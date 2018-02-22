Bodrum'da yazlık almadan önce dikkat etmeniz gereken 4 şey

Bodrum'da yazlık almadan önce dikkat etmeniz gereken 4 şeyKAYDIR
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Modası hiç geçmeyen, verdiği tat hiç azalmayan, on yıllardır prestijinden hiçbir şey kaybetmeyen güzel Bodrum… Herkes en doğru yazlığı bulmanın peşinde. Peki, ya gözden kaçırdıklarımız? Yıllardır hayalini kurduğunuz o yazlığı tam almışken hiç hesaba katmadığınız olumsuzluklar tatil keyfinizi bozabilir. İşte 'o yazlığı' almadan önce bilmeniz gereken 4 şey!
Her yıl tadilat yaptırmak zorundasındır
İçinde yaşanmayan ev, inanılmaz bir hızla eskiyor ve bu yüzden her yıl tadilat gerektiriyor. Örneğin, evin dışarısıyla bağlantılı olmayan bir duvarı çürüyüp dökülebiliyor ya da altı ay kapalı kalan televizyonunuz çalışmayabiliyor.
Temizlikle geçen tatile mahkum kalırsın
Her yaz, yazlık evi açması bir hafta, kapaması bir hafta sürer. Eğer herhangi bir camı bir önceki yaz giderken açık bırakmadıysanız dolaplarınızı rutubet kokarken bulacaksınız. Eğer açık cam bıraktıysanız da tozları temizlemek için tam bir haftanız geçecek. Kışlık eve dönme vakti geldiğinde ise tek tek tüm erzakları toplarken yorgun düşeceksiniz.
Misafirin yazlığa gelmeyeni bazen makbuldür.
Misafirperver bir milletiz ama tatilde değil. Çünkü, gelenler sizin de tatilde olduğunuzu unutur. Üç günlüğüne geldiğini düşünen her misafir gezdirilmek ve ağırlanmak ister. Bir bakmışsınız ki tatiliniz yemek yap, ev temizle, misafir ağırla derken; dinlenemeden keyif çatamadan bitmiş gitmiş.
Denize girmek işkenceye dönüşür...
Her yazlık deniz kenarında değil; ya da her yazlığın havuzu yok. Her gün sabahın köründe uyanıp, kahvaltıdan sonra kahveni bile bahçende yudumlayamadan, arabana binip, plajlardan birinde yer kapmaya girmek zorundasındır. Ya da geceden gidip havlu mu atsan acaba?
Ama Sianji’de residence yazlığınız varsa bu dertler size çok uzak!
Her gün değerlenen eşsiz bir yaşam Sianji Wellbeing Resort'te sizi bekliyor!
Siz yazlığınıza gelmeden temizliğinden tadilatına her şey tastamam hazırlanıyor.
Misafirlerinizi nasıl ağırlayacağınızı dert etmenize gerek yok; eve kadar yemek servisinden ulaşım hizmetlerine her şey avucunuzda...
Residence alan misafirler aynı gün tapularını alıp, yerleşebiliyor. Tüm rezidanslarda kartlı kapı sistemi, Siemens tam ankastre beyaz eşyalar (bulaşık makinası, çamaşır makinası, fırın, seramik ocak, aspiratör), LG klima sistemleri, Samsung LCD TVler, VANUCCI mutfaklar, HUPPE jakuzi ve duşakabinleri, küçük ev aletleri, tüm mobilyalar ve bahçe mobilyaları gibi her detay bulunuyor. Rezidanslar, sahiplerinin isteğine bağlı olarak dönemsel olarak butik otel tarzında Sianji tarafından işletiliyor ya da %8 Euro bazlı kira garantili kiralanabiliyor. Gelirin %75'ini rezidans sahibi alırken %25'ini işletme alıyor. Rezidans sahipleri satın alma rakamlarını 10 ila 12 yılda geri kazanırken, yatırımları ise ömür boyu 5 yıldızın üstünde bir konseptin içerisinde yer alıyor.