynak planlaması yapmak iyi okul olmak için gereklidir. Diğer yandan öğrencilerin sosyal gelişimleri için öğrencilerin çeşitli ulusal ve uluslararası projelere katılımı, MUN gibi eğitim organizasyonlarının içinde olması, üniversite ve özellikle iş yaşamına hazırlayıcı içeriklerle (yönetişim, girişimcilik, finans gibi) lise yıllarında karşılaşması önemlidir. Bir üst eğitim kademesine hazırlanırken çeşitli tanıma testleri ile psikolojik yönden de ihtiyaçları belirlenerek güçlendirilmeliler. Örneğin; öğrencilerin karakter yapılarına ilişkin temel özelliklerin bilinmesi, (dışa dönük, analitik gibi) üzerinde çalışacağı proje konusunun belirlenmesinden üniversite seçiminden meslek tercihine kadar çok önemli bir rol oynamaktadır.
Uzman eğitimci kadrosu ile geleceğe hazırlamalı
Son olarak iyi bir okulu iyi bir okul yapan iyi bir eğitimci kadrosudur. İyi bir eğitimci ise ders içeriklerini öğrencilere sunarken farkını ortaya koyar. İyi bir öğretmen, öncelikle öğrencilerin bireysel farklılıkları, hazır bulunuşluklarını, ilgilerini dikkate alarak tasarladığı dersi öğrencilerin ezberden uzak bildiklerini günlük yaşam becerisine dönüştürebileceği şekilde sunar.
Yukarıdaki beklentileri karşılayacak bir okul bulmak her zaman kolay olmaz. Özellikle özel bir okulda her çocuğun ihtiyaçlarının ve beklentilerinin özel olduğu bir özel okul bulmak maddi olanakların her zaman imkan vermediği koşullarda daha da zordur. Ancak özellikle her yıl farklı zamanlarda özel okulların yaptıkları bursluluk sınavları ile her çocuğun iyi bir eğitim alma şansı oluşmaktadır.
Yüzde yüze varan burs olanakları ile çocuklarınız iyi okullarda, uzman eğitimcilerden aldıkları nitelikli bir eğitimle kendilerine ve yaşadıkları topluma faydalı, uluslararası bilinçte bireyler olsunlar.
Dünyayi İyi Yetişmiş Çocuklar Değiştirecek!
Doğa Koleji öğrencileri, bilgileri, tutumları ve görgüleriyle dünya gerçeklerine duyarlı yetişirler. Nitelikli bir akademik kadroyla okul başarıları kadar sosyal becerileri ve üretim odaklı oluşlarıyla hayata değer katarlar. Doğa Koleji’ne özgü anaokulundan liseye MEB tarafından onaylanmış K12 müfredatıyla yabancı dil eğitimi gören öğrenciler, global düşünme becerileri kazanarak yabancı dilde de kendini doğru ifade edebilen, evrensel değerlerin farkında birer dünya vatandaşı olarak yetişirler.