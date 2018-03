Bodrum'da yazlık almadan önce dikkat etmeniz gereken 4 şey

Denize girmek işkenceye dönüşür...

Her yazlık deniz kenarında değil; ya da her yazlığın havuzu yok. Her gün sabahın köründe uyanıp, kahvaltıdan sonra kahveni bile bahçende yudumlayamadan, arabana binip, plajlardan birinde yer kapmaya girmek zorundasındır. Ya da geceden gidip havlu mu atsan acaba?