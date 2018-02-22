Bodrum'da yazlık almadan önce dikkat etmeniz gereken 4 şey

Her gün değerlenen eşsiz bir yaşam Sianji Wellbeing Resort'te sizi bekliyor!

Siz yazlığınıza gelmeden temizliğinden tadilatına her şey tastamam hazırlanıyor.

Misafirlerinizi nasıl ağırlayacağınızı dert etmenize gerek yok; eve kadar yemek servisinden ulaşım hizmetlerine her şey avucunuzda...

Residence alan misafirler aynı gün tapularını alıp, yerleşebiliyor. Tüm rezidanslarda kartlı kapı sistemi, Siemens tam ankastre beyaz eşyalar (bulaşık makinası, çamaşır makinası, fırın, seramik ocak, aspiratör), LG klima sistemleri, Samsung LCD TVler, VANUCCI mutfaklar, HUPPE jakuzi ve duşakabinleri, küçük ev aletleri, tüm mobilyalar ve bahçe mobilyaları gibi her detay bulunuyor. Rezidanslar, sahiplerinin isteğine bağlı olarak dönemsel olarak butik otel tarzında Sianji tarafından işletiliyor ya da %8 Euro bazlı kira garantili kiralanabiliyor. Gelirin %75'ini rezidans sahibi alırken %25'ini işletme alıyor. Rezidans sahipleri satın alma rakamlarını 10 ila 12 yılda geri kazanırken, yatırımları ise ömür boyu 5 yıldızın üstünde bir konseptin içerisinde yer alıyor.

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