Boğaz'ın incisi Çengelköy'de nerede, ne yapılır?KAYDIR
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Boğaz hattının en yeşil, en bozulmamış, en 'eski' mahallelerinden Çengelköy'ü biraz daha yakından inceleyelim mi? Özellikle tarihi dokusu günlük yaşamın zorluklarından bunalan İstanbulluları adeta bir mıknatıs gibi çekiyor. En güzel kafeler nerede, meze-balık keyfi nerede yapılır; hangi yapıları görmeden olmaz? İşte İstanbul'un en huzur dolu mahallesinin en iyileri...
Çengelköy'ü Çengelköy yapan tarihi
Tarihi Kuleli Lisesi, Türk filmlerinin unutulmaz sahnelerine ev sahipliği yapan Sevda Tepesi, 18. Yüzyıldan günümüze kalabilen nadir yalılardan Sadullah Paşa Yalısı, İstanbul’un en kapsamlı otomobil arşivine ev sahipliği yapan Sabri Artam Vakfı Otomobil Müzesi, Aya Yorgi Kilisesi ve hepsinden önemlisi İstanbul’un tarihinin en büyük tanıkları o meşhur çınar ağaçlarını görmeden Çengelköy’ün bu şehir için ne kadar kıymetli bir mahalle olduğunu anlayamazsınız.
Boğaz’da kahvaltının en iyileri
Çengelköy denince akla gelen aktivitelerden biri, elbette kahvaltı… Onun da on yıllardır değişmez adresi, Tarihi Çınaraltı Aile Çay Bahçesi… Mis gibi Boğaz havasını içinize çekerken kahvaltısının, eşsiz simidinin ve özellikle o meşhur menemeninin tadına bakmayı da unutmayın. Cumartesi-Pazar çok kalabalığa kalmak istemiyorsanız sabah saatlerini tercih etmenizde fayda var. Salaştan biraz daha uzak bir tercih yapmak istiyorsanız, Sutiş Abdullah Ağa Yalısı tam size göre… Bütün omletleri pek meşhur.
Birbirinden orijinal üç kafe
Çengelköy denince akla ilk Boğaz havası geliyor; orası tamam. Ama esas hazineler o mahalle dokusunun hiç bozulmadığı arka sokaklarda… Müzelik Kafe, tam da mahallenin ruhunu yansıtan eşsiz bir mekan. Nostaljik tasarımı ile sevdiklerinizle hoş sohbetler edeceğiniz bu şirin mekânın tadını çıkarmayı es geçmeyin. Eğer gerçek bir çay tiryakisiyseniz, İstanbul’da hiçbir yere benzemeyen bir mekana davetlisiniz: Çaycı İzzet Efendi. Efsane aromalar ve müthiş bir dekor sizi bekliyor burada… Kahvaltısıyla da pek meşhur Nilda Kafe’nin kapısının girişinde fotoğraf çektirmeyi ve az sütlü kahvenizi içerken o meşhur Cennet Çamuru tatlısının tadına bakmayı unutmayın.
En taze balıklar, en leziz mezeler
Lezzetli bir balık sofrasında, enfes Boğaz manzarasına karşı keyifli bir akşam geçirmek ve koca günün yorgunluğunu atmak elbette ki en doğal hakkınız. Mükemmel lezzetli meze ve balıkları ile günü Del Mare Ristorante’de bitirmenizi tavsiye ederiz. Portakallı deniz tarağı ve siyah kuskuslu midyesi atlanmamalı! Villa Bosphorus ise muhteşem manzarasıyla sadece deniz menüsünde değil, bütün yemeklerde iddialı. Deniz Yıldızı ve Şen Balıkçı’yı da mutlaka listenize alın.
Peki, Çengelköy'de nerede yaşanır?
Her dönem İstanbul’un gözbebeği Çengelköy, bugün dahi yeşiliyle, muhteşem boğaz manzarasıyla, tarihi yalılarıyla huzur kaynağı olmaya devam ediyor. İstanbul Boğazı’nı doya doya yaşayacağınız Çengelköy’deki Kasr-ı Âlâ, sizi İstanbul’un âlâsı ile buluşturuyor. 5 blok, 75 daire olarak tasarlanan Kasr-ı Âlâ’da 1+1’den 4+2’ye kadar farklı daire seçenekleri yer alıyor. Sosyal donatıları ile de evinizden çıkmadan tüm huzuru sizinle paylaşıyor. Özel bahçelerin haricinde, seyir terasları, süs havuzları, oturma alanı olarak da kullanılabilen ahşap – taş merdivenlerinin yanında çocuk parkına da yer verilerek yaşam kalitesi en üst düzeye çıkarılıyor.
İstanbul’un alası, Kasr-ı âla Çengelköy…
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